El Básquet Coruña habilita en anillo superior tras agotar las primeras entradas para el derbi

Jorgensen defiende a Barcello en el derbi de Sar ADRIAN BAULDE

No hay billetes. Ese es el cartel que parece que colgará el Básquet Coruña de cara al derbi contra el Obradoiro del próximo 11 de abril en el Coliseum. Era algo que se podía prever, dado lo esperado del partido y su trascendencia de cara al resultado final de la temporada. Sin embargo, lo que no era tan previsible era que las primeras entradas disponibles se agotasen tan rápido como lo han hecho, en apenas unas pocas horas.

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El Leyma sacó a la venta las entradas hoy a las 12.00 horas, en una primera oleada exclusiva para abonados del club limitada a dos billetes por socio. Esta venta inicial se iba a extender, en un principio, hasta el jueves 2 de abril, pero no ha llegado ni cerca de esa fecha.

Como venía siendo habitual tras el regreso a Primera FEB, el club no habilitó de primeras el anillo superior de la grada de Fondo, una decisión que se tomó tras el descenso en el número de abonados. Hasta el momento no había sido necesario habilitar ese aforo extra, ya que la máxima asistencia de la temporada fue de 6.102 espectadores, registrada en el partido contra Estudiantes.

Sin embargo, lo vivido hoy con las entradas del derbi ha puesto al Básquet Coruña en una nueva tesitura, una en la que no se había visto hasta ahora en el presente curso. Los 5.835 abonados del club tienen asegurado el acceso al encuentro, así como las 280 personas que resulten beneficiarias de las entradas cedidas al Obradoiro.

La suma de esas dos circunstancias deja un total de 6.115 asientos asegurados antes de iniciar la venta (sin tener en cuenta compromisos del club), por lo que el margen, con el anillo superior cerrado, no era demasiado amplio. Aun así, la afición naranja ha respondido y ha agotado esas localidades disponibles en cuestión de horas. Ahora el Básquet Coruña ha puesto a la venta también el tendido alto del recinto, también solo para abonados. Esto dará opción a registrar un aforo como los vividos en ACB, cuando se registraron asistencias superiores a los 9.200 espectadores en el Coliseum. Estas nuevas entradas, alrededor de 1.100, se pueden adquirir a través de la plataforma habitual del club.

A pesar de esa ampliación de aforo y aunque se agoten todas las localidades disponibles, el derbi no batirá el récord de asistencia de la categoría, ya que lo impuso el Estudiantes en enero de 2023, cuando consiguió meter a más de doce mil personas (12.779) en su pabellón contra Lleida.

Polémica

La manera en que se han sacado a la venta las entradas no ha generado, precisamente, una buena acogida entre un sector de la afición del Obradoiro. Los santiagueses tienen imposible hacerse con una entrada hasta el 2 de abril, salvo que consigan una de las 223 reservadas para su club o conozcan a algún abonado del Leyma que les haga el favor de comprarlas.

En el partido de la primera vuelta en el Multiusos Fontes do Sar (recinto con casi la mitad de aforo que el Coliseum), el Obradoiro no realizó una venta exclusiva para sus aficionados, sino que directamente habilitó la venta general de las entradas. Para la afición del Básquet Coruña había “reservadas” 223, a las cuales se accedió desde la propia venta general del encuentro.

El número de entradas que quedarán a la venta el 2 de abril es una incógnita, igual que lo es el de aficionados del Obradoiro que podrán estar presentes en el derbi. Algunos de ellos ya han confirmado a través de redes sociales que han conseguido hacerse con entradas, pero la amplia mayoría deberá esperar a ese primer jueves de abril para intentar hacerse con la suya, aunque cabe la posibilidad de que la afición del Leyma las agote antes.

Lo que está claro es que el 11 de abril se vivirá una fiesta del baloncesto gallego y un duelo entre los dos transatlánticos de la actual temporada de Primera FEB.