Una torre herculina que no alumbra

Carlos Taboada intenta taponar a Dídac Cuevas en el Leyma-Cantabria de la primera vuelta en el Coliseum Carlota Blanco

Carlos Taboada Heiskanen, joven pívot del Alega Cantabria, próximo rival del Básquet Coruña, es el jugador herculino más alto que ha participado en una competición nacional. Pero, con 214 centímetros oficiales (según la Federación Española de Baloncesto), esta torre nacida el 26 de septiembre de 2003 no acaba de iluminar.

Taboada se formó en la cantera del Obradoiro. Con el filial del club compostelano disputó dos temporada en la Liga EBA (actual Tercera FEB), antes de ser reclutado, en el verano de 2024, por el Bilbao Basket, que inmediatamente le cedió al Zornotza, de Segunda FEB y el equipo que tres años antes había traído a España a un integrante de la actual plantilla del Básquet Coruña, el escolta estadounidense Joe Cremo.

Disputó con el equipo vasco 24 partidos de fase regular, promediando unos más que notables 11,3 puntos (61,9% de acierto en tiros de dos), 4,8 rebotes, 1,0 tapones y 12,3 créditos de valoración.

Pese a la buena estadística, el Bilbao Basket rompió el vínculo con el joven herculino, que en julio de 2025 estampó su firma por el Alega Cantabria, después de no tener ninguna oferta que le convenciese para seguir adelante con su idea de jugar en una cada días más atractiva NCAA, a pesar de haber sido internacional con España sub-18 y sub-20.

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Con el conjunto de Torrelavega debutó en la liga 2025-26 en la tercera jornada, con cinco minutos y 22 segundos en el descalabro en el Pabellón Vicente Trueba ante el Palencia (58-107). Y falló su primer tiro como jugador de Primera FEB. Cuatro rebotes fueron su única aportación positiva.

No volvió a pisar el rectángulo de juego hasta dos semanas después. Disputó cuatro minutos y 24 segundos ante uno de los equipos de su tierra, el Ourense, al que el Cantabria superó por 87-66. Un lanzamiento de dos (errado) fue su único dato estadístico. A la tercera tampoco fue la vencida: tres tiros fallados (dos triples) en los 249 segundos que tuvo en el triunfo por 76-72 contra el Melilla en la sexta fecha del calendario. Ni a la cuarta. Dos faltas cometidas en 2:27 frente al Tizona.

Debut anotador en 'casa'

No jugó nada en los siguientes cuatro compromisos, en casa contra el Menorca y a domicilio en Alicante, Oviedo y Cartagena. Tres minutos y medio estuvo en cancha contra el Palma, con una asistencia como única aportación. No participó en la visita en Gipuzkoa, pero sí lo hizo una semana después. En el partido marcado en rojo (o en naranja) en su agenda.

La baja del gigante chino Jiahao Yu hizo que su técnico, Lolo Encinas, le diese la mayor minutada en los once encuentros en que ha participado hasta la fecha. Y por fin se estrenó como anotador en la segunda categoría nacional. En el mejor escenario posible, el Coliseum de su ciudad natal, donde firmó 2 puntos (1 de 2 en tiros de dos), 1 rebote y 1 balón recuperado. El 4 de enero de 2026, fecha que a buen seguro no olvidará. Otra cosa es el resultado, un demoledor 102-67 para los de Carles Marco.

A partir de ahí jugó en casa contra el Palmer (1 punto y 1 rebote), en casa del Estudiantes (nada en 4:23), frente al Gipuzkoa (34 segundos), contra Estudiantes (2 puntos en 75 segundos) y en Burgos (1 rebote en 1:19).

Sus promedios de la temporada son de 0,5 puntos (28,6% de acierto en tiros de dos), 0,7 rebotes, 0,1 asistencias, 0,2 balones recuperados y valoración negativa (-0,5).

Curiosamente, su tope anotador en la categoría lo estableció en la competición donde solo jugó un partido. Fue en los dieciseisavos de la Copa de España: 3 puntos en la derrota (94-92) contra un rival de Segunda FEB, el Sant Antoni ibicenco.