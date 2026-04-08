Guillem Jou: "Básquet Coruña y Obradoiro nos hemos ido alimentando el uno al otro"
El capitán del Básquet Coruña ananliza la temporada del equipo a unos días del gran derbi
Guillem Jou (Llagostera, 1997) decidió salir del que había sido su club durante más de diez años, el Manresa, el pasado verano y poner rumbo al Básquet Coruña. Aquí se ha convertido en un fijo en la rotación de Carles Marco, además de en uno de los capitanes del equipo que ahora mismo lidera la Primera FEB. Este sábado (19.00 horas), Guillem y el Leyma reciben al Obradoiro en el Coliseum en un derbi gallego entre primero y segundo clasificado que se antoja decisivo por el ascenso a ACB.
¿Cómo está yendo la semana?
Bien, una semana más. Lo que viene el fin de semana es un partido distinto no solo en la importancia, sino también el rival, que es un derbi. Pero bien, el equipo prepara la semana como cualquier otra.
¿Se vive distinto o se nota más ruido alrededor del equipo?
Al final notas que es una semana distinta porque juegas contra el Obra, que es un derbi, un partido muy importante. No sé mis compañeros, porque no hablamos mucho de esto en el vestuario, pero al menos yo intento estar siempre alejado de lo que digáis los periodistas, que es vuestro trabajo, pero intento evadirme de este ruido. Cuando va bien, mal o lo que sea vosotros tenéis vuestro trabajo y nosotros, el nuestro, por eso prefiero alejarme de ese ruido, para estar centrado y tranquilo para lo que venga el sábado.
¿Cómo fue su adaptación a un equipo y ciudad nuevos tras tantos años en Manresa?
Sinceramente, ha sido fácil, pero pensaba que sería más rápido. A veces, al principio me exigía demasiado: estar ya aquí integrado, adaptado al ritmo de juego, a los nuevos compañeros, a la ciudad, al club... No ha sido difícil porque los compañeros son de diez y el club intenta ayudar lo máximo posible dentro de sus capacidades y limitaciones. Llevaba muchos años en Manresa y estaba acostumbrado a que todos los años era llegar y empezar, así que sí que me ha costado un poquito más, pero poco a poco ha acabado siendo fácil y estoy contento.
Coincidió con Álex Hernández, Brandon Taylor y Tyson Pérez, ¿habló con alguno de ellos antes de venir?
Hablé con Álex. Cuando me llegó la opción de venir le pregunté cómo era el club, la ciudad, cómo estaba la gente y un poco por el proyecto. La verdad es que me habló muy bien y eso fue importante a la hora de elegir esta opción.
Este martes Álex anunció su retirada, ¿qué recuerdo tiene de él como compañero?
Yo era muy joven, ni siquiera estaba en el primer equipo, simplemente en dinámica, pero la verdad es que me ayudó muchísimo. Cuando tú llegas a un vestuario profesional con 17 años como tenía yo, llegas con mucho miedo. Álex es una persona increíble y desde el primer día nos acogió no solamente a mí, sino a los que subíamos. Nos ayudaba en todo lo que podía y era muy cercano. Eso ayuda a marcar el camino para cuando luego tú eres el veterano, llevas más años y te toca ayudar a la gente joven a que se sienta a gusto y cómoda. Tengo muy buen recuerdo, la verdad y aquí nos vemos de vez en cuando para tomar un café o ir a cenar, mantenemos una buena relación.
¿Fue complicado tomar la decisión de salir de Manresa tras tanto tiempo?
La verdad es que no. Durante la temporada iba viendo que no contaba mucho para el entrenador y mentalmente ya vas haciéndote a la idea de que es hora de probar cosas nuevas, de salir y ver otros clubes y otras ciudades.
¿Por qué Coruña?
