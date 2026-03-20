Previa | Duro examen para el verdugo del líder

Imagen del Palencia-Gipuzkoa de la primera vuelta (64-76) VÍctor Quintana

La vigésimo sexta jornada de la fase regular de Primera FEB cuenta con un duelo especialmente atractivo, el que librarán el cuarto clasificado, el Gipuzkoa (15-9), y el tercero, el Palencia (18-6), mientras que el Obradoiro (20-3) recibe al Palmer Basket (6-17), uno de los protagonistas de la batalla por la salvación.

El conjunto compostelano, que cerró en Alicante (80-103) un pleno en la semana de tres partidos, no debería tener problemas para sumar su novena victoria encadenada, ante un rival al que en la primera vuelta le propinó la derrota más amplia de la historia de la competición (45-115).

No estaba en aquel Palmer su actual estrella (y máximo anotador y asistente virtual de Primera FEB), Phil Scrubb, que vuelve a la que fue su casa en la temporada 2022-23. El internacional canadiense es la guinda de una profunda remodelación de plantilla completada después del humillante KO ante el plantel entrenado por Diego Epifanio, quien seguramente seguirá sin poder contar con Micah Speight, a causa de una microrrotura en el vasto medial del cuádriceps izquierdo sufrida hace dos semanas.

De pronóstico mucho más incierto se presenta el duelo en el San Sebastián Arena. El Palencia llega embalado: nueve victorias seguidas, la última, contundente, ante el Básquet Coruña.

El Gipuzkoa, sorprendido la pasada jornada por el Oviedo (90-71), querrá resarcirse ante su afición logrando un triunfo que le permita mantener la cuarta posición y, además, acercarse a dos de la tercera. En la primera vuelta venció por 64-76 al equipo entrenado por Natxo Lezkano, con lo cual si gana esta semana se asegura el averaje particular con el Palencia.

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El equipo dirigido por el exnaranja Sergio García cuenta con las mismas victorias (15) que el quinto, un Estudiantes que ha jugado –y perdido– un partido menos. El equipo colegial ha recuperado sensaciones después de haber recuperado a los lesionados Jayson Granger y Lotanna Nwogbo. Juega en la cancha del Alega Cantabria, que con un récord de 9-14 está prácticamente a salvo del peligro de caer a Segunda FEB.

El Melilla (3-20) está más allá que aquí. Recibe a un Fuenlabrada (13-11) que ha perdido dos de sus tres partidos desde que Iván Aurrecoechea abandonó el equipo. Eso sí, las derrotas fueron contra el Obradoiro y el Fuenlabrada. Al Decano, que sigue reforzándose sobre la marcha, le acompaña en puesto del descenso el rival del Leyma, el Tizona Burgos.

El Menorca (13-10), que viene de perder en Fuenlabrada, ocupa la novena posición, la última con derecho a playoffs. La defenderá en una pista bastante complicada, la de un Zamora (9-14) que necesita ganar para no quedar descolgado casi definitivamente de la lucha por entrar en la postemporada. En ello anda también el Ourense (11-13), que esta jornada descansa.

El Lucentum Alicante (13-11), que la pasada semana perdió contra el Leyma y el Obradoiro, defiende la sexta plaza en la cancha de otro equipo en serio peligro, el Cartagena (6-17). Con el mismo balance que el conjunto levantino figura el Oviedo, que visita a un Palma Bàsquet (9-15) en caída libre: seis derrotas consecutivas. Racha con la que ha pasado de la novena plaza a verla desde bastante lejos.