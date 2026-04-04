Previa | El Leyma Coruña encara un preámbulo no exento de peligro

Acción de Abdou Thiam en el Leyma Coruña-Cantabria (102-67) de la primera vuelta Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña examina este sábado (19.00 horas), a una semana del instrumental derbi con el Obradoiro, su bajón de juego -que no de resultados- en un pabellón, el Vicente Trueba, hogar de un Alega Cantabria con los deberes de la permanencia hechos al 99% que trae buenos recuerdos a la afición naranja.

En la temporada 2023-24, la del ascenso a la ACB, los naranjas sacaron adelante en Torrelavega por 81-83 uno de sus partidos más complicados de la segunda vuelta. En aquella ocasión restaban todavía dieciséis jornadas, pero el triunfo supo a gloria por la extrema dificultad para conseguirlo.

Y no es el único -sufrido- en la ciudad cántabra, donde el Leyma está invicto tras dos visitas. La otra, mucho más cerca del final de la regular, en la jornada 30 de 34, también se resolvió por una canasta de margen (84-86), en un duelo donde los de Diego Epifanio sobrevivieron a una actuación colosal de un exnaranja, Mirza Bulic, autor de 37 puntos (14 de 15 en tiros de dos) y una valoración de 47 créditos.

Historia al margen, la situación actual invita a poner un '2' en la quiniela. A pesar de que el Básquet Coruña del último mes y medio no es el mismo de los cinco primeros. Y de que el plantel gobernado por Lolo Encinas aún no ha dicho la última palabra en la lucha por la novena plaza, aunque los tres partidos de distancia con ella se antojan un abismo con tan solo siete partidos por delante (uno menos para su rival de este sábado).

Tres refuerzos

Tiene Encinas, verdugo en cuartos de los playoffs 2022-23, al timón del Gipuzkoa, de un Leyma que partía como favorito en la serie, una plantilla algo corta. Por ello el club de Torrelavega ha fichado recientemente al escolta sueco Daniel Love, procedente del Armann Reykjavik, de la primera división islandesa, y con experiencia en la FIBA Champions League y la Europe Cup. Seguramente debute en Primera FEB contra su líder. Y seguramente lo han contratado porque la lesión de Germán Martínez es más grave que el esguince de tobillo que hace dos semanas se anunció en la web del Cantabria.

Antes habían llegado, por este orden, otro '2', Miha Lapornik, compañero de Dídac Cuevas y de Joe Cremo en el histórico San Pablo Burgos de la temporada pasada, y el también escolta Devon van Oostrum. El esloveno promedia 12,2 puntos (35,3% en triples) en los seis partidos que ha disputado, los mismos que el internacional británico, pero con impacto nulo: 2,2 tantos y un terrible 7,1% desde el arco (1 de 14). Aunque tal vez habría sido mejor no mencionarlo.

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Una torre herculina que no alumbra Más información

Lapornik y el base Reggie Johnson Jr. (16,5 puntos) son los únicos jugadores de Encinas que alcanzan los dobles dígitos en anotación. A nueve décimas está la decepción del curso, el (2,21 metros) Jiahao Yu. De su condición de internacional chino y de su estatura se esperaban algo más que 5,1 rechaces y medio tapón de media por encuentro.

El '4' titular, Samu Rodríguez (8.7 tantos y 4,2 rebotes) es otro de los hombres a tener en cuenta, junto con un exnaranja, integrante de la histórica plantilla 2023-24, Pablo Hernández (7,0).

Se da en el conjunto cántabro una curiosa circunstancia. Tiene en nómina a un compostelano, Pablo Hernández, que jugó en el Básquet Coruña, y a un herculino, el pívot Carlos Taboada, que jugó en (la cantera de) el Obradoiro.

La amplia diferencia en victorias tiene un lógico reflejo en las estadísticas. El Alega Cantabria es el equipo que menos rebotea en ataque, apartado en el que el Leyma es el segundo mejor de la competición, y el tercero peor en capturas totales, ranking que lideran los de Carles Marco, quien tiene a todos sus hombres disponibles para este encuentro.

Los de Lolo Encinas también tiene muchos problemas para conservar el balón y para arrebatárselo a los rivales: penúltimos tanto en la lista de pérdidas como en la de robos. El líder es segundo en la primera de esas facetas y tercero en la otra.

El único apartado en que hay paridad es también el único en que es mejor el Alega: tiros libres. Con un 77,7% de acierto figura segundo en el ranking, justo por delante del Leyma (76,5%). Un dato que podría cobrar relevancia en caso de final apretado, algo a lo que se está acostumbrado el conjunto naranja en las últimas jornadas.

Y los precedentes, esos únicos duelos en el Vicente Trueba, podrían invitar a un tercero no apto para corazones sensibles. Magic no lo quiera, porque el margen de error del líder liguero se ha reducido al mínimo.