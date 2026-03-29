El Palma tampoco frena a un afilado Obradoiro

Imagen de archivo de un partido del Obradoiro Adrián Baúlde

El Obradoiro sigue a rebufo del Leyma Básquet Coruña, a dos semanas del gran derbi en el Coliseum, tras sacar adelante, sin apuros (63-87), la visita a un Palma Bàsquet que llegaba a la cita con siete derrotas seguidas en la mochila.

El equipo balear, que en la víspera anunció el fichaje de un nuevo entrenador, Pablo García, tuvo al timón a Rubén Escalas, asistente del técnico saliente (por discrepancias con la dirección deportiva del club), Pablo Cano.

En la pista la batuta la llevó Raúl Capalbo. El pequeño gran base uruguayo imprimió un alto ritmo que se le atragantó a los pupilos de Diego Epifanio. Especialmente cuando el ex preparador del Básquet Coruña dio descanso a un Felipe Dos Anjos imparable en el poste bajo.

Sin el brasileño, el Obradoiro siguió metiendo balones bajo el aro, pero Dejan Kravic no empezó demasiado acertado. Sí lo estuvieron Brian Vázquez y Fallou Niang, que con sendos triples provocaron el primer tiempo muerto en Son Moix, tras un parcial de 11-0, que crecería en dos puntos con una suspensión de Lysander Bracey (22-12). Diogo Brito salió al rescate del Obradoiro, que limó la mitad de su déficit a la conclusión del primer acto (24-19).

Kravic se desquitó en el segundo, con tres tiros sin oposición bajo el aro que estrecharon el cerco (28-26). Un triple de Westermann devolvió la delantera (30-31) al segundo clasificado, que subió una marcha en defensa y atascó al Palma en los restantes minutos hasta el descanso (37-44).

Barrueta, autor de los últimos cuatro puntos de la primera mitad, firmó también los dos primeros de la segunda, a los que Westermann sumó su tercer triple en el encuentro para llevar la diferencia hasta la docena (37-49). Abrió un poco más la herida balear un 2+1 de Dos Anjos.

El Palma intentará hacerle un favor al Leyma Coruña y... a sí mismo Más información

El Leyma Coruña acabó domando a un Cartagena que justificó su buen momento (82-77) Más información

Bracey, protagonista de dos caídas por resbalón en estos primeros compases, inauguró el casillero del Palma cuando el Obradoiro había anotado ya quince puntos (contando el final del segundo corte y el arranqaue del tercero) sin respuesta.

Un mate al contraataque de Barrueta, tras la enésima pérdida de balón de los locales, valió el 39-59 y llevó a Rubén Escalas a parar el partido con un tiempo muerto tardío.

El conjunto mallorquín, con el partido virtualmente perdido, intentó recuperarse con lanzamientos lejanos, pero el acierto de los primeros 20 minutos brilló por su ausencia en los terceros diez.

Aunque un parcial de 8-0, dirigido por un Alessandro Scariolo recién entrado en pista, culminado con un mate a la carrera de Niang, y que pudo ser de 10-0 de no haber fallado Jon Ander Aramburu dos libres, obligó a Epi a llamar a capítulo a los suyos (47-61), que tras el minuto de reflexión completaron el tercer periodo con un parcial de 0-6 que devolvió el +20 al marcador (49-69).

Y poco más que contar. Bajada de tensión en el Obradoiro y quiero y no puedo del Palma, castigado por el rival cada vez que amagó con acercarse en el marcador más de lo aconsejable para los intereses visitantes.

Ni el 5-0 de salida soliviantó a Diego Epifanio. Sí lo hizo, a la afición local, una falta en ataque señalada a Bombino tras asistir a Bracey para un 56-69 que no subió al electrónico.

El Obradoiro, que tuvo como estiletes a Barrueta (15 puntos), Westermann (14), Alex Barcello (13) y Dos Anjos (12 8 rebotes), se anotó sin más sustos un décimo triunfo consecutivo que lo mantiene a dos –con un partido menos disputado– del Básquet Coruña a una semana de citarse en el Fontes do Sar con un Palencia que encadena un éxito más. El primero de los exámenes –consecutivos– más exigentes posibles en la carrera por desbancar a los de Carles Marco de lo más alto de la tabla.