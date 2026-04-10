Así será la previa del derbi entre Básquet Coruña y Obradoiro: quedada, recibimiento e himno

La afición del Básquet Coruña en el Coliseum contra Palencia Germán Barreiros

Es el partido más esperado por las aficiones de Básquet Coruña y Obradoiro desde hace meses. Primero y segundo de Primera FEB se enfrentan este sábado en un derbi del más alto voltaje y con las mayores miras posibles al frente: el primer puesto que da el derecho a subir de manera directa a Liga Endesa.

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Las gradas del Coliseum estarán repletas y ya sin entradas a la venta, por lo que casi con total seguridad se superarán los 9.000 espectadores y se marcará el tope del club en la presente temporada. Los colegiados del partido echarán el balón al aire a las 19.00 horas, pero el partido empezará a jugarse varias horas antes en las zonas colindantes al recinto.

Las peñas del Básquet Coruña han organizado una previa en la plaza del Soho de Matogrande, a unos pocos minutos del Coliseum, e instan a todos los asistentes al partido a acudir con prendas de color naranja para teñir el recinto. Está previsto que la gente se empiece a reunir allí en torno a las 16.00 horas. Un poco más tarde, a las 16.45 horas, se marchará hacia el Coliseum en masa cantando y animando con el objetivo de estar a las 17.00 horas en la puerta 14 (la habitual de entrada y salida de los equipos) para recibir a los jugadores, que irán llegando de manera individual al pabellón.

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Después de la llegada del último de los integrantes del Leyma, la afición tiene previsto permanecer por los aledaños hasta que se abran las puertas del Coliseum. El acceso se permitirá una hora antes del inicio del encuentro (18.00 horas) y es recomendable acudir con la máxima antelación posible, dada la acumulación de gente que habrá, para evitar aglomeraciones tanto a la hora de aparcar como de entrar al recinto.

Para evitar esos problemas, es recomendable acudir al partido en transporte público. Es por ello que la Compañía de Tranvías activará el dispositivo de refuerzo este sábado, intensificando la frecuencia de la línea UDC y habilitando vehículos adicionales desde las 17.30 horas, así como a la finalización del encuentro.

Una vez dentro, se recibirá de nuevo a los jugadores en su primera salida a pista y en la tradicional presentación. Además, como en cada derbi gallego, está prevista una interpretación del himno gallego de Eduardo Pondal y Pascual Veiga antes del inicio del encuentro, ayudando a crear un clima aún más especial alrededor del choque.