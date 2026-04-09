La contundencia desafía a la fiabilidad en el derbi del Coliseum

Alex Barcello y Paul Jorgensen, cara a cara en el disputado en el Fontes do Sar Adrián Baúlde

Además de los dos únicos candidatos a conseguir el ascenso directo a la ACB este sábado miden sus (muchas) fuerzas en el Coliseum dos equipos con vías bastante diferentes para llegar a la victoria.

El plantel de Diego Epifanio es el Rey de la Paliza de Primera FEB. Nada más y nada menos que doce triunfos, en 26 partidos disputados hasta la fecha, por más de 19 puntos de margen. Cuatro más que el Leyma Básquet Coruña.

Entre ellos sobresalen dos. Y brilla con luz propia el logrado en la pista del Palmer Basket en 21 de diciembre del pasado año. Por un brutal 45-115, o, lo que es lo mismo, la mayor diferencia en un marcador en los 30 años de vida de la actual segunda categoría.

La otra gran víctima del potencial ofensivo del Obradoiro, máximo anotador liguero, con una media de 92,1 puntos por encuentro (0,6 más que el Básquet Coruña) es, hasta el momento, el Cartagena, al que los de Epi vencieron en el Fontes do Sar por 101-49.

Resulta curioso, no obstante, que el Obra haya ganado dos partidos por más de medio centenar de tantos pero ninguno por una diferencia de entre 30 y 40. En este horquilla cuenta el Leyma con dos muescas.

Una el Coliseum, por 102-67 frente al Cantabria, la quinta más holgada de sus tres décadas de existencia. La otra fue en uno de los lugares de mejor recuerdo para el club herculino, el Javier Imbroda, de Melilla, escenario del ascenso a la ACB. Los de Carles Marco vencieron por 72-105.

Sí tiene el Obradoiro victoria(s) por entre 25 y 29 puntos. Cinco (Palencia, Zamora, Fuenlabrada, Tizona y en Cartagena), por solo una del actual líder en solitario de Primera FEB, que en la sexta jornada batió por 26 unidades (101-75) al Fuenlabrada.

El marcador de victorias por entre 20 y 24 tantos presenta un empate a cinco. El equipo compostelano se movió cuatro veces en este margen jugando como visitante. La única en su cancha data, por 79-59 ante el Melilla. Las otras han ocurrido en las últimas ocho jornadas disputadas (una menos para el Obra, que descansó en la 22).

Curiosamente, tres de las cinco de los de Carles Marco datan también de sus ocho últimas salidas a pista, una fase, que arrancó dos jornada antes en Oviedo, donde les está costando más de la cuenta ganar. No fue el caso de la visita al Palmer (65-85) y en el Coliseum contra el Estudiantes (105-82) y el Tizona (105-84). Antes, dos victorias por la misma diferencia, 22 puntos, en Menorca (80-102) y contra el Palma (94-72).

Diego Epifanio: "Vamos a ver cómo somos capaces los dos equipos de sobrevivir a o disfrutar de esta situación" Más información

Entre 15 y 19, ‘golea’ el líder: 6-2. Cuatro de esos triunfos llegaron en la cinco primeras jornadas: Gipuzkoa (63-79), Oviedo (87-72), Palmer (91-75) y Tizona (82-97). Los otros, en los derbis con el Ourense: 94-77 en A Coruña y 59-74 en el Paco Paz. Las del Obradoiro cayeron en jornadas seguidas (18 y 19), frente al Oviedo (86-68) y en Zamora (77-92).

Los naranjas, por el contrario, no han ganado ningún partido por entre diez y catorce puntos, por tres del Obra: Palma (99-89), Alicante (87-72) y Menorca (100-86).

La mayor diferencia entre los protagonistas del derbi está en la horquilla 5-9. El Leyma ha sacado adelante nueve partidos, pleno, por solo uno el compostelano, también pleno. Estudiantes (87-92), Palencia (82-75), Cartagena (80-89), Alicante (89-96), Oviedo (84-89), Zamora (81-76), Alicante (83-74) y Cantabria (79-88) son las conquistas naranjas. Oviedo (75-79) es la única compostelana.

El derbi de la primera vuelta se resolvió por 103-99, uno de los tres triunfos de los de Epi en el tramo 2-4, donde los de Marco no presentan muesca alguna, así como en duelos ganados por un solo punto. El Obradoiro lo ha hecho en dos ocasiones, ambas en los albores del curso. En la tercera jornada venció por 95-96 (tras prórroga) al Gipuzkoa y dos después superó por 78-79 al Estudiantes.

En el global de dos enfrentamientos contra el resto de equipos, el mayor superávit del Obradoiro es contra el Palmer, +79. Por 78 tantos ha batido al Cartagena (68-94 y 101-49). El tercer margen más amplio lo presenta contra el Fuenlabrada, +48 (97-69 y el 77-97). El más alto del Leyma es +45 ante el Melilla (101-89 y 72-105), seguido de +44 ante el Cantabria (102-67 y 79-88) y +36 contra el Palmer (91-75 y 65-85).

Un número rojo

En la lado contrario, tanto el equipo coruñés como el santiagués únicamente tienen números rojos con un equipo cada uno. El Leyma, -5 frente al Palencia (82-75 en el Coliseum y 99-87 en suelo castellano). El Obradoiro, -6 con el Menorca (97-77 en la isla y 100-86 en el Sar).

El Oviedo aparece en un lugar destacado en la lista de ambos de rivales a los que ‘más ha costado’ doblegar, aunque ambos se han impuesto en los dos duelos. El Básquet Coruña, por 87-72 en casa y por 84-89 en el Principado; el Obradoiro, 75-79 en pista astur y 86-68 como anfitrión.

Ese +22 es el superávit más bajo del plantel de Diego Epifanio, al que le queda medirse –en casa– a los dos equipos a los que venció por la mínima, el Gipuzkoa y el Estudiantes.

El Oviedo es bronce en el podio del Leyma, que encabeza, con +14, el Cartagena (80-89 y 82-77); seguido del +16 contra el Alicante (89-96 y 83-74).