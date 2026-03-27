Peligra para Micah Speight el derbi entre Leyma Coruña y el Obradoiro

Micah Speight, defendido por Dídac Cuevas durante el derbi entre el Obradoiro y el Leyma en el Fotnes do Sar Adrián Baúlde

Micah Speight, base del Obradoiro, podría perderse el instrumental derbi con el Leyma Básquet Coruña del próximo 11 de abril en el Coliseum, que muy posiblemente decida cuál de los dos equipos coruñeses de Primera FEB dará el salto directo a la ACB.

El pequeño (1,78 metros) director de juego estadounidense, fichado a mediados del pasado noviembre tras un frustrante debut en la ACB con el Granada, "sufrió en el entrenamiento del jueves un traumatismo en la mano izquierda que le dejará fuera de las canchas durante las próximas semanas", relata el club compostelano, aunque no aclara cuántas semanas.

De todos modos parece casi imposible que Speight, que está promediando 7,8 puntos (50,0% de acierto en tiros libres), 2,6 rebotes, 2,7 asistencias, 1,3 balones recuperados y 9,6 créditos de valoración, pueda recuperarse a tiempo de lo que el Obradoiro detalla como "una fractura en el cuarto metacarpiano".

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El ex del Oviedo, el Palencia, el Andorra y el San Pablo Burgos, designado MVP (compartido con Jiahao Yu, pívot chino del Alerta Cantabria) de la jornada 20 de la presente campaña, en la que alcanzó las 40 unidades de valoración frente al Menorca, todavía no había podido reaparecer después de sufrir, a principios de este mes, una microrrotura en el vasto medial del cuádriceps izquierdo, también durante un entrenamiento.

En el caso de no poder jugar en el Coliseum, Diego Epifanio contaría igualmente con tres bases a su disposición: Leo Westermann, el joven Alonso Grela (el habitual descarte) y el combo Sergio Quintela. En el derbi de la primera vuelta Speight firmó 6 puntos, 7 pases de canastas y 3 robos en 24 minutos en pista.

El técnico burgalés dijo en rueda de prensa que "siempre que se lesiona alguien es malo para los grupos. Vamos a ver los plazos que tenemos de recuperación, y, a partir de ahí, me imagino que el club tendrá que tomar las decisiones que se consideren oportunas viendo los escenarios que se nos pueden abrir”.

El entrenador que guio al Básquet Coruña a la ACB agregó que “tendríamos que dar de baja médica a Micah, incorporar a un nuevo jugador y, en el supuesto escenario de que regrese Micah, valorar”.