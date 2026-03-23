Anatomía del ascenso directo

Los jugadores del Leyma, después del partido en casa contra el Palma Quintana

El Leyma Básquet Coruña mantiene, tras superar el pasado viernes con claridad (105-84) al Tizona Burgos, el ritmo del récord de victorias de la historia de la segunda categoría del baloncesto español. Una progresión que podría llevarlo también el tope en porcentaje de éxitos.

Ambas marcas las fijó la temporada pasada el San Pablo Burgos al ganar 32 de los 34 partidos de la fase regular, lo que representa un 94,1% de alegrías. Una cifra muy cercana a la que luce a día de hoy el plantel entrenado por Carles Marco: 92,0%, producto de un espectacular balance de 23-2.

Si los naranjas ganasen los siete compromisos que les quedan, adelantarían en el ranking histórico de porcentaje de victorias al equipo burgalés, pero, al disputarse este curso dos partidos menos, el San Pablo mantendrá el récord de victorias en una fase regular.

Ambos equipos son los dos únicos que, desde que la ahora llamada Primera FEB arrancó en 1996, han logrado 23 victorias en sus 25 primeras salidas a pista. Hace un año, el San Pablo también tenía una sola de margen respecto al segundo clasificado, en ese caso el Estudiantes (22-3), y una más sobre el tercero, el Fuenlabrada, mientras que este Básquet Coruña distancia en cuatro a la ‘medalla de bronce, el Palencia.

De todos los líderes al paso por la jornada 25 de temporadas con ascenso directo, un total de quince, únicamente tres no acabaron ganando la fase regular. El primero fue el Alicante de la campaña 2008-09, que superaba en un triunfo al segundo, el Valladolid (18-7), equipo que acabaría logrando el ascenso directo a falta de un partido y al tener ganado el averaje particular con el conjunto levantino.

Cara a cara

Mucho más dramático fue el desenlace de la temporada 2012-13. El Andorra (22-3), que superaba por un triunfo al Tizona, llegó líder a la fecha final, en la que ambos midieron sus fuerzas en cancha castellana. Ganó el entonces conocido como Ford Burgos, por 76-68. Esta victoria, unida a la lograda en el suelo del principat (75-86), dio el ascenso al Tizona, que acabó con el mismo 22-4 que el Andorra.

En la 2016-17, el Palencia era líder tras la jornada 25, aunque igualado (17-8) con el Gipuzkoa y el Breogán. El equipo donostiarra selló el billete directo a la ACB en la penúltima jornada, gracias al averaje favorable con el lucense.

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El citado ascenso del Tizona y el del Básquet Coruña son los únicos que se consiguieron en la última jornada. Hace tres temporadas, los naranjas lideraban con 19-6 y solamente hincaron la rodilla en uno (la visita al Alicante, por 84-74) de los nueve partidos que le restaban. El Leyma ganó por 74-80 en Melilla finalizó con un triunfo más que el San Pablo y el Força Lleida, ambos vencedores también en la última jornada de la regular.

Únicamente un empate final con el equipo burgalés habría dejado al Básquet Coruña sin el viaje a la ACB en primera clase. Por un punto en el particular, ya que los de Jota Cuspinera ganaron por 77-75 en el Coliseum castellano y cedieron por 104-103 en el Palacio de los Deportes de Riazor.

El 27-7 registrado por la histórica plantilla dirigida por Diego Epifanio es, en términos de porcentaje de victorias, el octavo más alto de todos los tiempos. Tras el 94,1% del San Pablo Burgos 2024-25 se sitúa el 88,2%, logrado por el Andorra 2022-23, el Real Betis 2018-19 y el 2010-11, los tres con balance de 30-4. Completa el podio el 26-4 del Manresa 2001-02 (86,6%).

El Básquet Coruña recibe el trofeo que lo acredita como campeón de la fase regular 2023-24 FEB

El Básquet Coruña y el Zaragoza de la 2009-10, también con 27 triunfos y siete derrotas, encabezan un grupo de doce equipos que ganaron la regular con menos del 80% y más del 74,9% de porcentaje de éxito, que cierra el Murcia del curso 1997-98, con el 75,05 (18-6).

Cuatro conjuntos integran el segmento de campeones con entre el 70% y el 74,9%, tres de ellos con el 73,5 (25-9): Valladolid 2008-09, Gipuzkoa 2016-17 y Alicante 2008-09.

Y otros cuatro componen el grupo de ganadores de la regular con menos del 65% de victorias, algo que no se produce desde la campaña 2006-07, cuando el Cantabria terminó con el 67,6% (23-11). Un triunfo menos, también en 34 jornadas, sumó el Bilbao Basket de la 2003-04. Su 64,7% es el porcentaje de éxito más bajo de un campeón de la regular.

El más repetido es el 76,4% (26-8), con cuatro ocasiones. En tres se han dado el 73,5% (25-9) y el 88,2 (30-4). Curiosamente, ningún equipo ha completado una regular con diez derrotas justas en su casillero.

Volviendo al ascenso directo, que no existió en trece temporadas, no consecutivas, a las que hay que sumar la incompleta, por la pandemia, 2019-20, y la 2020-21, con una fase regular dividida en dos grupos, el más tempranero es cosa del Betis 2018-19 y el Tenerife 2011-12, ambos a falta de cuatro partidos.

Dídac Cuevas y Joe Cremo celebran el ascenso con en San Pablo Burgos 2024-25 Cintia Cortés

El equipo sevillano acabó aventajando en seis triunfos al segundo, el Bilbao Basket. Lo del canario tiene mucha más tela. Cantó el alirón tan adelantado gracias a tener ganado el particular a cuatro equipos: Menorca, Burgos, La Palma y Lleida. El Betis no subió a falta de cinco por tenerlo perdido con el conjunto vizcaino.

La penúltima jornada es, con ocho, la que más campeones ha coronado. Seis veces en temporadas regulares de 34 encuentros.

El Andorra es, con tres, el equipo que más veces ha conseguido el ascenso directo. El Leyma de Carles Marco podría unirse al grupo con dos que forman Lucentum Alicante, Tizona Burgos, Tenerife, León, Zaragoza y Murcia, y en el que sorprende la ausencia de Breogán, Palencia y Manresa, los tres con uno.

Y, en menor medida, del Ourense, que nunca ha dado el salto de la actual segunda categoría a la máxima sin pasar por los playoffs, la vía que usó en los cursos 1999-00 y 2014-15 (este último ascenso frustrado en los despachos).

Otra curiosidad para terminar. En las seis últimas temporadas se ha ganado la fase regular con cinco récords distintos. Únicamente repitieron, con 30-4, el Andorra 2022-23 y el Real Betis 2018-19.