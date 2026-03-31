Augusto Lima ficha por el Fuenlabrada, rival del Básquet Coruña

Augusto Lima durante un partido con el Leyma Mónica Arcay/ACB Photo

El ex del Básquet Coruña, Augusto Lima, ha encontrado su tercer equipo de la temporada y lo ha hecho en la misma liga en la que milita el Leyma, en Primera FEB. El pívot brasileño se ha incorporado a las filas del Fuenlabrada, actualmente octavo clasificado, empatado a catorce victorias con el séptimo, Alicante.

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Lima llega a Fuenlabrada tras desvincularse de San Pablo Burgos, con quien ha disputado tan solo cinco encuentros esta temporada en Liga Endesa. Tras salir del Leyma el pasado verano, el brasileño puso rumbo a la liga de Indonesia, donde militó en las filas del Rans Simba Bogor durante unos meses antes de regresar a España.

La gran incógnita sobre Augusto Lima es su estado físico. Con Burgos ha disputado una media de 3:38 minutos en los cinco partidos que ha jugado, siendo 4:49 su máximo. Su aportación numérica se ha limitado a 0,6 puntos y 1,2 rebotes. La temporada pasada con el Básquet Coruña, Lima tan solo pudo jugar 16 encuentros en los que promedió 5 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias en 14:34 minutos de juego por choque.

En caso de encontrarse a un buen nivel físico, Augusto Lima significará una incorporación de muchos quilates para Fuenlabrada, donde ya conoce más que bien a una de las estrellas, su compatriota Vitor Benite. Un fichaje con el que el equipo madrileño pretende dar un salto de calidad de cara al tramo final de temporada y pensar ya en los playoffs. Lima se volverá a ver las caras con el Básquet Coruña el próximo sábado 18 de abril, cuando el Leyma visite el Fernando Martín.