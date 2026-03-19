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Básquet Coruña

El Leyma Coruña se refuerza con Strahinja Micovic

El ala-pívot serbio, ex del Obradoiro, cubre la baja de Dino Radoncic a causa de una trombosis venosa en la pierna izquierda

Chaly Novo
Chaly Novo
19/03/2026 20:43
Strahinja Micovic, la pasada temporada con el Obradoiro
Strahinja Micovic, la pasada temporada con el Obradoiro
Víctor Quintana
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Apenas 24 horas ha tardado el Básquet Coruña en anunciar el fichaje de Strahinja Micovic, el jugador que ocupará la ficha vacante de Dino Radoncic, a quien este miércoles le fue diagnosticada una trombosis venosa en la pierna izquierda, dolencia cuyo tiempo estimado de recuperación es de tres meses.

Con el internacional montenegrino fuera de circulación hasta el final de la temporada regular y la parte más importante del calendario por delante, urgía fichar. 

Dino Radoncic, durante su presentación como jugador del Básquet Coruña

Golpe para el Leyma: Radoncic se pierde el resto de la temporada y el club ya busca un sustituto

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Micovic, de 33 años y 2,05 metros, cuenta con experiencia en España, ya que la temporada pasada militó en la filas del Obradoiro, con el que promedió 6,6 puntos (62,3% en tiros de dos y 41,4% en triples) y 2,8 rebotes en los 32 partidos de liga regular que disputó. En los cuatro de playoffs, sus números anotadores mejoraron (7,8) y los reboteadores se mantuvieron. 

También disputó cuatro de la Copa de España, con promedios de 8,8 tantos (85,7% en tiros de dos y 28,9% en triples), 2,3 rechaces, 2,3 asistencias y 1,3 robos. 

El interior serbio estaba jugando el Kazma SC de la primera categoría de Kuwait, con el que disputó cinco partidos, el último el pasado 19 de enero, en los que promedió 18,4 puntos, 7,6 rebotes, 2,0 asistencias y 16,4 créditos de valoración.

Nacido en Belgrado, Micovic empezó su carrera en un club de la capital serbia, el Radnicki, antes de ser reclutado por otro, el OKK. Su siguiente equipo, también serbio, fue el Borac Cacak.

En la temporada 2016-17 firmó un club bosnio, el Igokea, y entre 2017 y 2019 militó en el Mornar montenegrino, al que volvería en la 2021-22, después de una doble aventura en Alemania. Primero en el Mittelsdeuscher y luego en el Telekom Bonn, ambos de la Bundesliga 1. 

En la 2022-23 fichó por el MZT Skopje, club de Macedonia del Norte y el siguiente curso lo pasó en Lituania, en las filas del Jonava, de la primera división del país eslavo. Y de ahí dio el salto a España. 

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