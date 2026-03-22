Jou, el cañonero inesperado

Guillem Jou lanza un triple contra el Tizona J. ALBORÉS

El carácter coral del Básquet Coruña se evidencia en muchos aspectos del juego. Este viernes contra el Tizona, e incluso con una rotación en la que Carles Marco anunció que habría jugadores que disfrutarían de más minutos, no hubo quien llegase a los 22 en pista. En ese filo se quedaron Cuevas, Pacheco, Cremo y Jacobo Díaz, los que más participaron. “Podemos estar con más o menos energía, pero entre todos tenemos que fluir”, recomienda el entrenador, que dio más carrete de lo habitual a piezas como Macachi o Brnovic. Ese plan propicia que el mejor equipo de la competición apenas tenga pesos en los ránkings individuales, por ejemplo en el de valoración no coloca una pieza entre los veinte mejores de la Liga y en el apartado de anotadores entre los 16 primeros no hay jugadores naranjas. Así, Paul Jorgensen es el que más puntos promedia, 12,4 por partido, lejos del inevitable Kevin Larsen, faro de Alicante, o de Spencer Littelson, el escolta del Menorca. “Paul es el jugador más especial que tenemos”, admite Marco. Y lo justifica. “Lo es por como produce sus tiros, por el talento que tiene”. Contra Tizona el exjugador de la Universidad de Butler logró estar por encima de sus números: quince puntos en veinte minutos en cancha y tres de cuatro tiples.

Es precisamente desde la línea de tres el desde donde más lucen las individualidades del Leyma, que solo coloca a jugadores al frente de dos clasificaciones, la de máximos asistentes, liderada por el mágico Dídac Cuevas, y la de porcentajes en el triple. Ahí manda Jacobo Díaz, que ha anotado 30 de los 59 lanzamientos que ha hecho en lo que va de campeonato para dispararse a un promedio del 50,8%. O lo que es igual: emboca uno de cada dos triples que intenta. Ante Tizona le faltó el segundo, apenas probó una vez y lo escupió el aro.

Pero si se mira hacia el triple, en el Leyma hay que pararse en Guillem Jou, que ahí es capitán general, el jugador de la Liga que mejor ratio tiene entre intentos y porcentajes. El excapitán del Manresa apunta mejor que reconocidos cañoneros como Barcello, Garino, Borg, Benite o Barrueta. También deja atrás a Zidek y Marquis Jackson, los especialistas con los que se cruzó en la última jornada. Jou, infatigable y solidario en defensa, asume un rol muy claro en ataque, donde se aposta tras la línea de tres puntos para no solo abrir las defensas rivales sino también darle puntos al equipo con su acierto. Es el más efectivo entre los ocho jugadores de Primera FEB que han tirado en lo que va de competición más de cien triples porque con 111 lanzamientos y 44 aciertos firma un sideral 43,5%, tres puntos y medio mejor que por ejemplo que el exnaranja Yunio Barrueta, que en su nueva vida en Obradoiro suma 55 triples en 137 intentos. El año del ascenso a la ACB el cubano de Miami promedió un 39,6% desde el triple.

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A día de hoy, el Leyma tiene tras Zamora y Obradoiro el mejor porcentaje de acierto en el tiro de tres, un estimable 36,9%. Y seis de sus jugadores (Díaz, Jou, Pacheco, Brnovic, Cremo y Jorgensen, además de un testimonial Carlos Varela) están por encima de ese promedio, pero el especialista es Jou, que habita tras la línea de tres de tal manera que en los 25 partidos que ha jugado en esta liga ha tirado tan solo 33 veces de dos, casi cuatro veces sus intentos desde el triple. “Nunca he sido un tirador como tal”, se definió tras su exhibición de hace unas jornadas ante Estudiantes, equipo al que embocó siete triples en una memorable exhibición. Al Tizona, el pasado viernes, le clavó tres de cuatro, casi consecutivos. Su estadística en ACB le situaba en un 30,7%, lejos de los números actuales. La exigencia es diferente, claro. Aunque también hay que darle valor a las situaciones que genera el equipo porque Jou suele lanzar liberado. “Siempre nos gusta buscar un pase más”, explica.