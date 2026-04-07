Epi, sobre el derbi: "Cualquier equipo nos cambiaríamos por Coruña ahora mismo"

Diego Epifanio durante el Básquet Coruña-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Diego Epifanio, 'Epi', volverá este sábado al Coliseum de A Coruña durante el derbi que se antoja decisivo entre su exequipo, el Básquet Coruña, y el que entrena actualmente, el Obradoiro. El técnico burgalés ya volvió durante la pretemporada para disputar la Copa Galicia, pero el de esta semana será un encuentro muy distinto.

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Este lunes, Epi concedió una extensa entrevista en el programa Tirando de Tres de Radio Coruña Cadena SER. En ella, se habló tanto sobre la temporada actual como del pasado, en el que fue entrenador del Leyma las tres campañas anteriores. El inicio se centró, como no podía ser de otra manera, en el partido del domingo y en una semana un tanto especial: "El trabajo con el equipo no cambia, sí que cambia el ruido que hay fuera".

Obradoiro parece llegar en un mejor momento, con la mejor racha de la liga (once victorias seguidas) y tras ganar con claridad a Palencia, pero Epi avisa: "El último derbi que jugamos como visitantes (en Ourense) llegamos con nuestra mejor racha de victorias, después de ganar a Coruña y a Palencia, y perdimos. Un partido como este tiene muchos condicionantes". Además, no se corta a la hora de decir que cambiaría la situación de su equipo por la del Leyma: "¿Siendo primero y jugando en casa? Yo me cambiaba".

El partido

Básquet Coruña y Obradoiro se han enfrentado tres veces en este nuevo ciclo. En el primer partido de pretemporada en Vilagarcía ganaron los santiagueses, mientras que en semifinales de Copa Galicia se impuso en Leyma. En el primer derbi 'oficial', el 28 de diciembre en Sar, el Obradoiro se llevó el que fue uno de los partidos de la temporada en la categoría. "El partido que se vio en Sar fue brutal a nivel de todo. Jugamos dos equipos que en muchas de las estadísticas estamos en los 3 primeros puestos, entonces, si sumas todo eso, lo normal es que se vea un gran partido a nivel de todo, pero vamos a ver cómo gestionamos los nervios los dos equipos. Visualiza que si Coruña empieza como empezó contra Estudiantes, es muy difícil levantarte de la lona", afirmó Epi a este respecto.

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Aunque no las desveló todas, Epi habló sobre las posibles claves de cara al sábado: "Es muy importante que no nos pesen nuestros errores porque ellos juegan a un ritmo muy rápido. En Sar tuvimos que matar a Coruña cuatro veces. Es un partido en el que lo emocional y la presión ambiental te hacen mucho, vamos a ver cómo somos capaces de gestionarlo. Sobre todo es el rival, lo baloncestístico, el cómo juega Coruña. Desde el primer día han jugado de una manera que es difícil y es un rodillo. Habrá días que estén mejor o peor, pero cualquier error te lo castigan. El tema del rebote es una cosa que trabajan muy bien y que tienen mentalizada desde el primer día, que es una de sus armas".

"Coruña es diferente. Si no eres capaz de hacer un buen balance, estás muerto, pero después de esos primeros segundos tienes que parar el talento de sus jugadores y luego tienes que estar preparado para el rebote ofensivo. Tienen muchas fortalezas, estamos hablando de un equipo que no ha perdido en casa y solo ha perdido dos partidos en todo el año", añade.

El día de la Copa Galicia, tanto Epi como el resto de ex del Leyma tuvieron un recibimiento agridulce por parte de una parte de los aficionados presentes en el Coliseum. Sobre lo que le puede esperar este sábado, Epi afirma que no lo sabe y que no "depende" de él. "La gente que solo recuerda al Epi de ACB, entiendo que pueda decir ‘no hiciste nada por el Básquet Coruña, no ayudaste a salvar el equipo’. Yo no me veo en la capacidad de pedir nada porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pase lo que pase, entendiendo que es un partido superimportante y que ahora defiendo los colores del Obradoiro, no va a cambiar lo que yo pienso de los profesionales del club y de la gente con la que yo viví un proceso muy bonito para mí y muy duro al final".

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Comparaciones

El de Obradoiro no es el primer proyecto pensado para ascender a ACB en el que está Diego Epifanio. Sin ir más lejos, logró subir con el Básquet Coruña hace dos temporadas, pero admite que las diferencias entre ambos son más que notorias y que en Santiago hay más presión. "Sin ninguna duda, pero es normal".

"Creo que el proyecto de Carles tiene más presión que el nuestro (en Coruña), pero porque nosotros conseguimos algo que no había conseguido nadie. Nadie nos comparaba con nadie. En Lugo todo el mundo me hablaba del pasado. Aquí el segundo año nos pusimos nosotros más presión desde dentro que la que teníamos desde fuera. Estábamos en una situación en la que nunca nada había sido mejor. A la directiva le hacía mucha ilusión, pero no veían la necesidad de ascender", añade.

Pasado naranja

Sobre su salida del club, explicó lo siguiente: "Cuando el equipo ya no ganaba, pasaron muchas cosas que son muy difíciles y me hubiera gustado salir del club de otra manera en el sentido de los resultados. En lo humano salí de la mejor manera. Yo me fui de aquí y la gente me aplaudió mucho".

Preguntado sobre si su salida fue una buena decisión, afirmó que "para el Básquet Coruña sí". "Había tanta presión social, que imagínate que (este año) empezamos con 0-2, hubiera sido insoportable. Si hay dos bandos, que siempre intenté evitar eso, la ‘gente de Epi’ se hubiera quedado sin argumentos. Para la paz social vino muy bien la salida de Epi. A Pablo (de Amallo) y a Miguel (Valín) los entiendo. Antes del día del Barça, yo ya sabía que no iba a ser el entrenador del Básquet Coruña esta temporada, pero creo que todas las partes lo llevamos muy bien. Hice todo lo posible por defender la imagen del club hasta el último momento. ¿Para Epi? Yo jamás hablé con nadie hasta que el Básquet Coruña hizo oficial mi salida. Luego el Obradoiro se movió muy rápido. Creo que a las dos partes nos ha ido bien porque mira lo que nos jugamos este fin de semana".

Epi llegó a un Básquet Coruña que apenas lograba reunir a 800 espectadores en el Palacio y ahora se enfrentará a un Coliseum con alrededor de 9.000. Un crecimiento del que se siente partícipe: "El club vivió una evolución que ahora le ha posibilitado no volver a Riazor, que es para mí uno de los mayores aciertos. Creo que el año pasado no disfrutamos mucho de la experiencia de estar en ACB. Fue muy bueno el Barruetazo el primer día. Hasta la jornada 11 sufrimos, pero disfrutamos mucho, y luego fue muy duro para todos. En una cosa que tenía que ser de disfrutar, creo que no pasó. Sin embargo, ahora la gente disfruta mucho yendo al Coliseum y me alegro".