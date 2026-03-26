Micovic: "Estoy en buena forma y creo que podré contribuir a partir de mañana"

Strahinja Micovic, durante su presentación oficial Carlota Blanco

El Coliseum acogió el acto de presentación del último fichaje del Leyma Básquet Coruña, el ala-pívot serbio Strahinja Micovic, el sustituto del lesionado Dino Radoncic, quien dijo estar "en buena" para empezar a contribuir de inmediato al equipo de una ciudad que ya conoce de las varias visitas que hizo la temporada, en la que militó en el Obradoiro, a su paisano y amigo Goran Huskic.

"Estoy muy emocionado por haberme unido al Coruña. Traté de quedarme el mayor tiempo posible", comenzó diciendo el serbio.

Respecto a su estado físico, pues jugó su último partido el 19 de enero, Micovic indicó que "he estado entrenando [después de finalizar su aventura en Kuwait]. Hice tres prácticas con el equipo [el Leyma] y creo que estoy en buena forma y que podré contribuir a partir de mañana", dijo en relación al duelo de este viernes (20.45 horas) en el Coliseum contra el Cartagena.

El '4' balcánico calificó de "curioso" el hecho de la pasada campaña jugase en el Obradoiro, uno de los candidatos al ascenso directo, y ahora se haya unido a otro aspirante y que, además, tiene como principal rival precisamente el conjunto compostelano. "Será un partido muy importante aquí", señaló respecto al derbi del 11 de abril, "pero primero tenemos que concentrarnos en los dos próximos, porque los otros partidos son igualmente importantes", puntualizó.

"Es mi equipo del año pasado y no hará falta de motivación. No solo para mí, sino para todos nosotros. He escuchado que el Coliseum estará lleno, así que creo que será un buen partido", añadió.

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En un plano general Micovic subrayó que "cuando llegas a un equipo ganador, tu objetivo es adaptarte y ayudarlo a seguir en el camino correcto. Mi objetivo también es el ascenso directo. Todos, desde que llegué aquí, intentan ayudarme a adaptarme lo más rápido posible"

Pese a todo matizó que "no es fácil en tres o cuatro días, pero conozco a muchos jugadores que jugué contra ellos el año pasado. No jugué con ellos, pero jugué contra ellos. Así que sí, conozco su estilo de juego. Los entrenadores me están ayudando y también vi el último partido y vi cómo jugaba el equipo. E intento adaptarme lo más rápido posible"

También le ayuda cierto conocimiento de A Coruña. "Viví a menos de una hora. El año pasado vine varias veces. Especialmente visité a Huskic. Así que la ciudad no me es desconocida, aunque nunca estuve en este pabellón. Pero escuché que el equipo tienen un gran apoyo de la afición. Estoy feliz por eso. Siempre es bueno tener a seis hombres [en relación a la afición como un jugador más] detrás de ti", declaró.

Charlie Uzal

El director deportivo, Charlie Uzal, desveló respecto a Micovic que "en verano habíamos hablado incluso con él, pero que al final por las circunstancias no pudo cuajar".

Uzal destacó que Micovic "conoce la liga, algo que nos parece súper importante, sobre todo por lo poco que queda. Y es un perfil que adapta bien al juego que busca el staff, de posesiones rápidas, de no parar el juego, de correr, de una manera de castigar rápido al rival. Creemos que con Mico tenemos ese tipo de jugador. Se caracteriza mucho por su tiro exterior, todos los equipos que ha estado lo ha demostrado, e, insisto, para nosotros era muy importante la adaptación rápida, y creemos que la está teniendo. Evidentemente le ayuda mucho su paso por España de la temporada pasada. Creemos que nos va a ayudar, y le deseamos la mayor suerte porque su suerte va a ser la nuestra también"

El ala-pívot también habló de Radoncic. "La valía de Dino esta temporada creo que está más que demostrada; estaba siendo el MVP del equipo numéricamente y aportando en todos los frentes. [Micovic] Es un perfil diferente, en el aspecto de que a lo mejor quizás abra más el campo, es una amenaza más de cara a la línea de tres puntos, con lo cual va a permitir más el juego de uno por uno, incluso el pick and roll de nuestros ballers".

"Aunque era un jugador que últimamente sobre todo estaba siendo muy efectivo en el rango de tiro de tres puntos, es verdad que colapsaba un poquito más. Quizás con Dino teníamos más potencia física, pero creemos que con Mico tenemos más altura, más envergadura y lo que puede generar para los demás con su amenaza [exterior]. Son diferentes jugadores, pero creemos que los dos tienen virtudes para ayudar al equipo".

Uzal insistió en que "va a abrir mucho el campo para los compañeros, les va a dar muchos espacios, porque evidentemente es una amenaza desde la línea de tres y esperemos que esté al nivel que ha estado todos estos años en Europa".

El director deportivo también valoró muy positivamente algo inherente a los balcánicos: "Son jugadores que se suelen adaptar muy bien a la liga y tiene facilidad para aprender rápido el idioma".