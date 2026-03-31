Tra Holder refuerza al Obradoiro en el tramo final de liga

Tra Holder durante su etapa universitaria con Arizona State SUN DEVIL ATHLETICS

El Obradoiro, principal rival del Básquet Coruña por el ascenso directo a ACB esta temporada, ha sumado una última incorporación a su ya de por sí potente plantilla. El equipo santiagués ha sumado a sus filas al base estadounidense Tra Holder, que llega procedente del Jiaozuo Culture and Tourism de la NBL China.

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Holder llega al Obra para suplir la baja de Micah Speight, que estará alejado de las pistas durante varias semanas, según confirmó el propio club, al sufrir una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda.

A sus 30 años, Holder cuenta ya con una dilatada experiencia lejos de su Estados Unidos natal (aunque cuenta con pasaporte tailandés). Tras completar su ciclo universitario con Arizona State en 2018, se marchó a la liga alemana, donde tuvo una actuación discreta con Skyliners Frankfurt. Después probó suerte en Polonia la siguiente temporada, pero regresó a Alemania, en esta ocasión a la segunda división.

En 2021 volvió a Estados Unidos para competir en la Liga de Desarrollo de la NBA, pero no consiguió triunfar en casa y volvió a Europa. Con el Jamtland sueco firmó una gran temporada entre la competición doméstica y la Europe Cup que le sirvió para volver a la primera alemana, donde esta vez sí destacó: 15,4 puntos con el Gottingen antes de marcharse a China.

Esta temporada con el Jiaozuo Culture and Tourism ha promediado 26,6 puntos, 2,7 rebotes y 4,8 asistencias en 25 partidos, con un 56,1% de acierto en tiros de dos puntos y un 37% en triples, incluyendo un partido de 50 puntos en el mes de enero contra Shandong.

El director general del club, Héctor Galán, explicó que la incorporación se produce “en un momento complicado por la altura de la temporada, la cercanía del cierre del mercado y la lesión de Micah”.

Galán agradeció la predisposición tanto del jugador como a su agente al cerrar el acuerdo y destacó que “llega para sumarse a un equipo con una dinámica de trabajo muy definida y con el objetivo de seguir siendo competitivos en un momento clave de la temporada”. Asimismo, señaló que Holder “aportará experiencia, capacidad anotadora y dirección de juego, cubriendo la baja provocada por la lesión de Micah”.