El Palma intentará hacerle un favor al Leyma Coruña y... a sí mismo

Imagen del Obradoiro-Palma de la primera vuelta Adrián Baúlde

Una vez que el Leyma Básquet Coruña (24-2) cumplió el viernes con su parte, superar al Cartagena, este domingo es el turno del Obradoiro (20-6), que visita la cancha de un Palma (9-16) inmerso en una crisis galopante.

Un compromiso, el del plantel gobernado por Diego Epifanio, que todavía no tendrá en el banquillo mallorquín a su nuevo entrenador, Pablo García, cuyo fichaje fue anunciado este sábado.

El preparador malagueño llega para intentar enderezar el rumbo de un equipo que acumula siete derrotas consecutivas. Una racha que llevó a la plantilla dirigida por Pablo Cano de luchar por las últimas plazas de playoffs a luchar por no caer a las últimas de la clasificación. Tres triunfos lo separan del penúltimo clasificado. El Estudiantes es el único rival de la parte alta de la tabla al que ha derrotado en Son Moix.

En el bando compostelano seguirá faltando Micah Speight. El base estadounidense, en el dique seco desde principios de mes, se fracturó un dedo de la mano izquierda en el entrenamiento de este jueves, cuando estaba a punto de reaparecer tras superar una microrrotura en el bíceps izquierdo.

Es la única incidencia importante en las filas de un Obradoiro que, después del paso por Baleares, afrontará dos citas instrumentales en su futuro, el duelo en el Fontes do Sar con el enrachado Palencia y la visita al Básquet Coruña, un derbi en el que ambos se jugarán una gran parte del ascenso directo.

El equipo de Natxo Lezkano no tuvo mayores problemas (82-62) para superar al colista, el Melilla, y anotarse así su undécimo éxito encadenado. El exnaranja Mathieu Kamba (14 puntos) encabezó un repóker de jugadores del Palencia en dobles dígitos.

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El próximo rival del Leyma, el Alega Cantabria (10-15) se convirtió en la primera víctima del Tizona (6-20) en las últimas ocho jornadas. Jan Zidek, con 20 puntos (dos menos que una semana antes en el Coliseum), lideró el triunfo por 86-77 del conjunto burgalés, que, a pesar de ello continúa en la penúltima posición, con las mismas victorias y un partido más disputado que el Palmer.

El otro equipo mallorquín cayó por 87-67 en la pista del Fuenlabrada, que con este éxito suma catorce en 26 encuentros, el mismo récord que el Lucentum Alicante. Comandó el éxito del conjunto madrileño su trío de referentes: Vitor Benite (17 tantos), Brooks de Bisschop (15 y 6 rechaces) y Mateo Díaz (11 y 8 asistencias).

Por su parte, el levantino superó por 83-81 al Estudiantes. Un día más, con Kevin Larsen (20 puntos) como MVP, bien apoyado esta vez por Eddy Polanco (13) y Sander Hollanders (12).

El Ourense dio un paso atrás en sus opciones de alcanzar la novena plaza final, al caer por 84-105 contra un rival directo, el Zamora, que contó con Ty Roberts (27) como máximo anotador. El conjunto castellano supera así en la tabla al del sur de Galicia, ya que en la primera vuelta cayó por 84-94 a manos de los pupilos del ferrolano Moncho López.

Conserva esa codiciada posición el Menorca pese a perder por 65-72 frente a un Oviedo que con su décimo quinta victoria en 26 encuentros sigue con la mira enfocada entre la cuarta, ocupada por el Gipuzkoa (15-10), que descansa esta semana, y la quinta. Raúl Lobaco (18 puntos) comandó la ofensiva carbayona en Bintaufa.