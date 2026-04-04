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Básquet Coruña

Así fue el Cantabria 79-88 Leyma Básquet Coruña

El equipo de Carles Marco vuelve a la carretera tras ganar en casa ante Cartagena

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/04/2026 18:33
En directo Cantabria - Básquet Coruña
En directo Cantabria - Básquet Coruña
Cantabria
79-88
Básquet Coruña
Final

La Crónica

Ya puedes leer en este enlace la crónica del partido escrita por Chaly Novo. Hasta aquí esta retransmisión. Gracias por seguir el partido con nosotros

Jose Cremo ataca en el poste bajo la defensa de Reggie Johnson
Jose Cremo ataca en el poste bajo la defensa de Reggie Johnson
Ricardo Corpas/GAC
4Q

Final

Finaaaaal en el Vicente Trueba. No jugó su mejor partido, pero el Básquet Coruña consiguió una nueva victoria (79-88) y llegará al derbi contra el Obradoiro de la próxima semana con un récord de 25 victorias y 2 derrotas

74-88

Canastón de Pacheco para sentenciar el partido. Lo para Lolo Encinas, pero queda apenas un minuto de juego

72-84

Intercambio de tiros libres en ambos aros

68-82

Canastón de Pacheco, que se metió hasta la cocina y consiguió el adicional, que también acabó dentro

68-79

Canasta fácil de Yu, se acerca Cantabria y lo para Carles Marco

64-79

Le costó, pero terminó anotando el Leyma con un palmeo de Diop

64-77

Otra vez tiros para Cantabria, ahora para Powell. Anota los dos

62-77

Muy fácil la bandeja de Reggie Johnson, responde Pacheco con fortuna con un triple a tabla

60-74

Triiiiiple de Cuevas en salida de bloqueo

60-71

Vuelve a sacar la falta en el lanzamiento triple Lapornik. Anota dos para irse hasta los 21 puntos

58-71

Canastón de Cremo, que está muy enchufado

58-69

Suma desde el 4,60 Lapornik

55-69

Triple de Lapornik desde la esquina derecha

52-69

Triiiiiiiiiple de Jou en transición, estaba desaparecido en ataque el catalán. Tiempo muerto Cantabria

52-66

Triiiiple de Cremo para empezar el último cuarto

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Torrelavega. Gana el Básquet Coruña por 52-63 gracias a una última canasta de Caio Pacheco

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52-61

Canasta marca de la casa de Cremo, responde Lapornik con un triple

47-59

Vuelve a sumar Caio PAcheco desde la línea de personal

46-57

Supera por primera vez los 10 de ventaja el Leyma con dos tiros libres de Jorgensen

46-55

Antideportiva de Pablo Hernández sobre Caio Pacheco. Anota solo el segundo el brasileño. Mal desde el 4,60 hoy el Leyma. En la posesión extra, anotó el equipo naranja por medio del propio Pacheco. Máxima ventaja

46-52

Triiiiiiiiiple más que necesario de Jorgensen. Lo para Lolo Encinas

46-49

Suma Jacobo desde el 4,60

44-46

Un tiro libre dentro para Jorgensen

44-45

Muy fácil ahora Cantabria para encontrar a Alderete debajo del aro

42-45

Canasta tras rebote ofensivo de Diop

42-43

Muy mala salida del Leyma de vestuarios. Solo dos puntos en cuatro minutos que han llegado desde el tiro libre. Pide tiempo muerto Carles Marco

42-43

Canasta debajo del aro de Smau Rodríguez

40-43

Suma desde la línea Cremo

40-41

Canastón de Reggie Johnson, que entró como una exhalación por la zona

38-41

Se acerca Cantabria con dos tiros libres de Samu Rodríguez

3Q

Inicio

El Leyma empezará la segunda parte con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro

2Q

Final

Descanso en el Vicente Trueba. No consiguió anotar el último tiro el Leyma y el resultado se queda en un 36-41 tras los dos primeros cuartos

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36-41

Canasta de Cantabria. Pide tiempo muerto Carles Marco para dibujar el último ataque de la priemra parte

