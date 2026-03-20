El 1x1 del Leyma Coruña contra el Tizona Burgos

Asistencia de Paul Jorgensen en el partido liguero contra el Tizona Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña recuperó ante el Tizona Burgos una gran versión de su filosofía: baloncesto con ritmo y con todos aportando. Con Dídac Cuevas y Paul Jorgensen al frente de la orquesta.

9 DÍDAC CUEVAS

Más allá de los números, el base barcelonés fue el impulsor del Leyma. Por ritmo, por dirección y porque sabe que una canasta hace feliz a uno y una asistencia hace felices a dos. Por eso repartió 9 ante el Tizona.

9 PAUL JORGENSEN

El de New Jersey se reencontró a sí mismo el mismo día que lo hizo equipo. Punzante, explosivo, certero (3 de 4 en triples) y ayudando en rebote (4) y pases de canasta (3).

8 GUILLEM JOU

Tardó algo en arrancar, pero cuando lo hizo no pudieron pararlo. Trabajó durante tres cuartos y dejó el último, sobre todo los primeros minutos, para brillar. Excelente 4 de 6 desde la larga distancia, 3 rechaces y un par de canastas regaladas.

7 CAIO PACHECO

No tuvo la misma influencia en el juego del Leyma que Cuevas. Le costó imponer su ritmo, pero a cambio estuvo muy certero en los tiros de dos (4 de 5) y repartió media decena de asistencias.

7 DANILO BRNOVIC

Supo esperar su momento, al igual que Jou. Trabajó en defensa y en rebote (3) y explotó en el tercer cuarto, con dos triples seguidos que pusieron al Leyma con +24.

6 ILIMANE DIOP

Otra vez se le vio algo torpe con el balón en las manos y con dificultades para superar a su par en el poste bajo (1 de 7 en tiros de campo). Menos mal que por fin se ha acabado un Ramadán que parece haberle afectado más que a sus compañeros y homólogos.

8 MACACHI BRAZ

Sin Radoncic, Carles Marco le dio la titularidad. Y el internacional angoleño no falló. Firmó su mejor partido con la camiseta del Básquet Coruña. Y el primer triple de su carrera profesional. Lo metió todo: el triple, una canasta de dos y un libre adicional.

8 JOE CREMO

Otro que recuperó, sino su mejor versión, una de luxe. Más fino en los lanzamientos de dos (3 de 4) que en los triples (2 de 5), colaboró también con un par de rebotes, un par de asistencias y un par de canastas muy oportunas.

7 MUS BARRO

Sólido en ataque, sacando (y anotando) muchos libres y un carpanta de los rebotes en su primera rotación (5 en 183 segundos), aunque con algún problema atrás, especialmente en el primer cuarto.

– CARLOS VARELA

Estuvo en pista solo 2:43.

6 ABDOU THIAM

No fue su mejor día en ataque (2 de 8), pero fue el que mejor defendió a Brown e igualó a Barro como máximo reboteador.

8 JACOBO DÍAZ

Partido completísimo del madrileño: 12 puntos (4 de 8 en tiros de campo), 4 rebotes, 3 asistencias y 3 robos.