Carles Marco: "Hemos hecho las cosas un poquito mejor de lo que veníamos haciendo"
El entrenador del Leyma se mostró satisfecho con la victoria ante Cantabria
Sufrió, pero ganó el Básquet Coruña en Torrelavega contra Cantabria (79-88). El conjunto naranja sacó adelante un partido difícil que su entrenador, Carles Marco, valoró de la siguiente manera.
Valoración del partido. "Partido como preveíamos: muy difícil en un muy buen ambiente de baloncesto. Nos ha costado, ha sido un partido físico donde hemos hecho las cosas un poquito mejor de lo que veníamos haciendo: hemos perdido menos balones, hemos ido al rebote ofensivo. Hemos estado fallones, pero creo que hemos jugado con nuestra identidad. Hemos empezado igualando su capacidad atlética y física, el segundo cuarto un poquito menos. Cuando no ha sido así, hemos jugado muy lejos del aro y nos ha costado encontrar situaciones fáciles. Con Yu en medio de la zona también nos ha costado ver con clarividencia dónde podíamos hacer daño. Lo que sí es cierto es que no hemos perdido balones y que, en el momento que hemos corrido bien y hemos tenido ese acierto, nos hemos ido. El inicio del tercer cuarto ha sido duro, no hemos estado bien, ellos han estado con un punto más hasta que a mediados hemos empezado otra vez a pasarnos bien el balón, a correr, a ser agresivos, cerrar el rebote... Y hemos podido hacer más cosas. Nos hemos ido con la ventaja y la hemos mantenido. Felicitar al equipo porque es una victoria de mucho mérito en una cancha que ya preveíamos que iba a ser muy difícil y así ha sido.
Defensa a Lapornik. Hemos intentado que no hiciera tantos puntos. Creo que no ha tirado cómodo, ha estado incómodo durante todo el partido y lo hemos hecho trabajar tanto en ataque como en defensa, atacándolo en su defensa. Pero tiene muchos recursos, nos ha sacado faltas. Con algún cambio también ha sacado ventajas. Hemos intentando con todos conocerlos para que no hicieran las cosas que hacen mejor y pudiéramos defender los lados libres de Johnson, los tiros de Powell en contraataque, a Samu intentando negar el pick&pop. Creo que, aunque ha hecho puntos, hemos estado bastante bien con Lapornik.
Lolo Encinas
Lolo Encinas, entrenador del Cantabria, felicitó al Leyma "por otro partido que se lleva; es una racha tremenda y es mucho mérito lo que hacen".El preparador vasco detalló que "juegan muy continuo, a una velocidad de balón que es difícil de ver en la liga".
Merecer más. "Creo que en la primera parte, esos cinco puntos que íbamos por detrás, merecíamos algo más. Tuvimos opciones de llegar incluso con una pequeña ventaja, pero tuvimos errores, alguna bandeja, algún tiro solo...".
Segunda mitad. "En el tercer cuarto nos hemos metido con la ayuda de nuestro público. Comenzamos bien, sobre todo desde atrás, de atrás para adelante. Luego ellos cambian el ritmo otra vez, con la cantidad de rotaciones que hacen y ahí se nos van una diferencia amplia. Y el último cuarto, aunque lo ganamos, no llegó, pero me quedo con la lucha".
Fortuna. "Me voy jodido porque creo que podíamos haber ganado. Lo que pedía era estar más cerca en el último minuto para tener alguna opción. Como entrenador me jode que no la hayamos tenido. Sí que hay un dato que me gusta contra un equipo como el Leyma, que es que tengamos más asistencias que ellos. Nos ha faltado una pizca de fortuna, de alguna bandeja que hemos fallado, de algún rebote ofensivo que nos ha hecho mucho daño. Creo que tenemos que estar más fríos en algunos minutos para competir con estos equipazos".
Falta de energía. "Hay un momento de pérdidas y algún triple que nos hace daño al final de tercer cuarto. Y luego hay otro, en el final del tercer cuarto, que estamos sin bonus y no damos las faltas. Ahí se nos ha ido un poco. Luego hemos remado, hemos peleado, pero yo quería estar cerca en el último minuto y que se pusieran nerviosos. Creo que de energía hemos estado un rato bien, pero no llegamos a lo que a mí me gustaría, que es que Coruña se fuera perdiendo. Si hubiéramos puesto el nivel defensivo más alto en el final del tercer cuarto, creo que hubiéramos estado más cerca. En ese tramo nos han ganado en energía, y yo quiero energía los 40 minutos; contra el Leyma, 30 no te dan, necesitas más".