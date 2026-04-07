Las mejores parejas se darán cita en el Coliseum

Joe Cremo y Dídac Cuevas se saludan durante un partido del Básquet Coruña Mónica Arcay

Que Dídac Cuevas y Joe Cremo son amigos fuera de la cancha lo sabe todo el mundo que esté –más o menos– enterado del día a día del Leyma Básquet Coruña. Un amistad que en el parqué se convierte en sociedad. De lujo. La mejor de Primera FEB.

Este sábado, con motivo del derbi más importante en muchos años, en el Coliseum se darán cita cuatro de las seis parejas más productivas de la competición. Dos del Básquet Coruña y dos del Obradoiro.

Con una diferencia, al margen de los números de estas cuatro duplas: las herculinas están formadas por cuatro jugadores; las del conjunto compostelano, por tres.

Lideran este ranking el tándem formado por Cuevas –segundo máximo asistente de Primera FEB, tras el estudiantil Jayson Granger– y Cremo, que en A Coruña comparten escudo distinto por tercera vez en sus carreras. Primero jugaron juntos en el Tizona Burgos, entre 2022 y 2024. La temporada pasada formaron parte de la plantilla del San Pablo Burgos que consiguió el ascenso a la ACB con el mejor balance de la historia de la segunda categoría nacional (32-2).

En A Coruña no solo han prolongado su particular idilio, sino que también lo han mejorado. El base barcelonés ha dado un total de 46 asistencias al escolta neoyorquino, 19 para canastas de dos y 27 para triples. Lo que se traduce en 119 puntos generados, cifra que supera en 41 a la segunda pareja más relevante de la competición.

La forman Leo Westermann y el exnaranja Yunio Barrueta. ‘El Papi’ suma 29 canastas propiciadas por el francés, 20 de ellas en su especialidad, el lanzamiento desde la larga distancia. Su producción es de 78 puntos.

Completa el podio otra dupla del líder en solitario de Primera FEB. Paul Jorgensen acumula 25 aciertos después de recibir el balón de manos de Caio Pacheco. El escolta de New Jersey ha anotado nueve canastas de dos y quince triples gracias a las asistencias del base brasileño. La suma de estas dos partes equivale a 66 tantos.

De dos en dos

Otro canarinho, Felipe Dos Anjos, aparece en la sexta posición. El pívot del Obradoiro ha registrado 28 canastas a servicio de Westermann. Todas de dos puntos. Muchas de ellas finalizada con mate. La cuenta de los puntos que han generado no puede ser más simple. Son una de las dos parejas del top 10 de este apartado sin aciertos desde el arco.

Sí ha enroscado triples la mitad del dúo que ocupa la cuarta posición de este curioso apartado estadístico. Kevin Larsen, el poderoso interior del Lucentum Alicante, ha anotado 25 veces tras asistencia de un del Básquet Coruña, Mike Torres. Bajo esta premisa el internacional danés acumula catorce aciertos de dos y once desde los 6,75 metros. Un total de 61 puntos producidos.

Completa el top 5 una dupla sudamericana. Del Fuenlabrada. El base argentino Mateo Díaz ha suministrado 20 canastas al escolta brasileño Vitor Benite, de ellas únicamente un par traducidas en dos puntos. Su producción total es de un tanto más que la alianza Westermann-Dos Anjos, a la que adelantaron el pasado fin de semana gracias a una asistencia de Díaz a Benite, para triple, claro; y una de Westermann para Dos Anjos, para mate, claro.

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Además del Leyma y el Obradoiro hay otros dos equipos con dos parejas dentro del top 15, el Oviedo y el Menorca. Al igual que los rivales coruñeses, uno con cuatro jugadores involucrados y el otro con uno menos.

En el puesto siete del ranking están Fernando Zurbriggen y Egdar Vicedo, que han dado 54 puntos al conjunto balear con seis canastas de dos y catorce triples convertidos por el alero madrileño a pase del base argentino, quien también aparece en la décimo segunda posición gracias a su asociación con el escolta Spencer Littleson, al que ha facilitado siete aciertos de dos y nueve desde la larga distancia.

Los carbayones Dan Duscak y Raúl Lobaco cierran el top 10, con 43 puntos generados por mor de dos canasta de dos y trece triples del alero zaragozano tras recibir del base esloveno (nacido en A Coruña, según la web de la FEB). Les siguen en la lista sus compañeros Marques Townes –MVP de la última jornada disputada, su cuarto de la temporada– y Daniil Shelist. El ‘4’ ucraniano suma 41 puntos tras asistencia del dominicano, 21 de ellos desde el perímetro.

Caio Pacheco y Paul Jorgensen son la tercera pareja más productiva de Primera FEB Germán Barreiros

Completan la élite la dupla del Estudiantes compuesta por dos exACB, Jayson Granger y Pato Garino, octavos con 49 puntos (33 desde el arco), y la del Palma compuesta por Lucas Capalbo y Pedro Bombino, con 46 unidades, todas en tiros de dos puntos.

En términos de porcentaje de puntos del equipo también mandan Cuevas y Cremo, con el 8,6% del total. Segundos, con el 5,8%, son Torres y Larsen, por delante de Westermann y Barrueta (5,3%).

El neoyorquino anota el 36,5% de sus canastas de dos tras pase del barcelonés y el 61,3% de sus triples. Ambos son topes ligueros. Y es que pocas cosas tan buenas hay como una sólida amistad.

En el primer apartado son segundos Townes y Shelist (34,6%), seguidos de Westermann y Dos Anjos (23,7%). En triples, la plata es para Westermann-Barrueta (47,6%) y el bronce para Zurbriggen-Vicedo (35,3%).

Por último, el 33,3% de los triples pasados por el aro por Jorgensen han llegado tras servicio de Pacheco. El porcentaje de esta conexión en dianas de dos es del 12,0%, media unidad inferior al del la dupla Torres-Larsen.