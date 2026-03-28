El 1x1 del Leyma Coruña contra el Cartagena

Acción de Joe Cremo en el partido contra el Cartagena Carlota Blanco

6 DÍDAC CUEVAS

No estuvo fino en ataque, aunque metió su tiro más difícil, un triple lejano sobre la bocina del tercer cuarto, que tuvo un efecto balsámico. Además dio cuatro asistencias.

9 PAUL JORGENSEN

El Jorgensen de verdad, regresó ante el Cartagena. Intenso, veloz, pero sin precipitarse, y una máquina de anotar. Aunque no estuvo bien desde larga distancia (2 de 7), los dos triples que enroscó cayeron en momentos muy oportunos. Y bajó 4 rechaces.

6 GUILLEM JOU

Al igual que Cuevas –y casi todos los que iban de naranja–, estuvo por debajo de su nivel, aunque haciendo gala del don de la oportunidad con un triple y una canasta tras rebote ofensivo.

8 CAIO PACHECO

Menos incisivo que en otras ocasiones, el brasileño seleccionó muy bien sus (pocos) tiros (3 de 4) e hizo mejores a sus compañeros: 11 pases de canasta.

4 DANILO BRNOVIC

Partido gris del montenegrino, que a pesar de salir de titular no encontró su ritmo en ningún momento.

5 ILIMANE DIOP

Otro día más, y van unos cuantos seguidos, en que le falló la muñeca, aunque estuvo bien en el rebote (7).

- MACACHI BRAZ

Apenas tocó el balón en los tres minutos y medio que estuvo en cancha.

8 JOE CREMO

Sólido, eficaz (4 de 5 en tiros de dos y 2 de 4 en triples), completo (5 rebotes y 3 asistencias), oportuno y entregado atrás.

5 MUS BARRO

Le costó mucho defender a un Polynice más móvil. Lo consiguió en el último cuarto, pero se echó en falta más aportación suya en ataque.

6 STRAHINJA MICOVIC

Falló sus dos primeros tiros como jugador del Básquet Coruña, sendos triples, y acertó los dos siguientes, seguidos, que dieron al equipo una renta de 12 puntos a falta de medio cuarto por jugar. Prometedor debut.

6 ABDOU THIAM

Fue el que mejor defendió al problemático Polynice y además anotó un par de canastas desde media distancias y recogió 4 rechaces de los aros.

7 JACOBO DÍAZ

No fue su día en una de sus especialidades, el triple (1 de 5), pero rozó la decena, capturó 4 rebotes y recuperó un balón.