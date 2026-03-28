Carles Marco: “Atrás no hemos estado agresivos, no hemos hecho faltas”

Carles Marco, durante el partido ante el Cartagena Carlota Blanco

Carles Marco recalcó en la rueda de prensa pospartido la dificultad que, a estas alturas de la temporada, entraña medirse a cualquier rival, ya que todos los equipos se están jugando algo.

“Partido díficil; vengo avisando de que todos son muy difíciles y de que es muy difícil no perder”, comenzó el técnico del Básquet Coruña.Marco subrayó que “aunque prepares bien el partido a veces no hay inputs de que estén todos en el otro equipo. Y no aparece su MVP. Para nuestra sorpresa. Nos ha trastocado un poco los planes”.

“Pero aun así hemos salido bien”, prosiguió el badalonés. “Hemos hecho un buen primer cuarto, aunque, como nos está pasando últimamente, hemos perdido más balones de los que tocan. Hoy han sido quince. Cuidamos menos el balón, estuvimos un poquito peor en ataque. Aun así hemos hecho 82 puntos y no nos ha metido más de 80; no está mal”.

Marco valoró positivamente que “hemos defendido bien puntos que teníamos marcados, aunque no en los dos primeros cuartos, y eso nos ha penalizado. Y todos los matices, todas las defensas, todos los ataques son importantes y si no lo tenemos claro, nos va a costar ganar, como nos ha costado hoy. Las pérdidas, la no fluidez en ataque, jugaron con cinco pequeños... Podemos poner las excusas que se quieran, pero atrás no hemos estado agresivos, no hemos hecho faltas”.

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No obstante, remarcó que “estos chicos tienen lo que tienen, la gente, cuando se nos puso cuesta arriba, ha estado fantástica, nos hemos puesto por delante y hemos sacado adelante un partido muy complicado, como preveíamos y como ha sido y como serán de aquí hasta el final. Aunque vayamos 24-2”.

Marco también habló del debutante Strahinja Micovic. “Ha entrenado bien toda la semana y hemos creído que podía estar para estos minutos. Confiamos en Danilo de inicio, y como no ha estado bien ha jugado menos. La semana pasada fue Macachi el que aportó... Y esta es un poco la grandeza del equipo”.

Respecto a la pérdida de una máxima renta de quince puntos, el preparador del líder dijo que “lo achaco a las pérdidas, a algún parcial negativo y a no haber hecho algunas faltas... Y además Cartagena está en una dinámica positiva. Sin Faverani, que es un crack, han podido jugar más agresivos que habitualmente. Y se juegan muchas cosas”, concluyó Carles Marco.