Carles Marco: "El equipo ha vuelto a ser el que era"

Carles Marco durante el partido contra Tizona Javier Alborés

El Básquet Coruña regresó a la senda de la victoria este viernes en el Coliseum, donde se impuso por 105-84 contra Tizona Burgos. Así analizaron los entrenadores, Carles Marco y Denís Pombar, el encuentro.

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Carles Marco

Valoración del partido. "Contentos por una victoria más en casa. Gracias a la gente, esto tiene que ser a partir de ahora así o más, espero que la gente esté con nosotros porque tiene que ser un fortín. Hemos empezado no muy bien en ataque, hasta que hemos empezado a compartir el balón, en defensa bien y sobre todo lo que ha cambiado del último partido a este ha sido la energía. Hemos estado con una buena mentalidad, haciendo bien las cosas y con energía. Hemos entrenado bien y eso se nota. Cuando el equipo es capaz de encadenar entrenamientos buenos, en la pista lo traduce. Mejorables algunos espacios y muchas cosas, pero hemos vuelto a ser un poquito nosotros. Todo el mundo ha podido ayudar y hemos podido dedicarle la victoria a Dino".

Volver a ganar. "Hemos salido con esa energía, pero no sabiendo atacar bien las cosas que habíamos trabajado. A partir de que hemos ido poniendo energía nueva en la pista nos hemos empezado a encontrar y lo hemos mantenido los 40 minutos. El equipo ha vuelto a ser el que era, de que nos sirvan todos los minutos que jugamos. Necesitamos volver a encontrar esas buenas sensaciones, a encontrar otros jugadores, a seguir sobreviviendo a lo que le pasa a todos los equipos. Nos sabe muy mal lo de Dino, algunos tenían dudas, pero ha estado fantástico y sabe mal, pero la vida continúa, eso lo hemos ido aprendiendo y sabemos que no nos podemos parar porque haya piedras en el camino. A todos los equipos les pasan cosas y hay que sobreponerse y nosotros encontrar otras formas de jugar, competir y ganar".

Macachi. "Son básicos para este equipo. Si vemos a Macachi entrenar, se ha merecido jugar porque ha dado un paso adelante brutal. Si no entrenaran así, los demás no podrían jugar a este nivel. Me alegro de que hoy haya tenido el premio de que le saliera un poquito mejor las cosas".

Primer triple de su carrera. "Está Román, sobre todo, que entrena individualmente con él. Llevaba entrenos de que le flotan y las metía todas".

Recuperación de identidad. "Desde el primer día hemos jugado así. No somos un equipo que juega 24 segundos muy estructurado. Somos un equipo agresivo, con sus deficiencias, pero con muchas cosas buenas y una de ellas era la energía, el poder correr. La semana pasada Palencia también hizo muchas cosas bien. Ha venido el bajón un poquito y espero que vayamos a mejor poco a poco. Este parón de las ventanas otras veces nos ayudaron y esta no. No es una excusa, es culpa nuestra que no nos sentara bien el parón. Nos hemos dado cuenta de que podemos estar con menos energía, pero tenemos que fluir para recuperar la idiosincrasia".

Actuación de Jorgensen. "Paul es el jugador más especial que tenemos por como crea y por el talento que tiene. Posiblemente se ha buscado de alguna manera que no ha tocado. Hoy ha podido anotar. Me alegro mucho porque ha podido anotar".

Aprender de cada partido. "Tampoco tenemos que pensar en si hay diferencia o no. Tenemos que pensar en que cada acción es importante porque si no lo hacemos bien en un partido como este, en un partido igualado esa acción puede ser determinante. Hay que estar concentrados los 40 minutos en cada acción y eslo que intentamos transmitir a los jugadores. Tengo que ser exigente con ellos para que las cosas salgan bien".

Micovic. "Dino ya llegó con unas características diferentes a las de Yoanki. No hay clones. Lo primero es ayudarle a que nos ayude. Estos 11 son los que llevan todo el año currando y no hemos fichado a un jugador para que sea protagonista inmediato, sino para ayudarnos. Creemos que había que hacerlo rápido, ya lo habíamos visto en verano y creemos que se puede adaptar bien a nuestro juego. Es un jugador más que nos puede aportar cosas y que espero que se adapte lo más rápido posible".

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Denís Pombar

Valoración del partido. "Creo que el partido duró 7 minutos, en los que no tanto por la ejecución del plan, sino por ser capaces de igualar el nivel de energía y de concentración. En los últimos 3 minutos del primer cuarto se convierte en un parcial de 11-3 que nos mata emocionalmente. Tardamos un cuarto entero en volver. En la segunda parte la imagen fue otra".

Transiciones del Leyma. "Defensivamente y por pérdidas. Hemos sufrido durante todo el partido, pero se ha concentrado un momento de desacierto nuestro y la desconexión mental de las transiciones, penetraciones y no s hicieron demasiado daño".

Nuga. "La energía con la que ha venido a Burgos es muy positiva, pero poco más se puede valorar en tan poco tiempo".

Atacar la zona. "Queríamos intentar generar ventajas a partir de la defensa de bloque directo de Leyma y lo conseguimos, pero fuimos muy irregulares. No tanto en el apartado ofensivo, pero en ese cambio de chip, esos aspectos básicos en los que Leyma es excelente y por eso está donde está".