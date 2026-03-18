El Básquet Coruña baja el ritmo anotador

Dídac Cuevas organiza un ataque del Básquet Coruña durante el partido contra HLA Alicante en el Coliseum Quintana

El Básquet Coruña sumó el pasado fin de semana su segunda derrota liguera de la temporada. El conjunto herculino cayó en una de las canchas más complicadas de toda la Primera FEB como es la de Palencia en un partido que evidenció muestras de agotamiento tanto físico como mental por parte de los naranjas.

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En ese encuentro, el Leyma anotó 87 puntos, aunque 29 de ellos llegaron en el último cuarto con la victoria ya decidida para Palencia. Esos 87 tantos se sitúan por debajo de la media coruñesa de esta temporada, que tras la última jornada está en 91,5 puntos. Hace exactamente un mes, el Básquet Coruña tenía el mejor registro ofensivo de toda la competición con 92,4 puntos por encuentro, un dato que ya se venía reduciendo desde tres semanas antes. Desde entonces, ha seguido bajando hasta el 91,5 actual y el Leyma ha sido sobrepasado en ese apartado por su máximo rival de esta temporada, el Obradoiro, que promedia ahora mismo 92,9 puntos por choque.

De los últimos siete encuentros que ha disputado, el Básquet Coruña tan solo ha superado su promedio anotador en uno, la contundente victoria por 105-82 contra Estudiantes en el Coliseum. El resto de encuentros (contra Oviedo, Zamora, Palmer, Alicante, Ourense y Palencia) rebajaron la media anotadora de los coruñeses. Un dato que en ese rango de partidos se quedaría en 86,29 puntos por encuentro, pero que sin el partido contra el Estu bajaría hasta los 83,17, que supondría caer hasta el octavo puesto de toda la liga en cuanto a este registro se refiere.

Esta situación se puede deber a un cúmulo de varias circunstancias, empezando por las mencionadas al inicio: el cansancio físico y mental del equipo en una categoría tan exigente como la Primera FEB. Además, hay otro factor muy fácilmente olvidable: el rival también juega y en esta liga cada vez hay más nivel tanto de jugadores como de cuerpos técnicos. Cada vez se hacen más y mejores análisis de los equipos rivales, se estudia más en las salas de vídeo y se entrena mejor. Los oponentes parecen haber empezado a encontrarle las cosquillas al Leyma y a su manera de jugar. El talento, la personalidad y el buen hacer del equipo naranja le ayudaron a sacar adelante partidos más que complicados, a pesar de no conseguir llegar a los registros ofensivos (estratosféricos) a los que tenía acostumbrado. Sin embargo, contra Palencia eso no bastó.

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El equipo de Natxo Lezkano planteó un reto durísimo en todos los aspectos del juego para un Básquet Coruña que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Los tres pívots llevaban casi un mes cumpliendo con el Ramadán, una circunstancia que se tiene que notar. A partir de este jueves podrán volver a comer y beber con normalidad, justo a tiempo para el compromiso del viernes contra Tizona. Un partido con el que el Básquet Coruña quiere recuperar sensaciones ante su público, volver a la senda de la victoria y mantenerse en el liderato durante una semana más para continuar con el pulso con el Obradoiro, esperando un posible pinchazo de los santiagueses antes del derbi del 11 de abril.