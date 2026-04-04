Así fue el Cantabria 79-88 Leyma Básquet Coruña
El equipo de Carles Marco vuelve a la carretera tras ganar en casa ante Cartagena
La Crónica
Ya puedes leer en este enlace la crónica del partido escrita por Chaly Novo. Hasta aquí esta retransmisión. Gracias por seguir el partido con nosotros
Final
Finaaaaal en el Vicente Trueba. No jugó su mejor partido, pero el Básquet Coruña consiguió una nueva victoria (79-88) y llegará al derbi contra el Obradoiro de la próxima semana con un récord de 25 victorias y 2 derrotas
74-88
Canastón de Pacheco para sentenciar el partido. Lo para Lolo Encinas, pero queda apenas un minuto de juego
72-84
Intercambio de tiros libres en ambos aros
68-82
Canastón de Pacheco, que se metió hasta la cocina y consiguió el adicional, que también acabó dentro
68-79
Canasta fácil de Yu, se acerca Cantabria y lo para Carles Marco
64-79
Le costó, pero terminó anotando el Leyma con un palmeo de Diop
64-77
Otra vez tiros para Cantabria, ahora para Powell. Anota los dos
62-77
Muy fácil la bandeja de Reggie Johnson, responde Pacheco con fortuna con un triple a tabla
60-74
Triiiiiple de Cuevas en salida de bloqueo
60-71
Vuelve a sacar la falta en el lanzamiento triple Lapornik. Anota dos para irse hasta los 21 puntos
58-71
Canastón de Cremo, que está muy enchufado
58-69
Suma desde el 4,60 Lapornik
55-69
Triple de Lapornik desde la esquina derecha
52-69
Triiiiiiiiiple de Jou en transición, estaba desaparecido en ataque el catalán. Tiempo muerto Cantabria
52-66
Triiiiple de Cremo para empezar el último cuarto
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del tercer cuarto en Torrelavega. Gana el Básquet Coruña por 52-63 gracias a una última canasta de Caio Pacheco
52-61
Canasta marca de la casa de Cremo, responde Lapornik con un triple
47-59
Vuelve a sumar Caio PAcheco desde la línea de personal
46-57
Supera por primera vez los 10 de ventaja el Leyma con dos tiros libres de Jorgensen
46-55
Antideportiva de Pablo Hernández sobre Caio Pacheco. Anota solo el segundo el brasileño. Mal desde el 4,60 hoy el Leyma. En la posesión extra, anotó el equipo naranja por medio del propio Pacheco. Máxima ventaja
46-52
Triiiiiiiiiple más que necesario de Jorgensen. Lo para Lolo Encinas
46-49
Suma Jacobo desde el 4,60
44-46
Un tiro libre dentro para Jorgensen
44-45
Muy fácil ahora Cantabria para encontrar a Alderete debajo del aro
42-45
Canasta tras rebote ofensivo de Diop
42-43
Muy mala salida del Leyma de vestuarios. Solo dos puntos en cuatro minutos que han llegado desde el tiro libre. Pide tiempo muerto Carles Marco
42-43
Canasta debajo del aro de Smau Rodríguez
40-43
Suma desde la línea Cremo
40-41
Canastón de Reggie Johnson, que entró como una exhalación por la zona
38-41
Se acerca Cantabria con dos tiros libres de Samu Rodríguez
Inicio
El Leyma empezará la segunda parte con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro
Final
Descanso en el Vicente Trueba. No consiguió anotar el último tiro el Leyma y el resultado se queda en un 36-41 tras los dos primeros cuartos
36-41
Canasta de Cantabria. Pide tiempo muerto Carles Marco para dibujar el último ataque de la priemra parte
34-41
Canastón de Jorgensen que debería haber sido 2+1
34-39
Anota solo uno Yu
33-39
A la línea de nuevo Yu, que está dando muchos problemas al Leyma. Lo para Carles antes de los tiros libres
33-39
Anota dos tiros libres Lapornik
31-39
Canasta de Cremo
31-37
Canastón de Powell, que se deshizo del defensor con una buena finta
29-37
Cinco puntos seguidos del Leyma con una canasta de Barro y un triple en transición de Jorgensen. Lo vuelve a parar Lolo Encinas
29-32
Suma dos más Yu en la posesión extra
27-32
Cuatro tiros libres y posesión para Cantabria. Antideportiva a Diop que le metió un manotazo a Yu cuando ya el partido estaba parado por otra falta de Abdou. Anota tres tiros el jugador chino
24-32
Estaba de palomero Abdou Thiam después de varias acciones de correcalles una vez más
24-30
Buena canasta de Lapornik en catch&shoot
22-30
Triiiiiple frontal de Jacobo Díaz a pase de Cremo. Lo para Lolo Encinas para que no se vaya el Leyma
20-27
Triiiiiiple de Micovic
20-24
Triple de Love
17-24
Triple acción positiva de Barro: tapón en defensa, rebote en ataque y canasta ante Yu
17-22
Buen tiro de media distancia tras reverso de Pablo Hernández
15-22
Buena acción en el poste bajo de Mus Barro
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro
15-20
TRIPLAZO de Dídac Cuevas para cerrar el cuarto sobre la bocina con un tiro desde su propio campo. Se acaba el primer cuarto con 15-20 en el marcador
15-17
A la línea Joe Cremo, que le sacó la falta en el poste a Lapornik. Anotó uno
15-16
Se ponía por delante Cantabria con un triple de Jonhson, pero respondió el Leyma con un palmeo de Brnovic
12-14
Conexión Pacheco-Thiam para el alley-oop
12-12
Canastón de Jonhson, que aguantó muy bien el choque físico con Pacheco
10-12
Canasta de Jorgensen, que penetró perfectamente por el centro de la zona
10-10
Tres más uno de Lapornik, que le sacó la falta en la esquina a Jorgensen. Anota el adicional
6-10
Buena canasta de Thiam tras robo y asistencia de Pacheco
6-8
Pick&roll perfecto de Cantabria para empatar, responde Diop desde la media distancia
4-6
Mate de Yu, sin problemas por altura ante Cuevas
2-6
Buena penetración de Micovic, a quien no le importó la intimidación de Yu
2-4
Está siendo un correcalles el partido con muy poco acierto por parte de los dos equipos
2-4
Buena canasta de Cremo, que se recorrió casi todo el campo rival hasta encontrar un tiro cómodo
2-2
Matazo espectacular de Mus Barro ante el gigante Yu
2-0
Inaugura el marcador Alderete con una bombita lateral
0-0
Primeros ataques sin éxito para ambos equipos
Inicio
Arranca el partido en el Vicente Trueba! La primera posesión será para el Cantabria
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma sorprende con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Cantabria empezará con Powell, Rodríguez, Yu, Johnson y Alderete
Viejos conocidos
En las filas de Cantabria está uno de los héroes del ascenso de hace dos temporadas como es Pablo Hernández, a quien entrevistó esta semana Chaly Novo
Recibimiento
Así fue el recibimiento a los jugadores del Básquet Coruña en Torrelavega
Declaraciones
Consulta aquí las declaraciones de Carles Marco antes del encuentro
Afición
El Básquet Coruña no estará solo en Torrelavega, una expedición naranja estará animando al equipo en el Vicente Trueba
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Cantabria? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 28 de Primera FEB entre Cantabria y Básquet Coruña