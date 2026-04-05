El Obradoiro se gusta antes del derbi con el Leyma Coruña (81-53)

Yunio Barrueta lanza un triple en el partido contra el Palencia Adrián Baúlde

El Obradoiro aprobó con nota el exigentísimo examen previo al derbi en el Coliseum contra el Leyma Básquet Coruña, al que se presentará con once victorias seguidas en la mochila, la última, por un humillante 81-53 al último verdugo liguero de los de Carles Marco, un Palencia asfixiado por la defensa del plantel de Diego Epifanio y... sus propios errores.

La trascendencia del choque pareció agarrotar a los protagonistas, que ofrecieron unos diez minutos iniciales de pelea en el barro. Una batalla de la que solo salió limpio Yunio Barrueta. El ex del Básquet Coruña firmó, desde el arco, los primeros puntos locales (9-3).

Con 'el Papi' descansando tomó el testigo Diogo Brito, autor de los otros cuatro del Obradoiro en un primer cuarto abierto con un triple de otro ex del Básquet Coruña, Ingus Jakovics, y rematado con un mísero 13-10. Y con un terrible 2 de 16 del Palencia en tiros de campo. La carta de los de Diego Epifanio tampoco fue, obviamente, para tirar cohetes (5 de 15).

Rompió la dinámica errática el soporte (más) vital del equipo compostelano en los últimos encuentros, Leo Westermann. El base internacional francés enlazó dos dianas lejanas, abrió el primer hueco serio (21-12) y obligó a Natxo Lezkano a pedir tiempo muerto.

El técnico vasco tuvo que repetir menos de dos minutos después. El motivo, dos mates seguidos de Felipe Dos Anjos que llevaron el superávit local hasta un peligroso 29-15.

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Tampoco reaccionó el Palencia tras el segundo minuto de instrucciones. Encajó un triple de Brito y en las dos posesiones previas perdió el balón de manera infantil.

Vrankic, que ante el Leyma firmó un partidazo, en el Multiusos Fontes do Sar pareció un jugador de preminibasket: torpe, lento, atropellado. Un hándicap gordo para su equipo.

El '4' serbio estrenó su casillero con un libre, de los dos producto de una antideportiva de Alex Galán. Una penetración de Jakovics llevó a su exjefe a pedir tiempo muerto (32-18).

El letón y su suplente, Alec Wintering, las pasaron canutas durante toda la primera mitad a causa de la tremenda presión y los continuos dos contras uno que les lanzó Epi. Obstruidas estas dos arterias, el ataque morado colapsó. De ahí los 23 puntos al descanso, cifra impropia de un equipo de su nivel. La buena noticia, que el Obradoiro, máximo anotador de la liga, se quedó en 'solo' 37.

Las señales no mejoraron para el Palencia después de la pausa. Abrió fuego Barrueta, con su cuarta diana lejana, le siguió un acierto de Dos Anjos desde casi cinco metros y sobre la bocina de posesión, que incluso provocó su risa, y cerró el círculo el quinto triple del cubano, después de un libre convertido por Alex Barcello por técnica a Lezkano, obligado a tomar cartas en el asunto con su equipo doblado en el marcador (46-23).

Sin efecto alguno. A la salida del tiempo muerto, pérdida de Jakovics y mate de su ex compañero Galán. Kamba, con casi cuatro minutos consumidos, estrenó el marcador morado, antes de que Dos Anjos y Barcello clavasen dos puntas más en el ataúd de un Palencia a la deriva.

Estado de gracia

Andersson, un jugador cualquier cosa menos atlético, certificó la superioridad obradoirista frenando con un tapón un contraataque de Wintering. El balón tocó la cabeza del base antes perderse por el fondo. Un detalle a favor de un equipo al que en este tercer cuarto le salió todo.

Con la brecha rozando la treintena (56-27), el partido de la jornada perdió todo el interés. Salvo el de saber hasta dónde podrían llevar la masacre los hombres de Epi, que con el viento muy favorable sacó del banquillo a los menos utilizados.

Con 59-32 comenzó el entrenamiento con público de diez minutos. Tiempo para ensayar cosas, intentar no hacerse daño y empezar a pensar, en el caso del equipo local, en el siguiente compromiso.

La lógica relajación local facilitó a los visitantes la aplicación de un capa de maquillaje. Parcial de salida de 4-13. Que cabreó a Epi. El burgalés podió tiempo muerto pese a la sólida renta (63-47) con cinco minutos por jugar. La cosa no fue a más porque el Palencia no estaba para más.

Barrueta (19 puntos, con 5 de 10 en triples), Diogo Brito (18), Barcello (13) y Felipe Dos Anjos (13) encabezaron el festival obradoirista. El máximo anotador visitante fue Jakovics, con 11 tantos, aunque con un pésimo 1 de 7 desde el arco. El letón solo acertó desde lejos en el primer tiro a canasta del encuentro.

Del partido de la jornada al partido del año. En los 40 minutos en el Coliseum se jugará un altísimo porcentaje del ascenso directo. Una cita a la que el Obradoiro llegará afiladísimo y con la moral por la estratosfera después de humillar al tercer equipo más fuerte de Primera FEB.