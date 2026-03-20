Previa | El Leyma Coruña va a por todas sin todos

Jacobo Díaz en un lance del Leyma-Tizona de Copa de España Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña recibe este viernes (20.30 horas) en el Coliseum al primer equipo que le superó esta temporada, el Tizona Burgos, también en el multiusos de Ponte da Pedra, donde no estará Dino Radoncic al serle diagnosticada el miércoles una trombosis venosa en la pierna izquierda, dolencia que pone fin a su particular curso.

El equipo coruñés y el ahora entrenado por un coruñés (de A Pobra do Caramiñal), Denís Pombar, vuelven a verse las caras cuatro meses y un día después del bombazo de los octavos de final de la Copa de España.

El 19 de noviembre de 2025, el plantel entonces gobernado por Jordi Juste venció por 83-95, un marcador casi calcado al del triunfo liguero de los naranjas en El Plantío (82-97) tres semanas antes gracias a un último cuarto devastador (16-37), al que los de Carles Marco entraron con el duelo bastante controlado. Un parcial de 0-15 desarboló a los naranjas entre el minuto 33 (72-68) y el 35 (72-83). El líder liguero no volvió a acercarse a menos de ocho puntos.

Jan Zidek, con 28 tantos y un 6 de 10 en triples, no solo resucitó al equipo del que Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Abdou Thiam llegaron al Leyma, también a viejos fantasmas de la campaña en ACB. Espectros con nombre propio: Sam Dekker (Joventut) y Rubén Domínguez (Bilbao Basket). El estadounidense firmó en el Coliseum un 8 de 11 desde la larga distancia, mientras que el gaditano –que estos días participa, con Texas A&M, en la March Madness de la NCAA– registró un 8 de 10. En ambos casos, al igual que ante el Tizona, los naranjas hincaron la rodilla.

También lo hicieron el pasado sábado en Palencia. Una segunda derrota liguera tan contundente como entendible desde dos puntos de vista: el potencial y el momento del rival y la precariedad física general, y en especial de los tres pívots (este jueves acabó el Ramadán), del todavía líder en solitario de Primera FEB.

En la capital castellana y en octavos del torneo del KO el plantel de Carles Marco perdió la batalla del rebote, algo poquísimo habitual en el equipo que más captura en la fase regular. El Tizona figura octavo en el ranking de totales, pero tercero en el de rechaces ofensivos.

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El plantel que desde el 13 de enero dirige Denís Pombar tiene su claro, clarísimo talón de Aquiles en la defensa: 88,8 puntos encaja por encuentro. Más que ningún otro. Y enfrente está este viernes el segundo que más puntos mete (91,5). Además, la escuadra castellana es la que más faltas comete (24,8) y la herculina la segunda con mejor porcentaje de acierto desde los 4,60 metros (76,3). Son solo dos muestras de la –obvia– superioridad estadística general del líder, algo que, con la lógica simple en la mano, coloca un 1 fijo en la quiniela.

A pesar de que los resultados con el técnico de A Pobra al timón no han mejorado, sino todo lo contrario (el balance es de 1-8, por 4-11 con Juste), y ahora el Tizona está en el segundo de los dos puestos de descenso, con dos triunfos más que el colista, el Melilla, la del jefe del banquillo es la única novedad... hasta este jueves, cuando anunció el fichaje del escolta nigeriano Mike Nuga, quien supuestamente no debutará en el Coliseum.

También fichó en la segunda quincena de enero al base Alberto Cabrera, pero lo cedió la Cultural y Deportiva Leonesa sin siquiera haber debutado. Tampoco lo ha hecho su hómólogo estadounidense Bubu Palo, incorporado a prueba a finales de febrero.

El último partido del penúltimo clasificado también se disputó en suelo gallego. El pasado viernes. En el Pazo Paco Paz de Ourense, donde cedió por 79-77 después de ir por delante en el marcador durante casi todos los primeros 35 minutos. Felix Terins (7,3 puntos, 2,2 rebotes y 2,4 asistencias por encuentro) falló el triple para ganar.

Carencia de liderazgo

Además de la defensa el Tizona adolece de la falta de uno o dos jugadores que tiren del carro. Un par de líderes. Rol que en el Leyma pueden asumir muchos jugadores. Dos escoltas, Marquis Jackson (10,5 tantos) y Gerard Jofresa (10,1) son los únicos que alcanzan los dobles dígitos de media, que roza el ala-pívot Arnau Parrado (9,8).

Zidek (7,5), el alero ourensano Rodrigo Seoane (6,7) y el peculiar pívot undersized –e internacional con España en 3x3– Ramón Vilá (8,7) son los otros focos de anotación de un Tizona con una segunda unidad algo corta de poder ofensivo.

Compromiso el de la vigésimo sexta jornada que para el Básquet Coruña cobra una importancia mayor que hace, por ejemplo, diez días. Por la derrota de la pasada semana en Palencia y por la de hace cuatro meses en el mismo lugar y contra el mismo rival al que se mide este viernes.