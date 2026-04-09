Diego Epifanio: "Vamos a ver cómo somos capaces los dos equipos de sobrevivir a o disfrutar de esta situación"

Diego Epifanio, en un tiempo muerto del Obradoiro-Leyma Coruña Adrián Baúlde

Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro, se puso el disfraz de cordero en la rueda de prensa previa al derbi de este sábado (19.00 horas) en el Coliseum contra el Básquet Coruña, que remató con un sentido recuerdo para uno de sus exjugadores en la disciplina naranja, Alex Hernández.

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Respecto al estado de la plantilla, Epi indicó que "siempre hay alguna molestia, pero todo el mundo está muy focalizado para el partido. Es verdad que el hecho de tener que entrenar fuera del Sar, ir a Fontiñas, siempre nos ha salido algún problema: fascias, rodillas... Pero gracias al buen trabajo de los fisios y del doctor, esperemos que lleguen todos en condiciones".

Sobre el nuevo fichaje, el base Tra Holder, cree que está preparado para debutar. "Está haciendo un muy buen trabajo y hemos simplificado muchas de las cosas para intentar que él se adapte lo más rápido posible. Su predisposición es muy buena y la de sus compañeros para ayudarle es excelente. Cuando llegue el momento, veremos cómo está para poder ayudarnos".

El entrenador que guio al Básquet Coruña a la ACB está seguro de que van "a vivir el día más importante a todos los niveles, de gente, de animación...". Para ellos es, sobre todo, "de importancia en la clasificación". Epi considera que "el ruido que ha habido desde hace dos meses sobre el partidazo", ha sido algo que ambos equipos han llevado bien. "Va a haber un ambientazo en la grada, se ha vendido todo el papel. Creo que va a ser una fiesta del baloncesto gallego, del baloncesto coruñés. Vamos a ver cómo somos capaces los dos equipos de sobrevivir a o disfrutar de esta situación", dijo respecto al derbi de este sábado.

Una fiesta también por "el nivel del rival de enfrente, el nivel de los dos equipos. Ojalá se pudiese desplazar más gente de los nuestros. Somos los que están, y seguro que los que no han podido adquirir una entrada lo verán en su casa, nos apoyarán y nos mandarán toda la fuerza".

No obstante, el preparador burgalés considera que, día del partido al margen, "el resto de la semana, es de la peores semanas. Porque tienes que hacer el mismo trabajo de siempre de mentalización, y hay más distracciones para todos. Hay que atenderos más tiempo a vosotros [los medios de comunicación], que es una de las cosas que yo peor llevo (ríe). Estas semanas desgastan mucho por eso, no por el trabajo que hay que hacer, que es el habitual de preparación de partido, sino por todo el ruido que hay. Y, después, nuestro miedo, nuestra obsesión por ayudar a los chicos a que controlen el ambiente, sus rutinas, sus hábitos... Quiere venir más gente, hay que contestar más mensajes, más llamadas... Eso es lo que más me preocupa. No tengo ninguna duda de mis jugadores, pero son partidos en los que siempre hay más nervios y hay que controlar más situaciones que en otras semanas".

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"Es un partido muy importante para nosotros y tenemos que estar lo más concentrados posible", prosiguió Epi, antes de espetar: "Me voy a meter en un charco, que yo soy muy de abrir la puerta: desde el primer día que estoy aquí, se os ha abierto la puerta a todos, todos los días; nunca se os ha negado nada. Vosotros habéis estados hablando durante muchas semanas del partido contra Coruña, y no se os ha dicho nada, pues ahora lo que queremos es ayudar a todo el mundo a estar concentrado para ese partido", respecto a la razón por la cual el club compostelano cerró esta semana las entrevistas a jugadores.

Respecto a la pregunta de qué partido imagina, Epi resopló antes de arrancarse: "Es un partido de los jugadores. Tanto Carles como yo tenemos la suerte de entrenar a muy buenos jugadores, de haber hecho muy buen trabajo durante toda la temporada. Con distintos conceptos, distintos caminos, teniendo que resolver distintas situaciones; nosotros, tema lesiones; ellos, sobre todo en el puesto de '4', porque han tenido que cambiar hasta tres veces. Ahora nos enfrentamos en un partido importante para los dos a nivel clasificatorio. Vamos a depender mucho del estado anímico, de cómo reaccionemos a los errores, del control de muchas cosas. Los dos ya tenemos nuestra identidad, sabemos lo que nos gusta, los jugadores saben lo que el staff les pide y los staffs tenemos un conocimiento de nuestros jugadores. Lo físico y lo mental es muy importante en un partido como este y a ver si somos capaces de abstraernos del ambiente y disfrutar del encuentro".

