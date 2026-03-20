Básquet Coruña

En directo: Leyma Básquet Coruña-Tizona Burgos

El conjunto naranja busca regresar a la senda de la victoria frente a su gente

Raúl Ameneiro
20/03/2026 20:00
Directo Básquet Coruña - Tizona Burgos
Dxt Campeón
Básquet Coruña
12-11
Tizona Burgos

12-11

Primera ventaja del Leyma en el partido, que se pone por delante con dos tiros libres de Mus Barro (que lleva ya 4 rebotes)

10-11

Dos más en la pintura para Brown, responde Cremo al poste

8-9

Otra canasta fácil de Tizona por dentro, ahora de Vilà

8-7

A la línea Jacobo Díaz, que intentó posterizar (sin éxito) a su defensor. Anota los dos

6-7

Otra canasta con contacto para Pacheco, le está costando cada ataque al Leyma

4-7

Mate de Brown, muy fácil el pick&roll

4-5

Canasta de Jorgensen. que había recibido falta, pero no la señalaron

2-5

Primera de Pacheco para el Leyma, que hace un mal balance y permite la canasta fácil de Brown

1Q

Inicio

Jugadores a pista y balón al aire. Empieza el partido en el Coliseum!! La primera posesión es para el Tizona que empieza anotando de tres por medio de Terins

Previa

Homenaje

Los jugadores del Leyma han salido a pista con una camiseta de apoyo a Dino Radoncic, presente en el Coliseum

R. A.
Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Macachi y Diop. Por su parte, Tizona saldrá con Jackson, Terins, Parrado, Brown y Seoane

Previa

Acento coruñés

Este Tizona habla gallego por medio de su entrenador, Denís Pombar, natural de A Pobra do Caramiñal

FEB
Previa

Reemplazo

El Leyma no ha tardado en moverse y se ha hecho con los servicios del alero serbio Strahinja Micovic, que la temporada pasada jugó en Obradoiro, aunque no debutará hoy

Víctor Quintana
Previa

Enfermería

Esta semana se ha conocido que Dino Radoncic no volverá a jugar esta temporada con el Básquet Coruña por una trombosis venosa en la pierna. Sus compañeros han grabado un vídeo mandando ánimos al jugador

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Tizona? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 26 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Tizona Burgos

Te puede interesar