La exhibición de Westermann salva al Obradoiro contra Palmer (89-80)

Westermann, defendido por Scrubb, durante el Obradoiro-Palmer @ObradoiroCAB

Lo intentó Palmer y casi lo consigue, pero el equipo balear terminó cayendo (89-80) contra Obradoiro. El equipo entrenado por Juani Díez fue capaz de meterse en el partido después de ir perdiendo por 16 y peleó hasta el final gracias a la exhibición del ex del Leyma Phil Scrubb (17 puntos y 13asistencias), pero la gran actuación ofensiva de Leo Westermann (23 puntos con 7/9 en triples) y el trabajo de Ale Galán en los minutos finales decidieron a favor de los santiagueses. Los de Diego Epifanio mantienen así el pulso al Básquet Coruña por el ascenso directo una jornada más.

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Salió bien Palmer a la pista del Multiusos Fontes do Sar. Tras un primer cuarto igualado en el que los baleares se fueron con ventaja al banquillo (19-24), consiguieron distanciarse hasta los diez puntos de ventaja. En ese momento, Epi pidió un tiempo muerto y el partido cambió por completo.

Un primer parcial de 11-0 puso por delante al Obra, que llegó al descanso con la victoria encarrilada tras un 34-9 a su favor liderada por Westermann y Kravic (53-38).

En el tercer cuarto, Palmer no solo fue capaz de seguir el ritmo anotador del Obra, sino que se acercó en el marcador con unos buenos minutos de Atencia. Ese parcial balear dejó al equipo de Juani Díez más que vivo de cara al último período, al que llegaron con un resultado de 69-62.

El último cuarto empezó con una falta en ataque del Obra y un triple de Feliu que acercaba todavía más a Palmer. Sin embargo, dos malas acciones en defensa consecutivas de los baleares permitieron cinco puntos seguidos a los santiagueses y obligaron a Juani Díez a pedir tiempo muerto.

Palmer no renunciaba al partido y ahora eran ellos quienes conseguían cinco puntos seguidos por medio de Golden Dike. Tras unos minutos de incertidumbre, un triple de Scrubb puso el 77-74 a falta de poco más de tres minutos y forzó el tiempo muerto de Epi.

El Obra reaccionó por medio de un 2+1 y un taponazo de Ale Galán, muy activo en los minutos finales. Sin embargo, fue un mate de Dos Anjos tras rebote ofensivo lo que puso el +9 a falta de minuto y medio para el final. Esa diferencia terminó siendo decisiva y el Obra se llevó la victoria por 89-80.

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Por su parte, Palencia, último verdugo del Leyma y el siguiente en la lista de perseguidores, sacó adelante un partido más que complicado en la pista de Gipuzkoa. El equipo de Natxo Lezkano firmó una gran segunda parte para llevarse la victoria por 57-70, a pesar de perder la pelea por el rebote (44-35). Borg fue el máximo anotador con 18 puntos.