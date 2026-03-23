El duro y retorcido camino del Básquet Coruña hasta la aristocracia

Imagen del Leyma-Tizona, en el que el equipo coruñés igualó su segunda marca de victorias en una temporada regular Javier Alborés

Que el Básquet Coruña pertenece, desde 2003, a la aristocracia de la ahora llamada Primera FEB está tan claro como lo duro y revirado que ha sido el camino para llegar a ella. Lo demuestra el número de victorias, que es de lo que va el baloncesto.

Desde esa irrupción entre los pesos pesados de la segunda categoría nacional, el equipo naranja ha sumado –sin contar el curso en la ACB– un total de 74 victorias (solo una en playoffs). O, lo que es lo mismo, más que en la cuatro que precedieron a la temporada 2022-23. Nueve menos que en las cinco entre la 2017-18 y la 2021-22.

Es más, para llegar a los 74 triunfos en Primera FEB hicieron falta siete campañas. Las que transitan desde la 1998-99 y la 2001-02 y entre la 2012-13 y la 2014-15. Las 23 que han logrado hasta la fecha los jugadores entrenados por Carles Marco suponen ya la segunda mejor marca, en temporada regular, de los casi 30 años de existencia de la entidad herculina. Y todavía con siete partidos por delante.

Hay una temporada de 26 triunfos, pero con ‘trampa’. El curso 2020-21 se estructuró en dos grupos y luego tuvo una segunda fase, también en dos grupos, con la mitad de los equipos luchando por entrar en los playoffs y la otra mitad por mantener la categoría. Antes de la postemporada el Leyma disputó 44 partidos, la mayor cifra, de largo, desde el nacimiento de esta competición en 1996.

La primera vez que el Básquet Coruña alcanzó la cifra que portaba Michael Jordan en la espalda fue en su segunda temporada de vida, la 1997-98, en la Liga EBA (actual Tercera FEB). Completó la fase regular con un récord de 23-3, un triunfo más, en los mismos encuentros disputados, que en la brillante de debut. En ambas ocasiones sumó cuatro en siete partidos de postemporada.

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En la campaña 2003-04, también en la cuarta categoría nacional, consiguió 23 triunfos y encajó siete derrotas en la fase inicial. Sumó cuatro más en los playoffs, 2-1 en la serie contra el Tacoronte, un 78-74 ante el Don Benito y un 78-65 frente al CB Vic, en el partido por el tercer puesto de la Final Four, le otorgaron un ascenso más tarde arruinado por un error burocrático propio.

El Leyma también llegó a las 23 victorias en las 34 jornadas de la regular 2022-23. Luego se cruzó en su camino un perruno Gipuzkoa (1-3). Era la segunda vez que el Básquet Coruña llegaba a la doble decena en la segunda división española, tras conseguirlo en la 2016-17, con 20 triunfos.

El récord lo marca, obviamente, la 2023-24, la del histórico ascenso a la ACB. El conjunto gobernado por Diego Epifanio registró 27 en 34 encuentros. En las cuatro primeras campañas en la entonces conocida simplemente como Liga LEB, el Básquet Coruña recolectó únicamente once más, con la docena de 1999-00 como cima.

Los 74 triunfos mencionados en el segundo párrafo superan en uno los cosechados en la seis temporadas que el equipo coruñés militó en la extinta LEB Bronce, la LEB Plata (actual Segunda FEB) y la ACB.

Goran Filipovic, en un partido contra el Almansa de la 2022-23, en la que el Leyma ganó 23 partidos de la regular Mónica Arcay

En el único curso en Bronce (categoría que solo tuvo otro más de vida), el 2007-08, el ya rebautizado como Leyma registró un 18-14 en la regular y un 4-1 en postemporada, marca que le bastó para subir a Plata, donde permaneció los cuatro siguientes.

En el primero de ellos igualó su segunda peor marca histórica: nueve victorias (en 30 partidos), las mismas que en las 30 jornadas de la Liga LEB 2001-02 y en la propia LEB Plata 2010-11, en esta ocasión en 28 compromisos.

El tope en esta división son los trece éxitos en los 24 encuentros de la fase regular 2011-12. Es la única campaña en que disputó los playoffs, perdiendo en cuartos de final (0-2) contra el Araberri vitoriano.

En la Asociación de Clubes de Baloncesto, el Leyma igualó su peor registro, las siete victorias de la Liga LEB 1998-99, que contó con siete jornadas menos que el curso 2024-25 de la máxima categoría.

En partidos de postemporada, el récord del equipo coruñés, contando todas las categoría en que ha militado, es de 56 victorias y 27 derrotas. En playouts, las extintas eliminatorias por la permanencia, la marca es de 9-2, lograda en los tres que disputó en sus cuatro primeras campañas en la actual Primera FEB.

La cuenta total asciende a 704 triunfos y 390 derrotas en fase regular. Sumando playoffs, playouts, Copa Princesa, Copa de España y Copa EBA el balance es de 772 alegrías y 473 tristezas.