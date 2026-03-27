En directo | Leyma Básquet Coruña-Cartagena, a siete pasos de la meta
El líder de Primera FEB recibe en el Coliseum a uno de los colistas en un partido en el que tiene prohibido fallar
25-13
Finta de Cremo y entrada a canasta con éxito. Máxima ventaja naranja tras recuperar el balón y canasta de Barro. 1:49 para el final del primer cuarto y tiempo muerto del Cartagena.
21-13
Diop acude al tiro libre y dispara a los naranjas en el marcador. Entra Micovic en el Leyma, se estrena el exjugador de Obradoiro.
18-13
Jacobo Díaz se estrena con una brillante entrada a canasta. Replica Webster.
16-11
Garuba responde desde la línea de tres. Thiam anota a continuación
14-8
Cuatro minutos de partido y Carles Marco ya ha reemplazado a todo su cinco inicial. En pista Cuevas, Cremo, Díaz, Diop y Thiam. Fuerte defensa local. Triple de Cremo y +6
9-6
Conexión Thiam-Barro en la pintura. Empieza imponer su ley el líder de la categoría
7-6
El Leyma castiga una pérdida de balón del Cartagena con canasta fácil de Jorgensen para sellar la primera ventaja naranja
5-6
Un triple de Jou y una entrada a canasta de Pacheco recortan distancias.
0-6
Comienza mandón el Cartagena. Pacheco falla un triple y los visitantes aniotan sus primeros ataques
Brnovic está en el cinco inicial
Pacheco, Jou, Jorgensen, Brnovic y Barro es el cinco inicial en el Leyma. Por el Cartagena comienzan López Santana, Webster, Domenech, Garuba y Polynice.
Una ausencia sensible en el rival
Sensible baja de última hora en el Cartagena. El veterano pivot brasileño Vitor Faverani no será de la partida. Ambos equipos calientan sobre la pista del Coliseum.
Dos citas antes del Obradoiro
Vuelve por segundo viernes consecutivo el baloncesto al Coliseum con una nueva final para el Leyma Básquet Coruña (23-2), que recibe al Cartagena (7-17) con el derbi contra en el Obradoiro, el 11 de abril, en el horizonte. El técnico Carles Marco advierte de que no hay que perder el foco. Primero Cartagena y después Cantabria. Luego llegará la cita contra los compostelanos.