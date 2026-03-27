Leyma, un equipo en problemas, pero que no deja de ganar

Micovic entra a canasta CARLOTA BLANCO

Faltaban apenas 40 segundos para el final y Cremo anotó un triple desde la esquina. Hasta ese momento no sintió el Básquet Coruña que el partido estaba ganado. E incluso ahí, cuando ya se vio ganador, le castigó el Cartagena con cinco puntos consecutivos cuando el partido ya no tenía vuelta de hoja. Se reviró el rival, que pelea por la permanencia y venía de dos victorias consecutivas. También lo hacía sin el veterano pivot Vitor Faverani. “Nos ha trastocado un poco los planes”, reconoció el entrenador naranja Carles Marco. Con una rotación corta en la que Adriá Domenech jugó más de 34 minutos y Webster pasó de los 29 se mantuvo en el partido hasta el final el Cartagena, así que cabe definir que le pasó al Leyma.

Al equipo se le escruta ahora por sus respuestas tras la baja de Dino Radoncic. Parece increíble en un combo tan coral como el que adiestra Carles Marco, pero en ocasiones, y más a estas alturas en una fase de la competición, la rotura de una sola pieza genera un rompecabezas porque Brnovic, que fue titular aunque apenas jugó nueve minutos, no es Radoncic y Micovic, que anotó cuatro importantes puntos al final, apenas está deshaciendo las maletas. En esa redefinición anda el Leyma, que ante el Cartagena se encontró con varias emboscadas. La primera tuvo que ver con la espesura en ataque. 9 de 32 fue el bagaje desde la línea de tres, donde Guillem Jou no estuvo tan afortunado como en otras noches (2 de 8). Tampoco Jacobo Díaz, que presume del mejor porcentaje de la competición, estaba con la puntería afinada (1 de 5).

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El Leyma se vio en problemas cuando menos se lo esperaba. Y no fue por la defensa, que siempre le auxilia en los momentos complicados, aunque Marco no acabase ayer del todo satisfecho en esa faceta. Tampoco el rebote (42 capturas naranjas, por 26 de su rival, que solo pescó dos en ataque). Pero en esta ocasión, por ejemplo, le faltó ese segundo aliento que le da siempre Dídac Cuevas. El fenomenal base de Badalona no brilló como otras veces en la generación de puntos a través del pase. Se fue con un bagaje de dos asistencias y cuatro balones perdidos y jamás pudo cambiar el ritmo de partido como acostumbra a hacerlo. A Cuevas le falta además confianza para mirar al aro. “¡¡Tiraa!!”, le animó la grada en una ocasión poco antes del descanso. Apenas miró canasta en tres ocasiones, pero una de ellas la vio como si fuese un océano para anotar un triple sobre la bocina que puso fin al tercer cuarto. Cuevas suma trece tiros a canasta en los últimos cuatro partidos, los siguientes a un cero de ocho contra Alicante con siete triples fallados. No es arriesgado decir que en muchas cosas es el mejor base de la Liga. El equipo le echa de menos si no ofrece su mejor versión.

Tampoco Guillem Jou tuvo su mejor día, por más que también la fase decisiva del partido se dejase ver con un rebote en ataque que acabó en canasta. Ese es el ADN del equipo naranja, que se agarra a los partidos aunque los jugadores no estén acertados. Y siempre aparece una solución. Esta vez la ofrecieron Jorgensen y Cremo, que entre los dos sumaron 35 de los 82 puntos del equipo. Y fue Pacheco el que tomó la batuta que dejó Cuevas para entregar hasta once asistencias.

En esa brega la producción de los pívots fue tibia en ataque, pero eficaz bajo el tablero propio, donde no permitieron fruslerías a los rivales. Le faltaron los kilos de Faverani al Cartagena, que se fue derrotado, pero animado por el buen partido. El Leyma rescató, obviamente, el triunfo así que, observado desde ese punto de vista, todos contentos.