Previa | Queda prohibida toda confianza contra el Cartagena

Guillem Jou defiende a Spencer Svejcar en el Cartagena-Leyma Coruña Álvaro Prián

El Leyma Básquet Coruña este viernes (20.45 horas) afronta su segundo partido seguido en el Coliseum, también el segundo consecutivo contra un equipo situado en la parte baja de la clasificación.

Pero, al contrario que hace siete días, el rival llega en buena forma. El Cartagena ha encadenado en las últimas jornadas dos victorias por segunda vez en lo que va temporada.

La primera ocasión, en las fechas 16 y 17, sacó adelante dos compromisos obligados frente a enemigos directos por la permanencia: en Melilla (84-91) y frente al Tizona (89-87). Este último, rival de los Carles Marco la pasada semana, llegó al Coliseum inmerso en una crisis galopante: siete derrotas consecutivas. Se fue de A Coruña con una más y, además, por un 105-84 que no reflejó su inferioridad real respecto al líder.

Por el contrario, el Cartagena de Roberto Blanco –relevó en el banquillo a Félix Alonso a principios de este mes– viene de imponerse de nuevo al Melilla (82-68) y al Lucentum Alicante (78-77). Dos éxitos tras la humillación sufrida a manos del Obradoiro (101-49), en un partido que no era de su liga.

Su objetivo, la permanencia, está algo más cerca gracias a estos dos triunfos enlazados. El equipo murciano está ahora con dos de margen sobre la penúltima plaza. Un buen momento auspiciado por los cambios.

La plantilla blanquinegra ha ido cambiando piezas hasta, parece, dar con un engranaje que le ha permitido sacar levemente la cabeza del agua. Los nuevos, el combo guard Kobe Webster (11,5 puntos y 3,1 asistencias) y el ala-pívot Chayce Polynice (4,8 y 3,5 rebotes), son dos de los responsables de la mejoría.

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Tras su llegada, que ha liberado al referente de Cartagena, el pívot internacional brasileño Vitor Faverani (12,6 tantos y 6,6 rechaces), de un exceso de carga de responsabilidad, han ido mejorando otros mimbres como Sediq Garuba (6,4 puntos), Adrià Domènech (6,9), Isaiah Rivera (8,5) y Spencer Svejcar (9,3), aunque su rotación sigue siendo algo corta. Sobre todo en el poste bajo, donde el tudelano Robinson Idehen (3,8 puntos y 4,6 capturas) es el otro ‘5’ a disposición de Blanco. El coruñés de la plantilla, Alex Harguindey, natural de Porto do Son, está promediando 2,3 tantos y 1,5 rechaces en doce minutos y medio en pista.

En el partido de la primera vuelta el Básquet Coruña prácticamente tuvo que ganar dos veces al equipo de los 17 de la presente Primera FEB al que menos se ha enfrentado. Controló con bastante autoridad en la primera parte, pero se descontroló en la segunda mitad del tercer periodo y en gran parte del último, para acabar venciendo por 80-89.

Un duelo donde en las filas naranjas brillaron Paul Jorgensen, autor de 25 puntos, y Abdou Thiam, quien firmó la veintena justa. El escolta de New Jersey, que últimamente había tenido varios partidos por debajo de su mejor nivel, lo recuperó la pasada semana.

Algo instrumental para el líder, sobre todo de cara al duelo de la próxima jornada, en la cancha del Alega Cantabria y, especialmente, para afrontar la visita del Obradoiro en un derbi que, posiblemente, decidirá en gran parte cuál de los dos equipos coruñeses de Primera FEB salte directo a la máxima categoría nacional.

El Leyma Básquet Coruña encara este viernes a un rival al que es muy complicado encontrarle virtudes estadísticas. Es el peor de liga en puntos anotados, en rebotes ofensivos, en acierto desde la larga distancia (el único que no alcanza el 30%) y en valoración. Y su defensa tampoco es para tirar cohetes.

Suele insistir Carles Marco en que todos los equipos se juegan algo. Y no perder la categoría tiene incluso más valor que simplemente disputar unos playoffs. Cuidado con el hambre excesiva.