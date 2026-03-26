Carles Marco: "No podemos especular y pensar en otras cosas que no sean el partido del Cartagena"
El técnico del Leyma Básquet Coruña asegura que el día a día y el partido a partido es lo único que les preocupa a él, a su 'staff' y a sus jugadores
Carles Marco advirtió, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes (20.45 horas) en el Coliseum contra el Cartagena, del buen momento en que se encuentra el rival del Leyma Básquet Coruña en la jornada 26, aunque pese a ello siga en la zona peligrosa.
Un partido que afrontará con un nuevo jugador, Strahinja Micovic, y sin, más que posiblemente, baja alguna. "Estamos bien. Hemos entrenado bien; excepto Danilo [Brnovic], que tuvo un esguince en el partido [ante el Tizona Burgos] y estuvo los primeros días así, así, pero ya ha entrenado al ritmo de todos. Todo el mundo bien".
Respecto a Micovic indicó que "desde el lunes está entrenando. Lo que podemos esperar de él es que se adapte lo más rápido posible, que estamos viendo que es así, porque es un jugador listo, que conoce a muchos de sus compañeros y un poquito la filosofía con la cual estamos jugando. Está bien físicamente y esperamos que coja un poco de tono y de ritmo de partido porque tres semanas o un mes que jugó el últimos partido en Kuwait. Intentar ayudarle a que se adapte y esperar que él nos ayude en muchas cosas, en las que hace bien. No vamos a cambiar cómo juega él e intentaremos adaptarnos cuando esté en pista a lo que nos pueda dar".
A la pregunta de si el serbio está para jugar ya, cero dudas: "Sí, sí". Aunque con ciertos matices. "Veremos en los entremos si va dando pasos, pero la idea es primero hacer un buen partido, porque es un partido difícil; viene Cartagena, que lleva dos victorias consecutivas, que se juega mucho, como cada uno de los equipos que nos estamos jugando algo. Lo que no vamos a hacer es pensar en que lo primero es que él se adapte. Lo primero es que el equipo siga jugando bien, competir y, con la ayuda de nuestra afición, porque esperamos que venga mucha gente, ganar el partido. Y si él puede ayudarnos, perfecto. Si no, será la siguiente semana".
Marco subrayó respecto a Micovic que "Dino [Radoncic] no era el mismo jugador que el que teníamos [Yoanki Mencía], Micovic no es el mismo jugador que Dino. Creo que en nuestra manera de jugar se puede adaptar bien, porque es un jugador que nos puede abrir el campo, corre bien, si está solo va a tirar, no va a especular, además con buenos porcentajes, y su envergadura hace que pueda ir bien al rebote ofensivo. Y tiene otras características defensivas a las que tiene Dino, e intentaremos aprovecharlas para que nos ayude. No viene a hacer más de lo que le vamos a pedir, que es ayude a los jugadores que ya están para, como hemos hecho desde el primer día, intentar ser el mejor equipo posible".
El técnico badalonés admitió que la baja de Radoncic ha sido un mazazo "sobre todo para él. Pensábamos que era otra cosa y que podríamos contar con él si no la semana siguiente al cabo de dos. Además Dino había dado un paso adelante a nivel personal y con madurez en su juego y nos estaba ayudando mucho. Sobre todo es duro por él. Vosotros estáis aquí, yo vuelvo a estar aquí, esto no para, nosotros seguimos con nuestra rutina, mañana jugamos un partido muy importante y él es el que no estará. Anímicamente para el vestuario es duro. Le ayudaremos en todo y él nos ha ayudado esta semana en todo lo que ha podido".
Al doscientos por cien
A la pregunta de si, con lo poco que queda, pueden ser más peligrosos los equipos que luchan por la salvación que los que lo hacen, por ejemplo, por un puesto en playoffs, Marco respondió que "todos son peligrosos, porque se están jugando mucho, pero no debemos olvidar que nosotros, en cada partido, también nos estamos jugando muchas cosas. Mal iríamos si no saliéramos mañana, y más jugando ante nuestra afición, a tope como, estoy seguro, van a salir ellos. Han cambiado, están en una mejor dinámica, están creyendo, compiten como no habían hecho antes. Tienen muy buenos jugadores. están agresivos en defensa, corren un poco más, están con más confianza en su juego de ataque... Hay muchas cosas que tenemos que hacer bien para ser consistentes en casa. Lo que queremos es que la gente venga, disfrute con nosotros y lo que no podemos hacer es especular y pensar en otras cosas que no sean el partido de mañana y en dar el doscientos por cien contra cualquier equipo".
El Cartagena de la primera mitad de temporada fue un equipo dependiente en exceso del talento del pívot brasileño Vitor Faverani. Algo que ha cambiado tras el relevo en el banquillo y varios fichajes. "Han cambiado algunos jugadores. Lo que han hecho ha sido darle un poco más de forma, saber en cada momento los jugadores lo que tienen que hacer, están más agresivos defensivamente, corren más... Tienen diferentes focos de atención que Faverani, que es uno de ellos y es un jugador top. Pero también tienen el juego de bloqueo indirecto con Svejcar; que los manejadores, como López, Webster y Martín, puedan jugar para ellos y para el equipo; cosas que no se ven de Garuba y de Rivera jugando sin balón; 'cuatros' muy diferentes, como Domènech pudiendo abrir el campo y Polynice jugando un poco más como un '5'... Tienen más recursos, más situaciones. Y no es porque estuvieran jugando bien o mal, pero los resultados a veces hacen que no tengas la confianza que ahora están teniendo, con los cambios que han hecho, y muchas veces esto te hace cambiar de chip y jugar de manera diferente".
Los ecos del derbi con el Obradoiro, el 11 de abril, resuenan más fuerte cada día que pasa. El preparador del líder de Primera FEB bromeó respecto a si ello ha calado ya en él y en sus jugadores: "¿Cuándo jugamos? No me acuerdo", dijo entre risas. "La verdad es que, aquí dentro, en lo que pensamos es en el siguiente partido. Y es el de Cartagena. Ya bastante tenemos con poder prepararlo y que los jugadores estén listos y súper bien para poder jugar a tope los 40 minutos. Y el siguiente es Cantabria. Me parece bien que haya cosas fuera, pero nosotros estamos súper concentrados en mañana. No pienso más allá. Espero que haya muy buen ambiente y que nuestros aficionados nos ayuden, porque en los cuatro partidos que quedan aquí el Coliseum tiene que ser un fortín", concluyó Carles Marco.