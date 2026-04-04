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Primera FEB

Previa | Dos partidos clave acaparan los focos de la jornada

Completa el programa este domingo el Obradoiro-Palencia: entre ambos conjuntos suman 21 victorias consecutivas

Chaly Novo
Chaly Novo
04/04/2026 04:10
Imagen de un partido del Ourense, aspirante a lograr la novena plaza final
Imagen de un partido del Ourense, aspirante a lograr la novena plaza final
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La jornada 28 está marcada por el duelo que la cerrará: Obradoiro-Palencia (domingo, 18.30 horas), así como por lo que haga el Básquet Coruña en Torrelavega. 

Un duelo, el del Fontes do Sar, para el que ya se han vendido todas las entradas, con lo cual el club compostelano ha activado la liberación de asientos de los abonados que no puedan ir al encuentro. 

En la primera tanda en encuentros, este sábado, el Oviedo (15-11), que figura cuarto al tener un partido más que el Gipuzkoa (15-10) y el Estudiantes (15-10), recibe a un Lucentum Alicante (14-12) que sigue en la batalla por la ventaja de campo en los playoffs, que ostentarán, en principio, los clasificados del segundo al quinto. 

El conjunto madrileño, sexto en estos momentos, acabará como segundo, siempre que no se caiga de las nueve primeras plazas, gracias al título de la Copa de España. El domingo recibe a un mejorado Cartagena (7-18), que en la jornada precedente rozó la sorpresa en el Coliseum herculino.

El Gipuzkoa, que descansó la semana pasada, regresa al parqué en el segundo mejor sitio posible, la pista de un Melilla que sigue cerrando la tabla con un récord de cuatro triunfos en 25 encuentros. 

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El Ourense (11-14) intentará encontrar en la cancha del penúltimo clasificado, el Palmer (6-19), un alivio más que necesario después de la devastadora derrota, por marcador (84-105) y por influencia en su objetivo de alcanzar los playoffs, encajada la pasada jornada ante un rival directo, el Zamora (11-14), con la que, además, perdió el averaje particular con el equipo castellano, que este sábado recibe al Fuenlabrada (14-12). 

El Menorca (13-12), actual inquilino de la novena planta de la tabla clasificatoria, recibe a un rival muy asequible, un Tizona Burgos que sigue anclado en la antepenúltima, con la mismas derrotas que el Palmer y un partido más disputado que el equipo mallorquín. El otro conjunto de la capital balear, el Palma Bàsquet (9-17), descansa esta semana. 

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