Golpe para el Leyma: Radoncic se pierde el resto de la temporada y el club ya busca un sustituto

Dino Radoncic, durante su presentación como jugador del Básquet Coruña Quintana

El Básquet Coruña ha anunciado que, tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días, Dino Radoncic ha sido diagnosticado con una trombosis venosa profunda que requerirá un periodo estimado de recuperación de doce semanas, con lo que salvo meteórica recuperación puede haber dicho adiós a la temporada.

Siguiendo las indicaciones de los servicios médicos del club encabezados por el doctor Carlos Lariño del Hospital Quirónsalud A Coruña y con el objetivo de garantizar una recuperación completa y segura, el ala-pívot permanecerá alejado de la competición durante dicho periodo, centrado en el correspondiente tratamiento.

Desde la dirección deportiva de la entidad naranja se están evaluando las diversas opciones que ofrece el mercado con el objetivo de incorporar un perfil que supla la ausencia del jugador en lo que resta de temporada.

Radoncic, de 27 años, llegó iniciada la temporada al club tras sustituir a Yoanki Mencía. Su evolución en el equipo ha sido notoria hasta convertirse en las últimas semanas en uno de sus pilares. Su aportación al equipo se refleja en una estadística de 9,3 puntos, 3,9 rebotes y 2,1 asistencias por partido. Aportaba al equipo en ataque con su valentía y decisión para desmontar defensas a base de penetraciones base de fuerza, pero también habilidad y fue prolífico y generoso con sus compañeros a la hora de asistir y pelera por cada rebote ofensivo como si fuera el último. Aportaba intensidad, músculo y un carácter balcánico siempre necesario en un equipo.