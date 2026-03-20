El Leyma Coruña se reencuentra a sí mismo (105-84)

Caio Pacheco asiste a Macachi Braz durante el partido ante el Tizona Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña se resarció de dos derrotas, la de la pasada semana en Palencia y la de hace cuatro meses en la Copa de España ante su víctima de este viernes en el Coliseum, un Tizona que cayó por 105-84 ante el líder en solitario de Primera FEB.

Los hombres de Carles Marco, con Macachi Braz como titular por el lesionado Dino Radoncic, entraron al partido en modo Palencia: fríos y espesos en ataque. Además de con una defectuosa defensa en el poste bajo.

Y es que el Tizona, que arrancó con un triple de Terins, logró sus cuatro siguientes canastas bajó la ídem. Todas sin la más mínima oposición (8-11). Las dificultades naranjas para anotar, ante el equipo que más encaja de la competición, se alargaron hasta cerca del minuto seis. Y entonces entró en combustión Cuevas.

El barcelonés no solo agitó el avispero en la parte delantera de la pista. Secó al debutante Nugu, oficialmente fichado este jueves, y el resto se contagió. Primero Barro, que capturó cinco rebotes en sus primeros 183 en juego, y luego Thiam, taparon el boquete que había bajo la red.

Y, dicen, cuando defiendes bien, atacas mejor. Dicho, y en este caso, hecho. Vendaval de un par de minutos, con Cuevas asistiendo y el resto ejecutando, para obligar al coruñés Denís Pombar a pedir tiempo muerto (19-12).

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No funcionó. Porque Jou y Cremo, con sendas dianas lejanas, estiraron el parcial a 13-0. Lo rompió Zidek, el verdugo del Leyma en el duelo de octavos de final de la Copa, con un triple desde la (maldita) esquina derecha. Dos libres de Diop cerraron el cuarto inaugural (27-15).

El Tizona abrió el segundo igual que el primero. Esta vez, el triple lo firmó Jackson. Una breve parada de la locomotora naranja, cuya velocidad de crucero le dio para doblar pronto en el marcador a su rival (40-20). Poco después de que Braz enroscase su primer triple como jugador del Básquet Coruña. Celebrado por la afición y por sus propios compañeros como si valiese un ascenso directo.

Ahí decidió el técnico de A Pobra do Carmiñal que era de hacer dos contra uno a Cuevas. El ataque naranja volvió a tener algunos problemas, menores, y Zidek volvió a dañar desde el arco. Entre el checo y el ourensano Seoane rebajaron el déficit en siete puntos (43-30), en medio de un carrusel de tiros libres: quince en seis minutos.

Cuevas tomó cartas en el asunto. Metió de nuevo una marcha que nadie más tiene en esta liga. Y un parcial de 8-0 devolvió las aguas a su cauce (51-30). Por si no había suficiente, el base catalán completó el segundo acto con un pase maravilloso, largo, diagonal, que recibió Cremo, enfiló la canasta y anotó un precioso aro pasado (54-34).

Para no faltar a la costumbre, el Tizona empezó otro cuarto anotando tres puntos. En esta ocasión con un 2+1 de Parrado. El triple llegó en su siguiente posesión, rubricado por Jofresa, tras otro de Jou. Terins añadió una bandeja a otro aranque algo frío del Leyma.

Recalentó al líder, y la grada, el invitado inesperado: Braz, con dos canastas seguidas, la segunda un mate tras ganar la posición metiendo el cuerpo. Tomó el testigo del internacional angoleño un microondas, Jorgensen. Con un acierto desde el arco y culminando una veloz contra el de New Jersey abrió una nueva brecha máxima (66-44).

Al Tizona se le acabaron los argumentos. Insuficiente la buena puntería de Zidek, las tablas en la pintura de Vilá, la habilidad de Jackson. El Leyma siguió jugando (casi) a placer. Y estableció una nueva máxima (76-53), tras un triple del único jugador naranja que faltaba por anotar, Brnovic. El montenegrino agregó un muesca más (79-55) con otro triple, este sobre la bocina de posesión. A pesar de que Pombar había puesto –trabalenguas– al Tizona en zona.

Y, para no faltar de nuevo a la tradición, el último periodo también empezó sumando tres al cubo del Coliseum. Solo que esta vez al casillero del Básquet Coruña. Un triple de Jou.

El de Llagostera inició así un parcial de 10-1 que, por si alguien tenía miedo de otro tizonazo como el de la Copa, seguramente se le pasó inmediatamente.

Con el +33 en el marcador (91-58), se acabó el partido, la seriedad, la rigidez. Tiempo para pasarlo lo mejor posible los unos y lo menos mal posible los otros. Y para que el trío arbitral castigase al ganador con cinco faltas por ninguna, y no es que no las hiciera, al perdedor. Un feo, por innecesario, gesto de cariño al débil.

Y en estas, a Cremo le cupo el honor de alcanzar la centena. Con una penetración por línea de fondo, paradita balcánica y bandeja a aro pasado contra tabla (100-70).

Cuatro minutos por delante para comprobar si los de Carles Marco serían capaces de registrar un nuevo tope de puntos esta temporada, los 105 contra el Estudiantes y en Melilla.

Noche redonda en el Coliseum. Vendetta, chute de confianza tras la derrota en Palencia y espectáculo. El retorno de un líder que, nadie lo olvide, lo sigue siendo. En solitario.