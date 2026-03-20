En directo: Leyma Básquet Coruña-Tizona Burgos
El conjunto naranja busca regresar a la senda de la victoria frente a su gente
12-11
Primera ventaja del Leyma en el partido, que se pone por delante con dos tiros libres de Mus Barro (que lleva ya 4 rebotes)
10-11
Dos más en la pintura para Brown, responde Cremo al poste
8-9
Otra canasta fácil de Tizona por dentro, ahora de Vilà
8-7
A la línea Jacobo Díaz, que intentó posterizar (sin éxito) a su defensor. Anota los dos
6-7
Otra canasta con contacto para Pacheco, le está costando cada ataque al Leyma
4-7
Mate de Brown, muy fácil el pick&roll
4-5
Canasta de Jorgensen. que había recibido falta, pero no la señalaron
2-5
Primera de Pacheco para el Leyma, que hace un mal balance y permite la canasta fácil de Brown
Inicio
Jugadores a pista y balón al aire. Empieza el partido en el Coliseum!! La primera posesión es para el Tizona que empieza anotando de tres por medio de Terins
Homenaje
Los jugadores del Leyma han salido a pista con una camiseta de apoyo a Dino Radoncic, presente en el Coliseum
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Macachi y Diop. Por su parte, Tizona saldrá con Jackson, Terins, Parrado, Brown y Seoane
Acento coruñés
Este Tizona habla gallego por medio de su entrenador, Denís Pombar, natural de A Pobra do Caramiñal
Reemplazo
El Leyma no ha tardado en moverse y se ha hecho con los servicios del alero serbio Strahinja Micovic, que la temporada pasada jugó en Obradoiro, aunque no debutará hoy
Enfermería
Esta semana se ha conocido que Dino Radoncic no volverá a jugar esta temporada con el Básquet Coruña por una trombosis venosa en la pierna. Sus compañeros han grabado un vídeo mandando ánimos al jugador
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Tizona? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 26 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Tizona Burgos