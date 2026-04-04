El 1x1 del Leyma Coruña contra el Alega Cantabria

Jiahao Yu defiende a Ilimane Diop en el Cantabria-Leyma Coruña Ricardo Corpas/GAC

Caio Pacheco, sobre todo, y los estadounidenses Paul Jorgensen y Joe Cremo tiraron del carro del Leyma Básquet Coruña en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, de donde se vuelve con una muy trabajada vigésimo quinta victoria liguera del curso.

5 DÍDAC CUEVAS

Excesivamente acelerado en el primer tiempo y bastante fallón durante todo el partido (2 de 10 en tiros de campo), aunque los dos triples que anotó fueron importantes. Muy por debajo de su media de asistencias (2).

7 PAUL JORGENSEN

Certificó la recuperación apuntada la pasada semana. Sin ansia por anotar, seleccionando muy bien los tiros, con puntería y ayudando en la dirección (3 pases de canasta).

6 GUILLEM JOU

Solo apareció en ataque, con un oportuno triple, al principio del último cuarto. En los restantes minutos en pista se centró en la defensa y en ayudar en el rebote (6 capturas).

9 CAIO PACHECO

Muy bien en su primera rotación y supremo en el tramo final del tercer cuarto, donde firmó siete de sus 17 puntos. Oficialmente le dan 6 pases de canasta, pero repartió alguno más, Y recuperó 2 balones.

– DANILO BRNOVIC

Su único dato estadístico, en algo más de ocho minutos y medio en cancha, fue una falta recibida.

4 ILIMANE DIOP

Sigue en crisis. El algodón (10 puntos y 6 rebotes) esta vez sí engaña. Maquilló su estadística ya con el pescado vendido. Hasta ese punto estuvo blando, errático y cometió un par de faltas absurdas.

8 JOE CREMO

Jugó en todo momento con pausa y cabeza, seleccionando muy bien sus tiros de dos (4 de 5), aunque en el triple no estuvo tan fino (1 de 4). Además bajó 5 rebotes, repartió 2 asistencias y recuperó 1 balón.

7 MUS BARRO

Cumplió con notable en la complicada defensa a Yu, gracias a conseguir alejar del aro propio al gigante chino, al que en el ajeno superó por velocidad. Completó su buena actuación con 5 rechaces y 1 tapón.

6 STRAHINJA MICOVIC

Tímido todavía en ataque, pero aun así firmó un par de canastas (una triple), recogió 5 rechaces del aro y anuló durante muchos minutos a Samu Rodríguez.

5 ABDOU THIAM

Muy fallón tanto cerca del aro como en su tradicional media distancia (3 de 9 en tiros de campo). Cumplió en rebote (3) y en la defensa a un Kande, todo sea dicho, poco dotado para la anotación.

5 JACOBO DÍAZ

Por debajo de su nivel habitual en cuanto a producción. Pasó por el aro la mitad de sus cuatro lanzamientos (1 de 1 en triples) y capturó 4 rebotes. Por el contrario, perdió 2 de los solo 7 balones que desperdició el Leyma.