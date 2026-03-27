En directo | Leyma Básquet Coruña-Cartagena, a siete pasos de la meta

Dos citas antes del Obradoiro

Vuelve por segundo viernes consecutivo el baloncesto al Coliseum con una nueva final para el Leyma Básquet Coruña (23-2), que recibe al Cartagena (7-17) con el derbi contra en el Obradoiro, el 11 de abril, en el horizonte. El técnico Carles Marco advierte de que no hay que perder el foco. Primero Cartagena y después Cantabria. Luego llegará la cita contra los compostelanos.