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Básquet Coruña

En directo | Leyma Básquet Coruña-Cartagena, a siete pasos de la meta

El líder de Primera FEB recibe en el Coliseum a uno de los colistas en un partido en el que tiene prohibido fallar

Sergio Baltar
27/03/2026 20:23
Pase de Paul Jorgensen
Pase de Paul Jorgensen
Javier Alborés
-

25-13

Finta de Cremo y entrada a canasta con éxito. Máxima ventaja naranja tras recuperar el balón y canasta de Barro. 1:49 para el final del primer cuarto y tiempo muerto del Cartagena.

21-13

Diop acude al tiro libre y dispara a los naranjas en el marcador. Entra Micovic en el Leyma, se estrena el exjugador de Obradoiro.

18-13

Jacobo Díaz se estrena con una brillante entrada a canasta. Replica Webster.

16-11

Garuba responde desde la línea de tres. Thiam anota a continuación

14-8

Cuatro minutos de partido y Carles Marco ya ha reemplazado a todo su cinco inicial. En pista Cuevas, Cremo, Díaz, Diop y Thiam. Fuerte defensa local. Triple de Cremo y +6

9-6

Conexión Thiam-Barro en la pintura. Empieza imponer su ley el líder de la categoría

7-6

El Leyma castiga una pérdida de balón del Cartagena con canasta fácil de Jorgensen para sellar la primera ventaja naranja

5-6

Un triple de Jou y una entrada a canasta de Pacheco recortan distancias.

0-6

Comienza mandón el Cartagena. Pacheco falla un triple y los visitantes aniotan sus primeros ataques 

Brnovic está en el cinco inicial

Pacheco, Jou, Jorgensen, Brnovic y Barro es el cinco inicial en el Leyma. Por el Cartagena comienzan López Santana, Webster, Domenech, Garuba y Polynice. 

Previa

Una ausencia sensible en el rival

Sensible baja de última hora en el Cartagena. El veterano pivot brasileño Vitor Faverani no será de la partida. Ambos equipos calientan sobre la pista del Coliseum.

Previa

Dos citas antes del Obradoiro

Vuelve por segundo viernes consecutivo el baloncesto al Coliseum con una nueva final para el Leyma Básquet Coruña (23-2), que recibe al Cartagena (7-17) con el derbi contra en el Obradoiro, el 11 de abril, en el horizonte. El técnico Carles Marco advierte de que no hay que perder el foco. Primero Cartagena y después Cantabria. Luego llegará la cita contra los compostelanos.

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Cartagena
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Cartagena
Carlota Blanco

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