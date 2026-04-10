¿Qué pasó en el derbi de Sar?

Joe Cremo ataca a Leo Westermann en el derbi de Sar ADRIAN BAÚLDE

El de este sábado en el Coliseum se presenta como el gran candidato a partido del año en Primera FEB. Sin embargo, hasta ahora lo es el derbi entre Obradoiro y Básquet Coruña en el Multiusos Fontes do Sar el pasado 28 de diciembre. Ese día, los santiagueses se llevaron el gato al agua por 103-99. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cuáles fueron las claves?

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El primer factor diferencial del derbi de Sar fueron los centímetros de Felipe dos Anjos, que dieron un rendimiento brutal en los primeros minutos de encuentro. 11 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia firmó el brasileño en el primer cuarto. Sin embargo, no volvió a anotar en el resto del encuentro, aunque aportó varios rebotes más y ayudó a proteger la zona santiaguesa de las penetraciones del Leyma.

Uno de los factores diferenciales del Básquet Coruña por aquel entonces (y ahora también) era Paul Jorgensen. El jugador estadounidense de pasaporte italiano es, seguramente, el más especial a nivel de talento ofensivo en la plantilla naranja. Sin embargo, sobre todo en la primera parte, estuvo secado por un excelso Diogo Brito en defensa, que dejó a Jorgensen en 4 puntos y un 2/7 en los tiros en esos primeros veinte minutos. Luego acabó el encuentro con 13 puntos.

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No estará en el Coliseum, pero Micah Speight sí jugó en el Multiusos Fontes do Sar. El base estadounidense, ahora lesionado, aportó solo 6 puntos con un 1/5 en tiros, pero repartió 7 asistencias a sus compañeros. El mismo número de pases de canasta dio un Leo Westermann que, aunque en un principio no parecía estar tampoco acertado de cara al aro, sentenció el encuentro con un triplazo en el tramo final que puso el 99-90. En ese aspecto ofensivo destacó también un Alex Barcello que se marcó un partidazo con 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y varias acciones defensivas de primer nivel.

La clave seguramente más importante del partido estuvo en el rebote. El Leyma llegaba como el mejor equipo de la liga en este apartado y el Obradoiro tuvo claro que debía imponerse si quería llevarse el encuentro. Y así fue. Un 32-23 favorable a los santiagueses que continuó con una norma que más adelante se acabaría rompiendo: siempre que el Leyma perdía el rebote, perdía el encuentro, como le había pasado en Copa contra Tizona Burgos unas semanas antes del derbi.

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En el último cuarto se dio una situación sorprendente para el Básquet Coruña, que llegó a los últimos instantes de un partido apretado como fue el derbi con tan solo dos faltas de equipo cometidas en ese período. A falta de diez segundos para el final y con 99-96 en el marcador, el Leyma cometió de manera consecutiva sus faltas número tres, cuatro y cinco, con lo que perdió cinco valiosos segundos. Con 101-99 y a falta de tres segundos, Joe Cremo hizo otra falta que a la postre se puede antojar decisiva, ya que permitió al Obra ampliar su ventaja de cara al averaje particular entre ambos.

Declaraciones

Preguntado sobre lo que aprendieron del derbi de ida, Guillem Jou declaró lo siguiente durante su entrevista con DXT Campeón: "Pues un poco los básicos, que hubo momentos que no los hicimos bien. Con básicos me refiero a bloquear mejor el rebote, a minimizar las pérdidas, a veces utilizar mejor las faltas... Al final allí nos metieron 103 puntos y esos son muchos puntos. Para ganar al Obra tienes que estar mucho mejor atrás. Evidentemente ellos tienen táctica, todo el mundo lo ve. Juegan muy bien, se pasan muy bien el balón, son muy buenos. Si queremos empezar a defender todo eso, creo que nos perderíamos, así que simplemente eso, intentar jugar más agresivos, más duros, defender mejor, bloquear mejor el rebote, jugar con faltas... Esas cosas".

Guillem Jou posando para la entrevista en el Coliseum Patricia G. Fraga

"El partido que se vio en Sar fue brutal a nivel de todo. Jugamos dos equipos que en muchas de las estadísticas estamos en los 3 primeros puestos, entonces, si sumas todo eso, lo normal es que se vea un gran partido a nivel de todo, pero vamos a ver cómo gestionamos los nervios los dos equipos. Visualiza que si Coruña empieza como empezó contra Estudiantes, es muy difícil levantarte de la lona", afirmó Epi a este respecto en una entrevista concedida al programa Tirando de Tres de Radio Coruña Cadena SER.