34-41

Canastón de Jorgensen que debería haber sido 2+1

34-39

Anota solo uno Yu

33-39

A la línea de nuevo Yu, que está dando muchos problemas al Leyma. Lo para Carles antes de los tiros libres

33-39

Anota dos tiros libres Lapornik

31-39

Canasta de Cremo

31-37

Canastón de Powell, que se deshizo del defensor con una buena finta

29-37

Cinco puntos seguidos del Leyma con una canasta de Barro y un triple en transición de Jorgensen. Lo vuelve a parar Lolo Encinas

29-32

Suma dos más Yu en la posesión extra

27-32

Cuatro tiros libres y posesión para Cantabria. Antideportiva a Diop que le metió un manotazo a Yu cuando ya el partido estaba parado por otra falta de Abdou. Anota tres tiros el jugador chino

24-32

Estaba de palomero Abdou Thiam después de varias acciones de correcalles una vez más

24-30

Buena canasta de Lapornik en catch&shoot

22-30

Triiiiiple frontal de Jacobo Díaz a pase de Cremo. Lo para Lolo Encinas para que no se vaya el Leyma

20-27

Triiiiiiple de Micovic

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20-24

Triple de Love

17-24

Triple acción positiva de Barro: tapón en defensa, rebote en ataque y canasta ante Yu

17-22

Buen tiro de media distancia tras reverso de Pablo Hernández

15-22

Buena acción en el poste bajo de Mus Barro

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro

Final

15-20

TRIPLAZO de Dídac Cuevas para cerrar el cuarto sobre la bocina con un tiro desde su propio campo. Se acaba el primer cuarto con 15-20 en el marcador

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15-17

A la línea Joe Cremo, que le sacó la falta en el poste a Lapornik. Anotó uno

15-16

Se ponía por delante Cantabria con un triple de Jonhson, pero respondió el Leyma con un palmeo de Brnovic

12-14

Conexión Pacheco-Thiam para el alley-oop

12-12

Canastón de Jonhson, que aguantó muy bien el choque físico con Pacheco

10-12

Canasta de Jorgensen, que penetró perfectamente por el  centro de la zona

10-10

Tres más uno de Lapornik, que le sacó la falta en la esquina a Jorgensen. Anota el adicional

6-10

Buena canasta de Thiam tras robo y asistencia de Pacheco

6-8

Pick&roll perfecto de Cantabria para empatar, responde Diop desde la media distancia

4-6

Mate de Yu, sin problemas por altura ante Cuevas

2-6

Buena penetración de Micovic, a quien no le importó la intimidación de Yu

2-4

Está siendo un correcalles el partido con muy poco acierto por parte de los dos equipos

2-4

Buena canasta de Cremo, que se recorrió casi todo el campo rival hasta encontrar un tiro cómodo

2-2

Matazo espectacular de Mus Barro ante el gigante Yu

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2-0

Inaugura el marcador Alderete con una bombita lateral

0-0

Primeros ataques sin éxito para ambos equipos

1Q

Inicio

Arranca el partido en el Vicente Trueba! La primera posesión será para el Cantabria

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma sorprende con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Cantabria empezará con Powell, Rodríguez, Yu, Johnson y Alderete

Previa

Viejos conocidos

En las filas de Cantabria está uno de los héroes del ascenso de hace dos temporadas como es Pablo Hernández, a quien entrevistó esta semana Chaly Novo

Pablo Hernández, durante un partido de la temporada 2025-26
Pablo Hernández, durante un partido de la temporada 2025-26
Alega Cantabria
Previa

Recibimiento

Así fue el recibimiento a los jugadores del Básquet Coruña en Torrelavega

">
Previa

Declaraciones

Consulta aquí las declaraciones de Carles Marco antes del encuentro

Carles Marco da instrucciones durante el duelo liguero con el Tizona Burgos
Carles Marco da instrucciones durante el duelo liguero con el Tizona Burgos
Javier Alborés
Previa

Afición

El Básquet Coruña no estará solo en Torrelavega, una expedición naranja estará animando al equipo en el Vicente Trueba

Aficionados del Leyma en Torrelavega
Aficionados del Leyma en Torrelavega
Cedida
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Cantabria? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 28 de Primera FEB entre Cantabria y Básquet Coruña

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