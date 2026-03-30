Carlos Noguerol, ex del Básquet Coruña, anuncia su retirada a los 32 años

Carlos Noguerol, en un partido contra el Navarra de la temporada 2012-13 AEIG

Carlos Noguerol, exjugador de, entre otros, el Básquet Coruña, anunció su retirada a los 32 años de edad con una carta publicada en su cuenta en la red social X.

El base chantadino debutó en el campo sénior en la temporada 2011-12, en las filas del Chantada, de la Liga EBA (actual Tercera FEB). Las dos siguientes las pasó en el club herculino, la primera de ellas en el equipo filial, entonces en la EBA.

Noguerol, de 1,85 metros, disputó con la segunda plantilla de la entidad herculina 20 partidos de la fase regular, promediando 8,5 puntos, 3,6 rebotes, 2,5 asistencias y 2,1 balones recuperados en algo más de 25 minutos de media en pista.

En la 2013-14, con su paisano lucense Tito Díaz al frente del banquillo, el chantadés dio el salto al primer equipo, que disputaba su segundo curso tras el regreso a la entonces llamada LEB Oro. No tuvo mucho protagonismo: 1,6 puntos y 1,1 rebotes en poco más de diez minutos de media en once encuentros. Volvió a la EBA con el Chantada. Después de dos temporadas en casa, saltó, de la mano del Marín, a la LEB Plata, donde también jugó con el Óbila, La Roda y el Clavijo.

Con el equipo pontevedrés regresó a la actual Primera FEB, donde también vistió las camisetas del CB Almansa (2020-21) y el Lucentum Alicante (2021-22). Con el conjunto albaceteño firmó su mejor campaña en la segunda categoría nacional: 6,3 tantos, 2,9 rechaces, 1,8 pases de canasta y 1,2 balones recuperados en casi 22 minutos de media.

Las últimas cuatro campañas las pasó donde empezó, en la ahora llamada Tercera FEB y defendiendo el escudo del CB Chantada. Esta temporada disputó cinco partidos, en los que promedió 16,4 puntos, 4,6 rebotes, 6,0 asistencias y 2,0 robos en 32:30 de media en cancha.

Una aportación clave en la permanencia del equipo de su localidad natal, el escenario de la retirada “donde yo quería y cuando yo quería”, escribió el ya exbase en su cuenta en la red social X.