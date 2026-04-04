Pacheco desatasca al Leyma Coruña antes del derbi (79-88)

Joe Cremo ataca en el poste bajo la defensa de Reggie Johnson Ricardo Corpas/GAC

El Leyma Básquet Coruña cumplió con su parte, en un partido escaso de brillantez en Torrelavega, donde se anotó un trabajo triunfo (79-88) antes del importante derbi del próximo sábado ante el Obradoiro, que subirá de categoría a casi decisivo si el equipo compostelano gana este domingo al tercer clasificado, el enrachado Palencia.

Carles Marco concedió la titularidad en el '4' a Micovic, aunque la chicha, en los primeros compases, estuvo en el '5', con Barro intentando anticipar en la defensa al gigantesco (2,21 metros) Yu, o, en su defecto, alejarlo del aro. Logró lo segundo. E inauguró el casillero naranja con un mate tras penetración por encima del internacional chino.

Fue lo único realmente destacado de unos primeros cinco minutos infumables. De caos, de carreras sin ton ni son, de tiros que no tocaban. Así, el marcador recogía al ecuador del cuarto inaugural un escuálido 4-6.

La entrada en pista de Pacheco serenó y ordenó al líder. El brasileño repartió tres asistencias en un abrir y cerrar de ojos (una se la robaron en las estadísticas en beneficio de Jorgensen). Pero la pequeña renta adquirida la anuló Lapornik en una sola jugada: triple y adicional convertido por una falta tiquismiquis señalada a Jorgensen.

El marcador se movió en esta fase entre el +1 para los locales y +2 para los visitantes. Hasta que cayó el gordo: triple Cuevas, sobre la bocina del minuto diez y desde metro y medio detrás de la línea de media pista (15-20).

Un canastón que dio alas al base barcelonés. Y, por extensión, al Leyma. Mejoría más que notable en velocidad, en la circulación del balón y ese concepto tan de moda llamado spacing. Barro, a quien Yu, demasiado lento respecto al senegalés, no olió en defensa, elevó el margen a siete puntos.

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Micovic, con su primer triple de naranja, mantuvo la distancia, a la que Jacobo Díaz, también desde la larga distancia, le añadió un punto, después de dos muy buenas canastas del exnaranja Pablo Hernández.

Con 22-30, Lolo Encinas paró el partido. Y a la vuelta de tiempo muerto volvió el desorden de los primeros cinco minutos. Lapornik, desde cinco metros, y Thiam, con un mate de palomero (se quedó arriba después de comerse un taponazo de Yu), alimentaron de nuevo al electrónico.

El Básquet Coruña parecía empezar a controlar el encuentro. Y Diop lo descontroló. Thiam hizo falta a Yu cuando iniciaba la penetración e Ily lo remató metiéndole, de manera incomprensible e innecesaria, la mano en la cara. El resultado: cuatro libres y posesión. El pívot chino pasó tres por el aro y agregó una canasta bajo el aro (29-32).

Los de Yu fueron varios de los muchos tiros sin barrera que mantuvieron a flote a un Cantabria al que el trío arbitral solo castigaría con solo dos faltas en los primeros 9:50 de este cuarto. Por eso el líder liguero se vio con una última posesión muy corta, de menos de tres segundos. Cuevas sacó de banda hacia el aro y un jugador local tocó el balón antes de salir por el fondo. El tiro final de Diop, liberado en cinco metros, se quedó corto (36-41).

El descanso le sentó mucho mejor a los de Lolo Encinas, que regresaron al parqué mucho más agresivos en defensa. A los de Carles Marco se les apagó la bombilla. Problemas para mover el balón, tiros forzados y solo dos puntos, de tiro libre, en los cuatro primeros minutos (42-43).

Las gradas del Vicente Trueba contaron con una más que notable presencia de aficionados del Leyma Coruña Ricardo Corpas/GAC

El equipo de Torrelavega desperdició varias ocasiones, en forma de lanzamientos liberados, para ponerse por delante. Lo máximo que logró fue igualar (46-46).

Y en ese punto encontró petróleo el Leyma en el rebote ofensivo. Diop y Jacobo Díaz transformaron sendos en cuatro puntos. Y Jorgensen, con una diana desde el arco, obligó a Encinas a llamar al orden a los suyos (46-52).

De Guatemala a Guatepeor. El Cantabria perdió el balón tras el tiempo muerto y Pablo Hernández cometió falta antideportiva sobre Pacheco. El brasileño anotó un libre y complementó luego con una preciosa penetración tras amagar el pase. Nueva renta máxima (46-55).

Pacheco no frenó ahí. Pilló el partido por los cuernos e impulsó al líder a una nueva ventaja máxima (47-59), atacando en penetración a su par. Y sacando libres o anotando. Con una bandeja, tras triple de Lapornik, puso el punto final al tercer acto (52-63).

Al último le sacaron brillo dos triples del Leyma en sus dos primeras posesiones. Primero disparó Cremo y luego hizo pupa un Jou que todavía no se había estrenado como anotador (52-69). Y tiempo muerto necesario de Encinas con poco más de un minuto consumido.

Lapornik, único soporte local en estos minutos, frenó la fuga naranja. Con otro acierto lejano y dos secuencias de tres tiros libres (en la segunda erró el último), acciones entre las que Cremo intercaló una canasta desde cuatro metros (60-71).

Cuevas, con su segunda diana lejana, y Pacheco, con un afortunado triple que cruzó la red tras tocar el aro y el tablero, enfriaron a la parte negra (color del uniforme del equipo locla) de unas gradas del Vicente Trueba con bastante color naranja (62-77). Más de media victoria en el bolsillo con medio cuarto por delante.

Johnson y Yu, con cuatro puntos seguidos, se negaron a tirar la toalla. Y llevaron a Carles Marco a gastar un minuto de instrucciones con 68-79 y cuatro minutos en el reloj.

Un tramo final estirado más de la cuenta por obra y (des)gracia de un un carrusel de tiros libres que apenas alteraron la diferencia en el marcador y no incomodaron otra ya de por sí incómoda victoria del Básquet Coruña, que llegará como líder en solitario a su derbi más esperado y trascendental en muchos años.

Cantabria 79-88 Leyma Coruña

Alega Cantabria (15+21+16+27): Powell (6), Samu Rodríguez (13), Yu (12), Alderete (4), Johnson (11) –cinco inicial– Love (3), Taboada (0), Van Oostrum (1), Pablo Hernández (4), Lapornik (21),Kande (4).

Leyma Básquet Coruña (20+21+22+25): Cuevas (6), Jou (3), Micovic (5), Cremo (14), Barro (8) –cinco inicial– Jorgensen (13), Pacheco (17), Brnovic (0), Diop (10), Thiam (6), Jacobo Díaz (6).

Árbitros: Zafra, Sánchez González, García Santos. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 28 de Primera FEB disputado en el Pabellón Vicente Trueba.