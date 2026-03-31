Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Rivales

Augusto Lima ficha por el Fuenlabrada, rival del Básquet Coruña

Llega al club madrileño tras desvincularse de San Pablo Burgos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
31/03/2026 14:38
Augusto Lima durante un partido con el Leyma
Mónica Arcay/ACB Photo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El ex del Básquet Coruña, Augusto Lima, ha encontrado su tercer equipo de la temporada y lo ha hecho en la misma liga en la que milita el Leyma, en Primera FEB. El pívot brasileño se ha incorporado a las filas del Fuenlabrada, actualmente octavo clasificado, empatado a catorce victorias con el séptimo, Alicante.

Carlos Taboada intenta taponar a Dídac Cuevas en el Leyma-Cantabria de la primera vuelta en el Coliseum

Una torre herculina que no alumbra

Más información

Lima llega a Fuenlabrada tras desvincularse de San Pablo Burgos, con quien ha disputado tan solo cinco encuentros esta temporada en Liga Endesa. Tras salir del Leyma el pasado verano, el brasileño puso rumbo a la liga de Indonesia, donde militó en las filas del Rans Simba Bogor durante unos meses antes de regresar a España.

La gran incógnita sobre Augusto Lima es su estado físico. Con Burgos ha disputado una media de 3:38 minutos en los cinco partidos que ha jugado, siendo 4:49 su máximo. Su aportación numérica se ha limitado a 0,6 puntos y 1,2 rebotes. La temporada pasada con el Básquet Coruña, Lima tan solo pudo jugar 16 encuentros en los que promedió 5 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias en 14:34 minutos de juego por choque.

En caso de encontrarse a un buen nivel físico, Augusto Lima significará una incorporación de muchos quilates para Fuenlabrada, donde ya conoce más que bien a una de las estrellas, su compatriota Vitor Benite. Un fichaje con el que el equipo madrileño pretende dar un salto de calidad de cara al tramo final de temporada y pensar ya en los playoffs. Lima se volverá a ver las caras con el Básquet Coruña el próximo sábado 18 de abril, cuando el Leyma visite el Fernando Martín.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Tra Holder durante su etapa universitaria con Arizona State

Tra Holder refuerza al Obradoiro en el tramo final de liga
Raúl Ameneiro
El ideal gallego

Augusto Lima ficha por el Fuenlabrada, rival del Básquet Coruña
Raúl Ameneiro
Carlos Taboada intenta taponar a Dídac Cuevas en el Leyma-Cantabria de la primera vuelta en el Coliseum

Una torre herculina que no alumbra
Chaly Novo
Carlos Noguerol, en un partido contra el Navarra de la temporada 2012-13

Carlos Noguerol, ex del Básquet Coruña, anuncia su retirada a los 32 años
Chaly Novo