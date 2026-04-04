A Coruña reza por un favor de Palencia contra Obradoiro

Xabi Oroz encara a Brito en el Palencia-Obradoiro de la primera vuelta Víctor Quintana

En los coletazos de Semana Santa, el Básquet Coruña y su afición esperan que venga un milagro desde Santiago. A menos de cuatro kilómetros de la Catedral está el Multiusos Fontes do Sar donde esta tarde (18.30 horas por LaLiga+) se miden Obradoiro y Palencia. O lo que es lo mismo, el segundo y el tercer clasificado de la Primera FEB se miden antes del gran derbi del próximo sábado en el Coliseum.

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“Numéricamente tienen la mejor racha de la competición. Defensivamente son muy duros, con mucho uso de las manos, de sus exteriores, con jugadores interiores muy físicos y capaces de sacar a los rivales del timing de los sistemas. Eso hace que, al final, los equipos tengan muchas pérdidas y ellos, después de malos tiros o de recuperaciones, puedan correr”, analizó Epi en rueda de prensa sobre un Palencia que suma once victorias seguidas, por diez de los santiagueses.

Se trata de dos equipos con varias cuentas pendientes en el último año. Palencia eliminó al Obradoiro en los playoffs de la temporada pasada con un 3-1, condenando a los gallegos a vagar por Primera FEB un año más. En la presente temporada se midieron dos veces en pocos días. La primera en la jornada 15 de liga, donde un espectacular último cuarto del Obra (15-28) les dio la victoria por 85-87. La siguiente, apenas tres días después, de nuevo en el Municipal, como parte de los cuartos de final de Copa de España. Ese día Palencia obtuvo su venganza gracias a un 79-73 a su favor.