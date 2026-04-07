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Básquet Coruña

Álex Hernández anuncia su retirada del baloncesto

Formó parte del Básquet Coruña durante cuatro temporadas, ejerciendo como capitán el año del ascenso y en ACB

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/04/2026 19:32
Álex Hernández levanta el trofeo de campeón de LEB Oro en 2024
Álex Hernández levanta el trofeo de campeón de LEB Oro en 2024
Archivo DXT Campeón
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El excapitán del Básquet Coruña, Álex Hernández, ha anunciado este martes su retirada definitiva del baloncesto. El base murciano sufrió una lesión a finales de la pasada temporada, cuando todavía defendía los colores del Leyma en ACB, que le ha impedido regresar a las canchas y que ha terminado desencadenando su adiós al deporte profesional alejado de las pistas.

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Álex Hernández llegó al Básquet Coruña en el verano de 2021 procedente del Real Murcia de la entonces LEB Plata, donde se salvaron casi sobre la bocina la temporada anterior. En ese primer curso compartió el puesto de '1' con otro mito naranja como Zach Monaghan promediando 7,2 puntos, 2,5 rebotes y 3,8 rebotes en más de 20 minutos en cancha de media.

En su segunda temporada, ya con Epi a los mandos del equipo, sufrió una lesión de ligamento cruzado que le tuvo apartado varias semanas y solo pudo disputar catorce partidos. Aun así, se ganó la renovación y ejerció como el gran capitán naranja en las dos temporadas más históricas del club hasta la fecha: la del ascenso y la del estreno en ACB.

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En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, Álex Hernández ha querido acordarse de todos los clubes por los que ha pasado, como el Barça o el CB San José de la Vega (club que le formó) y, por supuesto, del Básquet Coruña. También dedicó líneas al personal humano con el que compartió equipos, así como a los médicos de A Coruña que le están ayudando con esta última lesión o a sus agentes. 

En una parte más personal del comunicado, Álex agradece a su pareja, hijos, familia y amigos el apoyo brindado durante sus años de carrera baloncestística. "Espero que tengáis buenos recuerdos de esta aventura que termina", escribe.

El murciano afirma sentirse un "privilegiado por haber disputado ligas de tanto nivel" y cierra con un emotivo párrafo: "Cumplí los sueños de aquel niño que iba a ver a su hermano entrenar mientras esperaba a tener la edad para apuntarse a la escuela de baloncesto".

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