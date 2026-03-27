El Leyma Coruña acabó domando a un Cartagena que justificó su buen momento (82-77)

Paul Jorgensen entra a canasta en el partido contra el Cartagena Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña tuvo que bregar duro, muy duro, para deshacerse (82-77) de un rival de la zona baja, un Cartagena que además jugó sin su mejor elemento, pero que aun así justificó el porqué de su buenn momento, y rebasó un nuevo hito kilométrico en la ruta hacia el objetivo del ascenso directo.

El equipo murciano se presentó en A Coruña sin su gran referente, el pívot internacional brasileño Vitor Faverani, quien no viajó por motivos personales. Y con un solo '5' puro, el navarro Robinson Idehen. Demasiada (des)ventaja. ¿O no?

Roberto Blanco decidió salir de inicio con Polynice, un '4', al poste bajo, mientras que Carles Marco arrancó Brnovic en el alto, en vez de Braz, titular la jornada pasada.

En la primera posesión, Barro posteó al estadounidense, que se defendió bien. Y en la transición anotó solo bajo el aro. También lo hicieron, ambos desde un poco más lejos, Webster y Garuba. Aunque el 0-6 no inquietó al líder, que con triple de Jou se estrenó y rompió a jugar: parcial de 9-0, culminado con una preciosa asistencia de Thiam a Diop.

La entrada en cancha de Abdou, hiperactivo en toda la cancha, Cuevas y Cremo solidificó la defensa. Y el ataque fluyó más y mejor. Con velocidad y los pases necesarios para poner el balón en el mejor sitio (18-11).

Con 21-13 en el cubo y 2:55 en el reloj del primer cuarto saltó a la pista Micovic. Y, curiosamente, en su primera jugada como naranja el equipo forzó al rival a agotar los 24 segundos sin poder tirar a canasta. En la segunda, el Leyma forzó otra pérdida. Cuevas sacó rápidamente de banda hacia Barro, que se marcó un reverso en carrera, finalizó con un mate y forzó a Blanco a pedir tiempo muerto (25-13).

Rivera, con cinco puntos sin respuesta, dio la razón a su entrenador, antes de que Micovic errase su primer intento, un triple liberado desde la esquina derecha. Javi López lo hizo sobre la bocina de un acto inaugural resuelto con 25-18.

Cuatro puntos de Jorgensen abrieron el segundo periodo. Pudieron ser dos más, pero el de New Jersey llegó algo forzado a una bandeja en un contraataque nacido de un robo suyo.

Pacheco, con un libre y un triple frontal, tomó el testigo. Y Roberto Blanco el camino de un nuevo minuto de instrucciones. El -15 en el marcador no era para menos (33-18).

Y otra vez los suyos se lo agradecieron con un parcial favorable: triple sobre la bocina de Polynice, aro pasado de Rivera y diana de Javi López desde el (maldito) rincón derecho. Y Carles Marco tuvo que pararlo (33-26).

Jacobo Díaz, con un tiro a tabla en el segundo 24 y un triple, devolvió al cubo los dos dígitos de margen (38-28). Bien controlado Webster por Cuevas, el Cartagena halló alivió en Polynice, a quien Barro no supo defender cuando se alejó del aro. La vuelta a la pista de Thiam selló al estadounidense, pero Javi López salió al rescate (38-32).

Webster respiró cuando le cogió Jorgensen y el base barcelonés se ocupó de Alberto Martín. El combo visitante cogió al escolta local recién salido del banquillo y lo castigó con cinco puntos consecutivos que obligaron a Marco a gastar otro tiempo muerto (41-37). Pacheco, con un tiro a tabla desde tres metros, mandó el duelo al descanso con 43-37.

Previa | Queda prohibida toda confianza contra el Cartagena Más información

La pausa no serenó al líder, que regresó al rectángulo incluso más espeso que en los peores minutos del segundo cuarto. Mala puntería, balones perdidos de manera infantil y lentitud para hacer buena a la peor defensa de Primera FEB.

Una defensa que posibilitó al Cartagena correr. Y anotar con facilidad y regularidad. Tanta que arrancó con un parcial de 0-11, siete de los puntos registrado por el pequeño de los hermanos Garuba, más bajo pero igual de rocoso que el jugador del Real Madrid. Tiempo muerto al canto, claro.

Después de casi cinco minutos sin anotar y de fallar el Leyma sus cuatro primeros triples de la segunda mitad, Jorgensen acertó en el quinto. Y a continuación se marcó un reverso en la pintura que igualó de nuevo (48-48) y calentó a la grada de un frío (de temperatura ambiente) Coliseum. Aunque la afición ya se había calentado un poco antes a raíz de un par de decisiones arbitrales.

Jorgensen se fue a descansar después de enroscar otro triple, su décimo punto en el cuarto, que devolvió el mando al líder (55-53). Y su sustituto, Cremo, mantuuvo el protagonismo desde el '2'.

El neoyorquino empezó con un libre, producto de una técnica a Webster, y siguió con un 2+1 (59-55). Alberto Martín descontó con dos dianas desde los 4,60 metros, antes de que Cuevas, desde casi nueve metros, anotase la quinta canasta sobre la bocina del partido. Esta, la del minuto 30. Subidón adrenalínico y 62-57 para encarar el desenlace.

Jou, con otro acierto lejano, este desde el (bendito) rincón derecho, hizo que Blanco parase el partido con solo 75 segundos consumidos. La defensa del Leyma era la que mandaba. Dificultando al máximo que el Cartagena pudiese mirar al aro. Y con Barro, ahora sí, acertando a leer los movimientos de Polynice, a quien además batió en el poste bajo para establecer un tranquilizador 67-57.

Estreno anotador de Micovic

Y mucho más cuando Micovic se estrenó como anotador. Primero, con una bandeja a la carrera; luego, remontando línea de fondo tras asistencia de Cuevas. Y con 71-59, Blanco volvió a llamar al orden a los suyos. Todavía con cinco minutos y medio por jugar. Que es mucho jugar.

Aunque es cierto que en los dos siguientes minutos se jugó más bien poco. Rompieron la tónica un 2+1 de Garuba y, especialmente, la jugada que prácticamente finiquitó el encuentro: mate al contraataque de Jacobo Díaz a pase por la espalda, desde campo propio, de Pacheco (77-66), a falta de 122 segundos.

Los árbitros se empeñaron en mantener cierta incertidumbre, al no señalar una falta clamorosa sobre Barro, al coger un rebote defensivo, que acabó en triple de Domènech (79-72). De la misma manera contestó Cremo, después de otro asistencia de fantasía de Pacheco. Y de igual manera cerró el duelo Javi López, aunque desde diez metros. La sexta canasta sobre la bocina en 40 minutos que acercan al Leyma un pasito más hasta objetivo que está a tiro de seis.