La presión va por barrios

En lo que atañe al factor presión, el extécnico del Leyma, no dudó en afirmar que "Me cambiaba por jugar en el Sar y ser primero a día de hoy. Sin ninguna duda. Es que es indudable; creo que Carles no querría venir a jugar aquí, en nuestra casa, siendo segundo. El factor Sar fue muy importante, por eso creo que ellos parten con una ventaja, dentro de que los dos vamos a tener que controlar muchas situaciones emocionales".

¿Es este el mejor Obradoiro en la temporada? "Yo lo he visto durante muchos momentos. En Navidades fuimos capaces de ganar de 70 fuera de casa, de ganar el derbi contra Coruña, ganar en Palencia, que es un campo súper difícil, y luego perder en Ourense. ¿Cómo llegamos nosotros? Lo que sé es con los números que llegan ellos. Y son espectaculares. Y en su casa, más: es el único equipo de la competición que no ha perdido en su casa. ¿Que nosotros estamos muy bien? Seguro. ¿Que ellos están muy bien? Seguro. Creo que más que cómo llegamos los equipos, es cómo vamos a estar durante el partido y cómo vamos a afrontar las dificultades que nos puede plantear el rival, el acierto, las faltas, el marcador... No lo que nos ha llevado hasta aquí. Creo que si no existiésemos uno de los dos, el otro estaría más contento. Los dos equipos tenemos que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Pero en este 'business', la gente solo se acuerda de ganar, o de perder. Llegamos a un sprint final muy importante y a ver cómo somos capaces de gestionarlo".

El burgalés apuntó, al respecto de la batalla táctica, que "además del ambiente, Carles cuenta con otra ventaja: el staff que tiene ha trabajado conmigo tres años; saben cómo respiro, cómo duermo, cómo me levanto, lo que duermo, lo que pienso, lo que digo... Creo que es mucho más difícil que yo les pueda sorprender a ellos con algo, que que ellos se puedan sorprender con algo mío. Ya hemos jugado tres veces y nos conocemos bien pero creo que ellos parten un poco con la ventaja de saber cómo podemos plantear el partido".

Epi tuvo un detalle con Dino Radoncic, antes de hablar de su sustituto. "Le deseo que le vaya todo bien, que vuelva a jugar cuanto antes. Para Coruña ha sido muy importante el rendimiento que ha dado". "Micovic ha tenido una adaptación más fácil [que Holder], porque ha tenido más partidos para llegar a este focalizado en lo que necesita el equipo de él. Nosotros, y esto no se trata de llorar, es una realidad, en un puesto tan importante como el de base, hemos tenido la baja de Micah [Speight] y tenido que incorporar un jugador exprés".

El técnico del segundo clasificado liguero tiene claro cuál es la principal clave. "Son el mejor equipo en rebote de la liga; el segundo en ofensivos y en defensivos. Es uno de los pilares de la filosofía de Carles; el defensivo para poder correr y hacer su juego en transición y el ofensivo para tener segundas oportunidades. Y lo están haciendo de manera magnífica, y vamos a ver si somos capaces de igualar o superar su intensidad y su criterio en el rebote".

La incidencia del Ramadán

Sobre la superioridad estadística del Obradoiro en las últimas semanas, Epi subrayó que "Hemos tenido rivales distintos o en situaciones distintas. Y en estos partidos está el peor que ha hecho Coruña en toda la temporada, que se junta con que es un mes en que sus tres grandes tuvieron que pasar el Ramadán y, evidentemente, su nivel físico bajó. Tuve a un jugador en Coruña que lo hacía [Atoumane Diagne] y afecta al rendimiento del jugador y del equipo. Yo creo que sus tres interiores volverán a tener ahora el nivel que han tenido. No sé hasta qué punto es medible y comparable esa situación [las mejores estadísticas recientes del Obradoiro]. Habría que hacer un análisis sin el rendimiento de sus grandes en el Ramadán. El rendimiento en el rebote, el apartado físico, corre el campo, pelear el balón, defender, ganar la posición... Con todo eso han sido el mejor equipo durante todo el año".

Finalmente, cuando ya se levantaba la sesión, Epi retuvo a los presente con un recuerdo para uno de sus expupilos. "Esta semana Alex Hernández ha anunciado su retirada. Ya hablé con él, y sabe lo que opino, pero quería hacerlo públicamente. Desearle lo mejor en su nueva etapa; estoy convencido de que está muy preparado para afrontar cualquier reto que se le venga encima. Y agradecerle, porque no en los números, porque el entrenador que tenía era muy malo y no le ponía, pero personalmente para mí fue una gran ayuda en todo, en el vestuario y, sobre todo, en lo humano. Chapeau. Se merece todos los homenajes que le pueda hacer el club, porque para mí es una persona esencial en la historia del Básquet Coruña".