Desde América con amor y (mucho) talento

Cremo, Pacheco y Jorgensen Archivo DXT Campeón

Llegaron para ser decisivos y ayer en el Vicente Trueba, lo fueron. El trío nacido en el continente americano lo forman unos Caio Pacheco, Joe Cremo y Paul Jorgensen que fueron los jugadores más inspirados de un Básquet Coruña que tuvo que sudar sangre, sudor y lágrimas para sumar su victoria número 25 en lo que va de temporada. Entre los tres se fueron hasta los 44 puntos (13 para Jorgensen, 17 de Caio y 14 de Cremo), el 50% del total del equipo, de los cuales 30 llegaron a lo largo de la segunda mitad del encuentro.

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El Leyma no encontró fluidez en ataque en toda la primera mitad. Fueron algunos chispazos, entre ellos los que provocaron 7 puntos de Jorgensen y 5 Cremo. En esos primeros veinte minutos de juego, Pacheco tampoco estuvo mal, aunque destacó más en la faceta asistente, con tres asistencias contabilizadas y cuatro realizadas.

La salida de vestuarios de los naranjas no fue nada buena, pero fue entonces cuando el trío se puso el mono de trabajo y terminó convirtiendo 17 de los 22 puntos del Básquet Coruña en el tercer período. Especialmente destacada fue la actuación de Caio Pacheco con 7 puntos, 2 asistencias y 1 robo, además de dirigir el juego naranja con esa calma que lo diferencia de la velocidad de Dídac Cuevas.

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El base brasileño siguió enchufado en el inicio del último cuarto y gracias a su clarividencia, el Básquet Coruña consiguió marcharse hasta los 17 puntos de ventaja. En esos últimos diez minutos de partido el trío americano anotó otros 13 puntos para mantener por delante a su equipo hasta el final y hacer que se volviera hasta A Coruña con una nueva victoria, la número 25 de la temporada.

Si bien es cierto que, a nivel colectivo, no fue el partido más brillante de lo que va de curso en el Leyma, lo que sí está claro es que tiene una plantilla con varios jugadores de un talento extraordinario y eso fue lo que terminó condenando a Cantabria, al igual que ya le pasó a otros muchos equipos antes que ellos. Pacheco desde el ‘1’ con su espectacular físico que le permite chocar en las penetraciones y sacar ventaja para finalizar con delicadeza; Jorgensen con su magia, que parece estar recuperándose en el momento en el que más necesaria es esa chispa diferencial; y Cremo con su consistencia, su calma casi enfermiza y su eficacia en todas las facetas del juego ofensivo que tan bien sabe nutrir Dídac Cuevas.

Los tres máximos anotadores del Leyma en la temporada llegan así al derbi decisivo de la próxima en un buen momento de forma, tras ser clave en un encuentro que no fue para nada sencillo de sacar adelante. Pero enfrente tendrán también a un equipo plagado de talento por sus cuatro costados, que vendrá al Coliseum dispuesto a dar un golpe sobre la mesa de la Primera FEB.