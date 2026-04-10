Carles Marco: "El que imponga su ritmo tendrá más opciones de ganar"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al derbi con el Obradoiro Javier Alborés

Carles Marco compartió, en la rueda de prensa previa al vital derbi de este sábado (19.00 horas) contra el Obradoiro, que el duelo que puede decidir gran parte del ascenso directo "es un partido de jugadores", y subrayó que su equipo lo afronta "con la misma presión" que cualquier encuentro desde que empezó la temporada.

Respecto al estado de sus jugadores, el preparador del Leyma Básquet Coruña indicó que: "Estamos todos bien. Hemos tenido una semana larga e intensa, hemos tenido alguna cosilla, pero esperemos que entre hoy y mañana, que son dos entrenamientos, no pase nada y los tengamos a todos al 100%".

Diego Epifanio, técnico del Obradoiro, comentó este jueves que el derbi será "un partido de jugadores" más que una batalla táctica. Su homólogo del Leyma fue más allá: "Desde que llegué aquí siempre he dicho que los protagonistas son los jugadores, que nosotros ayudamos a que luego ellos pongan su talento al servicio del equipo. Y así va a ser. Intentaremos ayudarles a que jueguen como cada semana; como cada partido desde que hemos empezado, este es el más importante. En este caso toca derbi aquí, y hemos intentado transmitirles táctica y mentalmente que estén lo mejor posible, que disfruten y puedan hacer el mejor partido posible, porque es un partido chulo de jugar, y más con toda la gente que va a venir a apoyarnos".

A la pregunta de si, con lo bien que se conocen ambos planteles, hay margen para que uno sorprenda al otro y viceversa, el preparador del líder contestó: "Seguro. Nosotros hemos visto muchos partidos del Obradoiro, ellos han visto muchos nuestros, pero siempre hay alguna sorpresa, e intentaremos sorprender en la medida de lo posible, pero siempre pensando en cómo hemos jugado todo el año, con nuestra identidad, en lo que hacemos bien, hacerlo mejor... Y ese plus de energía que nos dará el Coliseum lleno, que es por lo que estamos jugando y yendo siempre a tope para intentar ganar partidos y que la gente esté orgullosa de nosotros. Intentaremos dar nuestra mejor versión, con algunas cosas tácticas diferentes, pero siempre pensando en que vamos a tener que jugar con nuestra propuesta inicial".

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A la hora de hablar de las posibles claves, Marco detalló de que "jugamos contra un muy buen equipo, muy bien entrenado, que juega muy bien al baloncesto. Lo que tenemos que intentar es que no estén cómodos, que lo castigan viendo nuestros puntos débiles no les sea fácil, que todos los tiros que tengan sean incómodos, que no tengan segundas opciones. Es el mejor equipo en porcentaje de tiros de dos y en tiros de tres. Bajar esto, bloquear el rebote defensivo y no dar segundas opciones, porque esto nos daría a nosotros la ventaja de poder correr. Y poder jugar con nuestro ritmo. El que imponga su ritmo tendrá más opciones de ganar. Todo parte un poquito de hacer los básicos lo mejor posible".

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Respecto a cómo ha vivido su equipo la noticia del lleno en el Coliseum, el badalonés comentó que "primero, estamos agradecidos, porque desde el principio, pese a tener entrenador nuevo y doce jugadores, hemos podido enganchar a la gente. Y esto es el colofón; poder jugar con el pabellón lleno no es muy normal en la Primera FEB. Intentar disfrutarlo mucho e intentar devolver todo este cariño, que creo que los jugadores se han ganado desde el primer día, y que era una de las cosas que teníamos en mente, tanto el club como nosotros, el intentar hacer un basket atractivo, que venga la gente y enganchar a Coruña, porque A Coruña quiere basket".

"Es un partido para estar enchufados desde el primer minuto, tanto nosotros como ellos, porque, como en todos los partidos, aunque a veces no lo hemos querido ver, porque íbamos ganando de mucho, siempre hay dificultades. Que lo disfruten con nosotros, que celebren cada canasta, que nos ayuden en los momentos malos. Nosotros vamos a darlo todo: energía, intensidad y estar enchufados desde el primer momento para que la gente esté satisfecha con nuestro trabajo. Ganando o perdiendo", agregó el entrenador del líder de Primera FEB.

El derbi fuera de la cancha

En lo que atañe a un derbi que, con declaraciones varias, ya ha empezado fuera de la pista, Marco matizó que "yo estoy contento en el lugar en donde estoy", en relación a las palabras de Diego Epifanio "me cambiaría por ellos", porque, insistió el técnico del Leyma, "uno de nuestros objetivos ha sido siempre enganchar a la gente. Y lo estamos consiguiendo. Esta es realmente la presión que teníamos y estoy muy contento por estar en la posición en la que estamos. Ni he pensado si es mejor o es peor. Presión hemos tenido desde el primer día, todos los equipos de la liga, y algunas veces no hemos disfrutado del camino, porque hacemos un buen partido, ganamos, vamos 25-2, estamos pensando en que mañana hay otro partido y otro partido, una final, otra final... Tenemos que disfrutar de lo que estamos haciendo. Presión, poca. Evidentemente, si ganamos, genial; y si perdemos, quedan más partidos. Descansar el domingo y el lunes empezar a pensar en Fuenlabrada, después en Menorca y después en Gipuzkoa. No quiero pensar en 'tienen más presión ellos', 'estamos más contentos nosotros'. No quiero pensar en declaraciones. Son maneras de llevar las cosas y creo que lo hemos llevado súper bien las dos partes".

Se habla siempre de que, en partidos de estas características, el tema mental, emotivo puede llegar a superar en relevancia al físico y/o al técnico: "Hemos trabajado como si fuera una semana normal, seguramente como ellos. El runrún, como ha dicho Epi, creo que lo hemos llevado muy bien los dos equipos, porque hace un mes y pico que se está hablando de este partido, había muchos entre medias, y todos hemos hecho nuestro trabajo, si no, no hubiésemos ganado los partidos que hemos ganado. Ni nosotros ni ellos. Hay que enfocarlo como un partido más, pero es cierto que será diferente a nivel de sensaciones, porque hemos jugado ante 6.000 personas y mañana va a haber 9.000, que son 3.000 más. Entonces esta adrenalina tiene que salir por algún sitio. Tampoco lo hemos trabajado mucho, pero somos conscientes de que tenemos que enfocar esa tensión, esa adrenalina en positivo. En salir y..., (ruido de esfuerzo) no tener ningún tipo de ansiedad. ¿Vamos a ir más a tope? Espero que igual que hemos ido en todos los partidos; eso querrá decir que en todos los partidos hemos dado el 200 por cien", concluyó Carles Marco.