Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Previa | Duro examen para el verdugo del líder

El Obradoiro, ahora a un solo triunfo del Leyma Coruña, recibe al Palmer, uno de los protagonistas de la batalla por la salvación

Chaly Novo
Chaly Novo
20/03/2026 06:00
Imagen del Palencia-Gipuzkoa de la primera vuelta (64-76) (
Imagen del Palencia-Gipuzkoa de la primera vuelta (64-76)
VÍctor Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La vigésimo sexta jornada de la fase regular de Primera FEB cuenta con un duelo especialmente atractivo, el que librarán el cuarto clasificado, el Gipuzkoa (15-9), y el tercero, el Palencia (18-6), mientras que el Obradoiro (20-3) recibe al Palmer Basket (6-17), uno de los protagonistas de la batalla por la salvación.

El conjunto compostelano, que cerró en Alicante (80-103) un pleno en la semana de tres partidos, no debería tener problemas para sumar su novena victoria encadenada, ante un rival al que en la primera vuelta le propinó la derrota más amplia de la historia de la competición (45-115).

No estaba en aquel Palmer su actual estrella (y máximo anotador y asistente virtual de Primera FEB), Phil Scrubb, que vuelve a la que fue su casa en la temporada 2022-23. El internacional canadiense es la guinda de una profunda remodelación de plantilla completada después del humillante KO ante el plantel entrenado por Diego Epifanio, quien seguramente seguirá sin poder contar con Micah Speight, a causa de una microrrotura en el vasto medial del cuádriceps izquierdo sufrida hace dos semanas.

De pronóstico mucho más incierto se presenta el duelo en el San Sebastián Arena. El Palencia llega embalado: nueve victorias seguidas, la última, contundente, ante el Básquet Coruña. 

El Gipuzkoa, sorprendido la pasada jornada por el Oviedo (90-71), querrá resarcirse ante su afición logrando un triunfo que le permita mantener la cuarta posición y, además, acercarse a dos de la tercera. En la primera vuelta venció por 64-76 al equipo entrenado por Natxo Lezkano, con lo cual si gana esta semana se asegura el averaje particular con el Palencia. 

Jacobo Díaz en un lance del Leyma-Tizona de Copa de España

Previa | El Leyma Coruña va a por todas sin todos

Más información
Dino Radoncic, durante su presentación como jugador del Básquet Coruña

Golpe para el Leyma: Radoncic se pierde el resto de la temporada y el club ya busca un sustituto

Más información

El equipo dirigido por el exnaranja Sergio García cuenta con las mismas victorias (15) que el quinto, un Estudiantes que ha jugado –y perdido– un partido menos. El equipo colegial ha recuperado sensaciones después de haber recuperado a los lesionados Jayson Granger y Lotanna Nwogbo. Juega en la cancha del Alega Cantabria, que con un récord de 9-14 está prácticamente a salvo del peligro de caer a Segunda FEB.

El Melilla (3-20) está más allá que aquí. Recibe a un Fuenlabrada (13-11) que ha perdido dos de sus tres partidos desde que Iván Aurrecoechea abandonó el equipo. Eso sí, las derrotas fueron contra el Obradoiro y el Fuenlabrada. Al Decano, que sigue reforzándose sobre la marcha, le acompaña en puesto del descenso el rival del Leyma, el Tizona Burgos.

El Menorca (13-10), que viene de perder en Fuenlabrada, ocupa la novena posición, la última con derecho a playoffs. La defenderá en una pista bastante complicada, la de un Zamora (9-14) que necesita ganar para no quedar descolgado casi definitivamente de la lucha por entrar en la postemporada. En ello anda también el Ourense (11-13), que esta jornada descansa.

El Lucentum Alicante (13-11), que la pasada semana perdió contra el Leyma y el Obradoiro, defiende la sexta plaza en la cancha de otro equipo en serio peligro, el Cartagena (6-17). Con el mismo balance que el conjunto levantino figura el Oviedo, que visita a un Palma Bàsquet (9-15) en caída libre: seis derrotas consecutivas. Racha con la que ha pasado de la novena plaza a verla desde bastante lejos.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen del Palencia-Gipuzkoa de la primera vuelta (64-76) (

Previa | Duro examen para el verdugo del líder
Chaly Novo
Jacobo Díaz en un lance del Leyma-Tizona de Copa de España

Previa | El Leyma Coruña va a por todas sin todos
Chaly Novo
Strahinja Micovic, la pasada temporada con el Obradoiro

El Leyma Coruña se refuerza con Strahinja Micovic
Chaly Novo
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante

Carles Marco valora la baja de Radoncic: "Negativa y triste. Había hecho un cambio de chip extraordinario"
Lucía Dávila