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Básquet Coruña

Las entradas para el Básquet Coruña-Obradoiro saldrán a la venta este martes

En la primera tanda solo las podrán adquirir personas abonadas al club naranja

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/03/2026 14:59
Paul Jorgensen lanza a canasta en el derbi contra el Obradoiro
Paul Jorgensen lanza a canasta en el derbi contra el Obradoiro
Adrián Baúlde/FEB
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Ya queda menos de un mes para el partido que se antoja decisivo por el ascenso a Liga Endesa. El segundo derbi liguero de la temporada entre Básquet Coruña y Obradoiro se disputará el sábado 11 de abril a las 19.00 horas en el Coliseum y las entradas saldrán a la venta esta misma semana.

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El Leyma ha anunciado a través de sus redes sociales que los pases para el encuentro se podrán empezar a adquirir este martes 24 de marzo a través de la plataforma habitual. En este primer plazo, que se extenderá hasta el jueves 2 de abril, tan solo podrán comprar entradas las personas que sean socias del club naranja. Cabe resaltar que los abonados están exentos de comprarlas para ellos mismos, ya que el partido está incluido en el pase de temporada.

Cada persona socia podrá adquirir un máximo de dos entradas extra para el derbi del 11 de abril hasta el jueves 2 de abril, fecha en la que, previsiblemente, se habilitará la venta general en caso de que haya localidades libres en el Coliseum.

Se trata de una decisión que ya se venía rumoreando desde hace algunos días y que ha suscitado opiniones adversas por parte de los aficionados del Obradoiro, que alegan que su club habilitó la venta general desde un primer momento para el derbi de la primera vuelta en el Fontes do Sar.

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