Carles fue bastante importante porque me llamó, también hablé con Álex (Hernández). Yo quería sentirme a gusto, volver a disfrutar del baloncesto y sí que tenía algunas otras opciones, pero Coruña, con el proyecto que había y la ambición del club, que no nos exige en ningún momento ascender, pero sí que quieren hacer las cosas bien e intentar volver a ACB cuando sea. Pero pasito a pasito, sin esa exigencia de que tenemos que hacerlo este año, en dos o en tres. Simplemente ir trabajando bien y hacer las cosas para volver a subir. Esas cosas fueron las que me llamaron. Venir aquí, sentirme importante, ayudar al club a crecer... Porque creo que ha crecido de manera muy rápida de un año para otro y le costó un poco adaptarse a lo que es la ACB.
Siendo un equipo hecho de cero, ¿se esperaban estos resultados?
No lo hablábamos. Simplemente llegamos todos aquí nuevos con la ambición de querer hacer las cosas bien. Evidentemente éramos conscientes de que teníamos un buen equipo para estar en el top-4 o top-5, pero sin pensar que teníamos que ganar todos los partidos. Simplemente ir trabajando bien el día a día y el partido a partido, que es lo que nos ha llevado hasta aquí y es lo que tenemos que seguir haciendo.
¿Por qué cree que le eligieron como capitán del equipo?
Supongo que fue un poco por la relación que tenía con Carles, que ya lo conocía y a lo mejor a los otros no tanto. También supongo que por mi experiencia en Manresa, que había sido capitán. Soy bastante abierto, intento hablar y que todo el mundo se sienta bien o tenga la confianza de venir a hablar conmigo y creo que eso es importante.
¿Cómo ha sido la gestión interna de esos pequeños baches como la salida de Mencía, la lesión de Dino Radoncic o la derrota de Palencia?
Se gestiona pensando en que estamos haciendo las cosas bien. No hay ninguna temporada que todo salga perfecto al 100%, que no pierdas ningún partido o que no tengas problemas. Simplemente tenemos que estar centrados en lo que hacemos nosotros bien, es lo único que podemos hacer. Si pasan cosas internas, pero que son externas, o la mala suerte con Dino, tienes que aceptarlo, intentar seguir mejorando y creciendo como equipo y enfrentarte a las adversidades, que igual que pasan en la vida pasan en un vestuario. Con la mentalidad que tiene el equipo y con la gente que hay dentro, todo es más fácil y se lleva mejor.
Decía que quería volver a sentirse importante, ¿se está sintiendo importante?
Estoy contento la verdad, estoy disfrutando muchísimo con los compañeros, me lo paso muy bien el día a día entrenando y después compitiendo con ellos, que siempre van a muerte y así es más fácil. La verdad es que estoy muy contento y me siento importante. Ya no solo por los minutos que juegue más o menos, sino porque creo en el equipo. La química que hay entre todos hace que seamos conscientes de que somos importantes todos, que somos todo el equipo un bloque.
Da la sensación de que todos han asumido que tienen un rol similar y que no hay nadie por encima del resto en cuanto a rol.
Creo que todos hemos sido muy conscientes de que teníamos que ayudarnos todos. Por las rotaciones, por cómo quería jugar Carles... y creo que la gente se ha adaptado muy bien y que somos conscientes de que no gana uno solo ni dos, simplemente que habrá partidos que uno lo hará mejor y otros peor, pero que cuando no te salgan a ti las cosas tienes que aportar en otras. A lo mejor, con todo el respeto, pegas una hostia y hacer una falta para no tire un tío solo, para parar un contraataque... Esas cosas que a veces no se ven, pero que ayudan a ganar partidos. A lo mejor tú no haces una falta y meten dos puntos que no parecen nada, pero ya cambia una dinámica, o cerrar un rebote. Esas cosas, son muy importantes, a veces no se ven y el equipo es consciente de ello, por eso nos va bien como bloque.
Ya entrando en modo derbi, ¿cómo ve su momento como equipo y el del Obradoiro?
No nos tenemos que engañar, ellos llegan en un momento de forma muy bueno después del último partido contra Palencia y vienen jugando muy bien. Al final, es como nuestro partido en Palencia. Cuando jugamos allí parecía que eran invencibles y ahora van al campo del Obradoiro y pierden de 28. Pues respeto, sí, porque son muy buen equipo y juegan muy bien y, si no estás concentrado con las cosas que tienes que hacer bien, te van a pasar por encima. Pero claro, si ves el partido nuestro contra Estudiantes, ¿te da respeto? No sé, son partidos que a veces salen peor o mejor. Si hubiesen ganado de cinco o si hubiesen perdido (contra Palencia) les tendríamos el mismo respeto y prepararíamos el partido de la misma forma.
