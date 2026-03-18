Carles Marco valora la baja de Radoncic: "Negativa y triste. Había hecho un cambio de chip extraordinario"
El técnico del Básquet Coruña afirmó que miran al mercado: "Focus con los que estamos para el viernes, pero como siempre abiertos a que podamos incorporar un jugador"
El Básquet Coruña pierde a una de sus piezas clave en el momento más decisivo del curso. El ala-pívot Dino Radoncic estará fuera doce semanas tras ser diagnosticado de una trombosis venosa profunda. La lesión supone un contratiempo importante para el equipo naranja, que se encuentra en plena pelea por el ascenso y afronta ahora el tramo final del campeonato sin uno de sus jugadores más determinantes.
“Valoro la lesión como negativa y triste. Primero por Dino, porque estaba haciendo muy buena temporada. Había encajado en el club, en la ciudad y con nosotros, y seguirá aquí recuperándose. Estaba siendo más maduro que nunca, ha sido una delicia y estamos con él. Es una putada, sobre todo para el jugador. Desde aquí, que sepa que lo que necesite, estamos aquí, nosotros, el club y la gente, y que vamos a hacer todo lo posible para darle alegrías porque nos va a estar ayudando desde el banquillo”, afirmó este miércoles en rueda de prensa Carles Marco.
El Leyma mira al mercado
El técnico del Básquet Coruña atendió a los medios antes del partido de este viernes contra el Tizona en el Coliseum, analizó la situación que asumen con la baja del montenegrino y dejó claro que el equipo tendrá que adaptarse y repartir responsabilidades. “Habrá jugadores que, si jugaban poco, jugarán un poquito más. Los que jugaban más, jugarán un poquito más. Esto continúa. Nos sabe muy mal, a mí personalmente y a toda la gente, que se tenga que perder lo que resta de temporada, porque es un chico que ha hecho un cambio de chip extraordinario y nos estaba ayudando muchísimo. Ayudarle, todos y cada uno de nosotros dar un paso adelante para continuar y el viernes hacer un buen partido en casa con nuestra afición”, explicó.
Según explicó la entidad coruñesa en el comunicado que desvelaba la lesión, ya se mueven para encontrar un sustituto, aunque Marco dejó claro que lo hacen sin perder el foco del duelo de este viernes: “El club ha trabajado todo el año, siempre hemos estado abiertos a mirar cosas, y no va a ser menos ahora. Lo que pasa es que con otras circunstancias no se pueden fichar determinados jugadores y tenemos una fecha tope. Estaremos trabajando, pero focus con los que estamos para el partido del viernes contra el Tizona, pero como siempre abiertos a que podamos incorporar un jugador porque ahora somos once fichas senior”.
Momento colectivo tras la derrota
Por otro lado, el técnico también analizó el momento que vive su equipo tras caer contra el Palencia y cómo han afrontado esta semana: “Hemos hecho tres entrenamientos, nos falta el de mañana y el del viernes por la mañana. Hemos podido entrenar mejor que justo cuando llegó el parón de las ventanas, ha habido una jornada de tres partidos, entonces hemos entrenado poco. Esta semana hemos entrenado bien, no todos porque había algún jugador tocado. Con ganas de seguir y de hacer un buen partido el viernes en casa”.
“Queremos recuperar sensaciones, seguramente Tizona también, porque lleva unos cuantos partidos perdidos. Espero un duelo difícil, donde todos los equipos se juegan mucho. A nosotros nos ganaron en la Copa, tiene muy buenos jugadores, ha jugado bien en determinados momentos, pero no está siendo consistente y tenemos que intentar que no lo sea en los 40 minutos, si no vamos a tener problemas. Después de la derrota estamos muy enfocados en nosotros, en mejorar, en entrenar bien y hacer las cosas bien. Evidentemente, haciendo cosas del scouting del rival, pero pensando en volver a tener esa chispa que hemos perdido estos últimos días y esa energía. Volvemos al Coliseum y esperemos que con nuestros aficionados todo sea mucho más fácil”, afirmó.
También dio mucha importancia a volver al Coliseum y al apoyo de la marea naranja. “Están viniendo y nos están ayudando muchísimo. Espero que lo sigan haciendo. Nosotros tenemos que responsabilizarnos de que la gente viene a vernos y que tenemos que estar bien en muchas cosas del juego, tanto tácticas como las que no lo son. El esfuerzo, la energía, ser agresivos, estas cosas las tenemos que hacer mejor y en casa, con nuestra gente, espero que sea más fácil”, declaró.
Partido ante Obradoiro
Por último, habló sobre la gestión mental de la pérdida de diferencia de puntos con los rivales y de si ya piensan en el encuentro del día 11 de abril ante Obradoiro, donde el que gane saldrá muy reforzado de cara al ascenso. “Estamos haciendo muy buena temporada, con solo dos derrotas. Lo que tenemos que gestionar es que no jugamos un buen partido, que perdimos y que tenemos que jugar mejor. Competir e intentar ganar delante de nuestros aficionados, pero ni presión ni nervios. Obradoiro está haciendo un año magnífico y nosotros también, y de momento tenemos que seguir mejorando para seguir ganando y seguir compitiendo. El otro día Palencia estuvo mucho mejor que nosotros y vamos a intentar revertir esta situación, pero sin pensar más allá de otras cosas. Quedan tres partidos antes de Obradoiro y bastante trabajo tenemos con el partido de Tizona y los dos siguientes”, terminó.