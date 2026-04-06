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Básquet Coruña

Entradas agotadas para el Básquet Coruña - Obradoiro

Esta mañana se pusieron a la venta los billetes para el público general y se vendieron en apenas 20 minutos

Esther Durán
06/04/2026 12:04
Más de 5.000 personas disfrutaron de un nuevo triunfo del líder en el Coliseum
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A cinco días todavía del derbi entre Básquet Coruña y Obradoiro, el club coruñés ya ha tenido que colgar el cartel de 'No hay billetes'. Este sábado 11 de abril (19.00 horas), el Coliseum vivirá un auténtico partidazo en el que prácticamente se decidirá medio ascenso a la ACB entre primer y segundo clasificado en la tabla y con tan solo tres puntos de ventaja para los naranjas. El pasado 24 de marzo, el Leyma puso a la venta las primeras entradas en una tanda exclusiva para sus abonados limitada a dos tickets por socio y se agotaron en apenas unas horas.

Durante esta temporada, todavía nunca se había tenido que habilitar el anillo superior de la grada de Fondo, ya que, hasta el momento, la máxima asistencia registrada fue ante Estudiantes con 6.102 espectadores en las gradas del recinto herculino. Debido a que tiene su sitio asegurado los 5.835 socios del club coruñés y las 223 personas que acudan de las entradas cedidas al Obradoiro (las mismas que recibieron los naranjas en la ida), lo que suma un total de 6.115 asientos ocupados, el Básquet Coruña decidió habilitar también el tendido alto del recinto para la venta general, alrededor de 1.100 nuevas localidades, aunque con preferencia también para abonados.

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De esta manera, la afición del Obradoiro no podía hacerse con una entrada hasta esta semana del derbi (de las que sobraran del nuevo tendido abierto), salvo que consiguieran una de las cedidas para su club o que algún socio del Leyma les hiciera el favor de comprárselas. Esta mañana, se pusieron a la venta los tickets restantes para el público en general, aunque la cifra es una incógnita, se agotaron en apenas 20 minutos. De esta manera, habrá lleno este fin de semana para vivir el apasionante derbi gallego con todo en juego por el ascenso a la máxima categoría.

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