Y a nosotros nos veo bien, la verdad. Cuando llevas tanto tiempo, las cosas a veces cuestan un poco más. Vas a campos como el de Cantabria y sufres más para ganar porque ellos también están bien, juegan en casa, se acerca el final de temporada... Pero nos vemos bien. La gente está concentrada y motivada.
Epi dijo en una entrevista que se cambiaría por su situación de ser primeros y jugar el derbi en casa sin dudarlo.
Lo entiendo, pero también creo que, como todo el mundo, juega a pasar la pelota o la presión a los otros. Ojalá yo hubiese ganado de 30 el último partido contra Palencia y viniese aquí a tope, pero lo entiendo. Como dije antes, intento no leer mucho porque cada uno dice sus cosas y creo que es simplemente para pasar la presión. Evidentemente, jugamos en casa y eso nos ayuda mucho. Si tengo que elegir prefiero jugar en el Coliseum que en Santiago, pero cada uno piensa sus cosas y Epi en este caso creo que intentó pasar la presión a otros.
¿Considera que Obradoiro tiene dos quintetos muy definidos, pero complementarios entre sí?
Tienen un auténtico equipazo. Tenían muy buenos jugadores antes de empezar la temporada, han tenido lesiones y han fichado a jugadores que no sé si son iguales que los que se han lesionado. No hay diferencia entre un quinteto y el otro, salga quien salga tenemos que estar muy concentrados para hacer las cosas bien.
¿Tiene la sensación de que ambos equipos se han hecho mejores mutuamente?
Sí, sin duda. Es humano, porque ves lo que hacen tus rivales. Si ves que han perdido cuatro partidos y tú no has perdido ninguno, a lo mejor vas a jugar contra Cantabria o Alicante, vas más confiado, sin la presión de que si pierdes no pasa nada y, en vez de perder dos partidos, pierdes tres. Sí que creo que al ver que vas jugando, vas ganando y que los otros no pierden, eso te hace estar el siguiente partido con la misma presión y con la misma exigencia. Sabes que si tú fallas, los otros no fallan. Creo que nos hemos ido alimentando el uno al otro.
¿Lo afrontan como un partido decisivo o una 'final'?
Somos conscientes de ello, de que después nos quedarán cuatro partidos y a ellos cinco. Son bastantes todavía y pueden pasar muchas cosas, pero sí que es un partido bastante decisivo, pero no una final. Una final es un partido en el que al día siguiente ya no hay más, ya se ha terminado. Se acerca mucho a una final, pero no lo es.
¿Cuáles son las claves baloncestísticas del partido?
Jugar nuestro juego, estar intensos e intentar minimizar nuestro errores, como las pérdidas de balón, que a veces por jugar rápido nos vamos, y tirar buenos tiros. Yo creo que las claves pasan por hacer nuestro trabajo y hacer que ellos cometan más errores.
Entradas agotadas y están invictos en casa, ¿la grada es el factor x del derbi?
Sí, tiene que ser muy importante que la gente venga a animarnos. Y más como jugamos nosotros, que hay muchos parciales, que igual metemos 6 puntos seguidos y luego nos meten 8. La gente y nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que es nuestro estilo de juego y que igual que nos ha pasado contra Cartagena aquí en casa nos puede pasar contra Obradoiro. Creo que tenemos que jugar con el factor de que la gente va a estar apoyándonos, pero sin ansiedad de que se nos pueda ir porque el partido dura 40 minutos, es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Pero si podemos elegir, queremos jugar con nuestra gente y estará lleno que es lo mejor que podía pasar. Creo que la afición va a estar enganchada todo el partido porque es un derbi.
¿Qué mensaje le manda a los aficionados?
Que vengan con muchas ganas de animar, que nos apoyen mucho y que ojalá lo podamos disfrutar todos juntos.